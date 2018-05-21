捱出一片天　年輕演員的粵劇夢

記者│姚穎彤 編輯│周煒晴 攝影│周煒晴 馮婥瑤 利天諾

「落花滿天蔽月光……」粵劇予人的印象，除了鑼鼓喧天、濃妝豔抹外，也似是老一輩的玩意，演員中年以上，觀眾大都白髮蒼蒼。但原來這種「過時玩意」，亦不乏新血。即使訓練過程刻苦，仍有不少有心的年輕人願意入行。有人中學畢業後主修粵劇文憑，還甘心拿著每場只有四百多元的演出費從「下欄」（即跑台的臨時演員）做起，咬緊牙關，刻苦練功，甚至自資購入演出用具，只為一個粵劇夢。

年輕一代常被批評「不能吃苦」，這番說話，大概不能應用到以下兩位粵劇新秀身上。

粵劇不乏年輕新秀 不怕艱苦迎難而上

「很多人覺得（粵劇）應該是無人入行的。」21歲的吳敏婷笑著說：「但其實戲行中還有很多年輕人，和我差不多年紀的，甚至比我還小，（新人）比外面的人想像的多。」

photo credit: 周煒晴 吳敏婷從前跟婆婆去看戲，現在卻由她帶婆婆去看戲。

吳敏婷自幼學習粵劇，中學畢業後便入讀香港演藝學院，現為戲曲學院高級文憑二年級生，打算畢業後成為全職粵劇演員。走上粵劇之路，不因什麼，只因一學便愛上。雖然熱愛粵劇，練功卻令她又愛又恨。

練功，即練習基本功，包括開腿（即拉筋）、壓腿等。即使吳敏婷接觸粵劇多年，但每次開腿還是忍不住大叫：「好痛啊！好痛啊！」她形容同學的叫喊聲痛苦得像生小孩。縱然痛苦，練功卻是必須而重要。

粵劇演員光上妝也要用上兩小時。

23歲的梁非同從小就喜歡看粵劇，但到高中才修讀八和粵劇學院的四年制課程，逢周末上課，正式學習演戲。其後她升讀香港城市大學的文化與文化產業管理文學士課程，現於中文大學修讀文化研究碩士學位。梁非同現在亦為兼職粵劇演員，並打算畢業後成為全職粵劇演員。

photo credit: 周煒晴 梁非同笑稱，朋友都覺得她很特別，很「非同」。

梁非同在練功時也吃過不少苦頭，她曾在練習楊門女將穆桂英「高枱漫子」的動作（即從高台直身側空翻落地）時不慎失去平衡，右手落地受傷骨折，必須動手術，釘上七顆釘。

當時距離演出尚餘四個月，她憑意志努力做復康運動，於三個月內快速復元，並把握僅餘的一個月追趕進度，最後成功演出，更獲前輩讚賞，指她的表現沒有受到絲毫的影響。

photo credit: Ken Choi 提供 吳敏婷出演《竇娥冤》需要耍上七尺的水袖，難度極高。

練功除了是生理上的難關，有時亦是心理上的難關。吳敏婷回憶曾在演出《竇娥冤》時，為表達角色的悲憤，她要耍上七尺長的水袖，配合不同的動作，做到收放自如的效果，難度極高。她用了三、四個月的時間，每天反覆練習，效果卻依然不理想：「水袖怎樣也揮不上半空，怎麼做也做不了。」表現出現瓶頸，讓吳敏婷感到挫敗，一度懷疑自己不適合在戲行發展，甚至向老師哭訴。

直到演出當天，她依然沒有把握能夠做好，老師見狀便提議她做較簡單的動作。不過，吳敏婷回想自己苦練多月，當中也有成功做到動作的時候，故堅持做回練習已久的動作，對自己作個交代。站在戲台上，她順利做出動作，完成演出。她形容完成動作當刻的感覺，就像成功登上了一座自己也覺得爬不到的山。她指學習粵劇和練功確實很辛苦，但它帶來的成就感卻令人覺得一切的付出都是值得的。

粵劇演員入不敷支 購買道具投資未來

粵劇新秀克服了生理、心理關口後，還要面對更現實的問題──資金。粵劇演員身上的華麗珠寶、鑲上金絲銀線的戲服、貼在額頭與兩鬢的「片子」（即頭髮），均屬「私人工具」， 演員需要自費購買。作為年輕演員，每個演出機會都得來不易。但最低級的「下欄」演員，每場片酬只有四百多元，加上粵劇演員沒有底薪，賺多少完全取決於演出的場次數量及角色戲份的輕重。

梁非同和吳敏婷都認為，粵劇戲服開支大，而她們現階段的收入仍不穩定，故入行做全職演員的最大憂慮正是生計問題。雖然下欄演員能享用「公家衣箱」，不用自資戲服，但當慢慢「上位」，從「三花」（第三女主角）開始，添置衣服的開支就要由自己承擔。梁非同指一名普通姑娘的戲服動輒已要用上二、三千元；而步近正印花旦，用在衣服上的開支更龐大。一件「皇后」的衣服，價錢可高達二萬元。

把子箱，放演員物品，印有他們的名字。

除戲服外，飾物的花費也不少。以片子為例，因以真髮製造，一套七塊的片子價值約一千元。為了保養和清潔片子，又須購買刨花（天然潤髮劑），刨花用盡了又要重新購買，零零星星的配件全都是消耗品。梁非同估計自己學粵劇至今七年，戲服和配件的花費或接近20萬元。不過，她強調戲服能重覆穿著、配件也十分耐用，故她會視現在的開支為一門「投資」。

photo credit: 馮婥瑤 以真頭髮製造的片子及用作清潔劑的刨花均要演員自費。

初出茅廬，做戲實在沒法做到收支平衡。梁非同笑言，很多時都是「幾千元的人工，置幾萬元的用具」，演出薪金連一成的開支也彌補不了。故此，戲行中也有演員需要另做一份兼職彌補做戲的開支。吳敏婷亦認同在粵劇行業剛起步，肯定是入不敷支，暫時只能當是賺取經驗。

入行靠際遇 粵劇文憑有用嗎？

即使粵劇演員付出了努力與金錢，入行亦非易事，並不是想參與演出便能夠隨便參與。吳敏婷指，入行靠的全是際遇。粵劇行業不像一般工作，不用交履歷表，也沒有面試機會，只能等工作找上門。很多時候，演出機會都靠人脈，能做的只是盡力做好每一場表演，讓人賞識，再一場一場的把演出接回來。

除了靠人脈，香港演藝學院的粵劇演藝文憑課程亦一直為學員提供實習機會，讓他們參與粵劇演出，變相幫助他們入行。為培養更多粵劇新秀，演藝學院更於2013年開設戲曲藝術學士學位的四年制課程，除了有「唱唸做打」的系統化訓練外，更加入中西音樂、表演理論及現代舞台管理等元素，將粵劇放進藝術專科學校體系。學員畢業後擁有粵劇學士學位，學歷與一般大學畢業生無異。

多了一紙文憑，對粵劇演員入行有幫助嗎？資深粵劇演員阮兆輝認為一紙文憑只是錦上添花。假若學員打算投考政府工作，文憑或許重要，但在藝術行業裡卻不重要。他預期未來擁有粵劇文憑的人數將會增加，文憑的重要性也會日益提升，但是入行的際遇終究取決於演員的舞台表現，如果演員能力不足，「就算有九十張文憑也沒有用」。他相信，只要演員有能力，盡力做好自己的角色，機會自然會出現 。

photo credit: 周煒晴 阮兆輝從事粵劇行業已有六十多年，他形容自己也是「捱」過來的。

寄語新秀 一字記之曰：「捱」

粵劇戲服開支龐大，新進演員擔心生計，阮兆輝亦認同花費實在昂貴，但自己當年也是一步一步「捱」過來，只要真心喜歡粵劇，就沒有跨不過的坎。他指粵劇是一個有人情味的行業，雖然戲服昂貴，但做戲服很多時也容許賒數或分期付款，講的都是一個「信」字。有些前輩甚至會將自己的舊戲服送給後輩。故只要願意捱過起步階段，做戲也不至於維持不了生計。

投身粵劇行業需要吃很多苦頭。除了練功，等待「上位」的過程也是煎熬。阮兆輝經常問年輕演員，如果有一天因為做戲而窮得沒錢吃飯，會否堅持下去。縱然每個演員都回答他說會堅持下去，但他慨嘆到最後真的能捱下去的卻沒多少人。

本文獲授權轉載，文章來源︰香港中文大學新聞與傳播學院《大學線月刊》

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責任編輯︰歐嘉俊

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