數學題︰小明有多少種方法上樓梯？

史丹福回家時時常要走上很長的樓梯,有一次就突發奇想地想到一條很有趣的數學問題。假如小明要走上一道100級的樓梯,他可以每次最少走上1級,但他也可以跨步,由於他的腿真的很長,他最多可以一次跨100級。他有多少種方法去走上這道100級的樓梯?

方法1︰

如果小明用1步走完樓梯,明顯只有一種方法,就是一步跨100級。

如果小明用2步走完樓梯,他必須在中間的99級樓梯中選擇1級踏上,所以共有 99 C 1 種方法。

C 種方法。 如果小明用3步走完樓梯,他必須在中間的99級樓梯中選擇2級踏上,所以共有 99 C 2 種方法。

C 種方法。 如果小明用4步走完樓梯,他必須在中間的99級樓梯中選擇3級踏上,所以共有 99 C 3 種方法。

C 種方法。 如此類推,如果小明用100步走完樓梯,他必須在中間的99級樓梯中選擇99級踏上,所以共有 99 C 99 種方法。

最後答案就是「1 + 99 C 1 + 99 C 2 + 99 C 3 + … + 99 C 99 」。這條式要怎麼計算呢?

根據二項式定理(Binomial theorem)︰(1+x)n = 1 + n C 1 x + n C 2 x2 + n C 3 x3 + … + n C n xn。

代入x =1,我們就得到︰1 + n C 1 + n C 2 + n C 3 + … + n C n = 2n。

再代入 n = 99,我們就得到︰1 + 99 C 1 + 99 C 2 + 99 C 3 + … + 99 C 99 = 299。

所以小明共有299種方法走上樓梯。

編按︰此處的 n C k 代表從n個元素抽k個元素出來時,所構成的可能組合數量(假如元素一樣、排序不同,仍視為相同組合)。例如 99 C 13 就代表從99個元素之中抽13個出來的組合數量,用上樓梯的例子來說,就是從99級樓梯中選取其中13級出來,總共有 99 C 13 種方法。公式如下(詳見《維基百科》相關條目)︰

方法2︰

第一個方法已經很精彩了,但思路清晰的朋友也許會想到一個更簡潔美麗的方法,小明可以選擇踏上或者不踏上第一級,可以選擇踏上或者不踏上第二級,可以選擇踏上或者不踏上第三級,如此類推,他最後可以選擇踏上或者不踏上第99級,所以他自然有299種方法走上樓梯。

編按︰方法2可以理解成把每一種上樓梯的方式編碼,寫成一個長達99位的數字串,這個數字串只有0和1組成,如果小明上樓梯的方式會踏上第n級樓梯,對應的數字串第n個位就會是1,否則為0。全部99個位皆是0的數字串「000...000」,對應「一步跨100級」的方法;所有位都是1的數字串「111...111」則對應「逐級走上去」的方法。由於每個數字串均對應一種上樓梯方法,反之亦然,總共有299個數字組合,因此答案是299。

本文獲授權轉載,原文見史丹福狂想曲。

