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數學題︰小明有多少種方法上樓梯？
我們想讓你知道的是
如果容許小明跨級上樓梯，他有多少種方法？
史丹福回家時時常要走上很長的樓梯，有一次就突發奇想地想到一條很有趣的數學問題。假如小明要走上一道100級的樓梯，他可以每次最少走上1級，但他也可以跨步，由於他的腿真的很長，他最多可以一次跨100級。他有多少種方法去走上這道100級的樓梯？
方法1︰
- 如果小明用1步走完樓梯，明顯只有一種方法，就是一步跨100級。
- 如果小明用2步走完樓梯，他必須在中間的99級樓梯中選擇1級踏上，所以共有99C1種方法。
- 如果小明用3步走完樓梯，他必須在中間的99級樓梯中選擇2級踏上，所以共有99C2種方法。
- 如果小明用4步走完樓梯，他必須在中間的99級樓梯中選擇3級踏上，所以共有99C3種方法。
- 如此類推，如果小明用100步走完樓梯，他必須在中間的99級樓梯中選擇99級踏上，所以共有99C99種方法。
最後答案就是「1 + 99C1 + 99C2 + 99C3 + … + 99C99」。這條式要怎麼計算呢？
根據二項式定理（Binomial theorem）︰(1+x)n = 1 + nC1 x + nC2 x2 + nC3 x3 + … + nCn xn。
代入x =1，我們就得到︰1 + nC1 + nC2 + nC3 + … + nCn = 2n。
再代入 n = 99，我們就得到︰1 + 99C1 + 99C2 + 99C3 + … + 99C99= 299。
所以小明共有299種方法走上樓梯。
編按︰此處的nCk代表從n個元素抽k個元素出來時，所構成的可能組合數量（假如元素一樣、排序不同，仍視為相同組合）。例如99C13就代表從99個元素之中抽13個出來的組合數量，用上樓梯的例子來說，就是從99級樓梯中選取其中13級出來，總共有99C13種方法。公式如下（詳見《維基百科》相關條目）︰
方法2︰
第一個方法已經很精彩了，但思路清晰的朋友也許會想到一個更簡潔美麗的方法，小明可以選擇踏上或者不踏上第一級，可以選擇踏上或者不踏上第二級，可以選擇踏上或者不踏上第三級，如此類推，他最後可以選擇踏上或者不踏上第99級，所以他自然有299種方法走上樓梯。
編按︰方法2可以理解成把每一種上樓梯的方式編碼，寫成一個長達99位的數字串，這個數字串只有0和1組成，如果小明上樓梯的方式會踏上第n級樓梯，對應的數字串第n個位就會是1，否則為0。全部99個位皆是0的數字串「000...000」，對應「一步跨100級」的方法；所有位都是1的數字串「111...111」則對應「逐級走上去」的方法。由於每個數字串均對應一種上樓梯方法，反之亦然，總共有299個數字組合，因此答案是299。
本文獲授權轉載，原文見史丹福狂想曲。
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責任編輯︰鄭家榆
核稿編輯︰王陽翎