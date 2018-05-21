《毒管法》初審通過：有「食安」疑慮的化學物也一起納管

4月28日，桃園市平鎮區充滿易燃化學物質的敬鵬工廠發生大火，造成五名消防員殉職。今（21）日，立法院初審通過《毒管法》，除了對毒物做更嚴格的管理，也納入有「食安」疑慮的「關注化學物」，此外，內政部今天也表示，將開始稽查六種「危險工廠」，預計半年內稽查完畢。

立法院通過《毒管法》，有「食安」疑慮的化學物也納管

（中央社）立法院社會福利及衛生環境委員會今天初審通過《毒性及關注化學物質管理法》修正草案。草案明定，為加強負責國家化學物質相關業務的決策及協調，並交由相關部會執行，行政院應設「國家化學物質管理會報」，由行政院長擔任召集人。

為強化事故預防，草案明定，「毒性化學物質」及經環保署指定公告具有危害性的「關注化學物質」，其相關運作人除應積極預防事故發生外，也需指派專業應變人員或委託專業應變機關，於事故發生時，採取必要處理措施。

草案明定，專業應變人員應參加環保署自行或指定機關辦理的訓練及再訓練，並保存訓練紀錄，專業應變人員的相關辦法，由環保署定之。另外，製造、使用、貯存、運送毒性化學物質者，應設聯防組織，並檢送設立計劃報請主管機關備查，輔助事故發生時的防護、應變及清理措施。

草案也明定，地方主管機關應將毒性化學物質運作人依法申報的運作場所全廠及內部配置圖副知消防機關，以利消防單位掌握資訊。

對於未依規定申請許可證而擅自製造、輸入、販賣毒性化學物質者，現行條文規定，若因而致人於死，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新台幣1,000萬元以下罰金，但草案加重罰則，得併科500萬元以上、1,000萬元以下罰金。

由於仍有部分條文，朝野立委與行政單位未達共識，因此，會議主席、代理召委的民進黨立委吳玉琴宣布將草案交付黨團協商。

《蘋果日報》報導，這次出委員會的修法版本，還規定毒性及關注化學物質之販賣或轉讓，不得以郵購、電子購物或其他無法辨識身分等方式進行販賣。

另外還有成立基金，進行風險預防管理；檢視現行中央、地方主管機關主管事項；導入吹哨者條款、證人保護、民眾檢舉、公民訴訟及追繳不法利得等制度。

《環境資訊中心》報導，特別的是，這次的修法新增「關注化學物」一項，將不屬毒化物，但有食安疑慮的化學物也納管。關注化學物質包括了食安等民生消費相關物質，具有內分泌干擾素特性或有腐蝕性、爆裂性等其他危害性之虞，並經中央主管機關公告者，會訂定特殊管理方式。

內政部開始稽查「危險工廠」

內政部5月4日召開第一次敬鵬大火專案會議，要求立即普查高風險場所，強化工廠管理，將工廠危險物資訊納入火災搶救計畫。

內政部今日傍晚發布新聞稿指出，今天函頒「高風險性工廠聯合安全檢查計畫」及「化學品工廠配置圖指導綱領」，希望透過跨部會整合與合作，進行大規模工廠總體檢，由地方政府組成聯合稽查小組，預計在半年內完成檢查。

內政部表示，此次聯合檢查計畫橫跨經濟部、勞動部、行政院環境保護署、內政部營建署及消防署等五個機關權管業務，檢查範圍包括：

印刷電路板（PCB）生產工廠（優先檢查） 達管制量30倍以上的公共危險物品製造、儲存及處理場所 總樓地板面積達1,000平方公尺以上，且致災時可能造成搶救困難的工廠 危險性工作場 大量毒化物運作廠家 曾發生重大事故、有重大違規事項等工廠

內政部指出，由各直轄市、縣市政府就轄區特性篩選出檢查對象，並與相關機關組成聯合稽查小組，預計在半年內完成檢查，如果對象太多，將再延長檢查時間；檢查結果有缺失部分，由相關機關依法處分，並列管至改善為止。

此外，內政部要求，有製造、處理、使用或儲存化學品的工廠或倉儲應繪製化學品種類及數量配置圖，置於警衛室或有人駐守的值日室的固定位置，並至少每半年更新一次。

內政部提到，已著手修正《消防法》，明定消防指揮人員，為搶救工廠火災，得命管理權人提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖與指派專人至現場協助救災，及提供搶救必要資訊的相關條文及罰則。

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核稿編輯：羊正鈺