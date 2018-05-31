「流感」和「感冒」有什麼差別？何時該立刻就醫？

感冒是每個人一定都得過的疾病，大家想必都有類似的經驗：天氣日夜變化大，清晨起床時突然打個了噴嚏，隨即而來是流鼻水、鼻塞的反應。有些人會覺得這應該只是冷到，不是嚴重的感冒，因此不以為意，想說多喝水，補充維他命就好。忙了一個早上後，突然就開始喉嚨痛、咳嗽，甚至感覺臉和身體熱熱的，似乎有輕微的發燒。上述狀況你是否也似曾相識？

感冒發生時，很多人常會想趕快去看醫生，或去藥房買個感冒藥把不適的症狀壓下來。但電視上又常說「感冒症狀勿輕忽」，報導一些人剛開始只是感冒症狀，但後來卻住院甚至過世了，那到底該怎麼辦呢？到底感冒的時候該不該吃藥？感冒了有沒有自我緩解的方法？什麼時候要趕快就醫治療？今天這篇文章將由Medpartner團隊的醫師和藥師為你詳細解答。準備好了嗎？我們開始上課囉。

感冒是什麼？常見的症狀有哪些？

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感冒的定義是指是某些病毒感染上呼吸道（喉嚨、鼻子的黏膜）所引發的輕微症狀。會造成感冒的病毒高達上百種，就連醫師都無法通通背出來給你聽。常見造成感冒症狀的病毒包括：鼻病毒、冠狀病毒、腺病毒等。在這些病毒感染後，常會開始產生一些感染的局部症狀，例如：流鼻水、鼻塞、喉嚨痛、打噴嚏。但病毒也不是乖乖地只會侷限在上呼吸道的黏膜中繁殖，有時病毒會進入血液中繁殖，或因為免疫反應造成一些全身性的不舒服，常見的症狀有：輕微頭痛、全身倦怠，或是低溫的發燒。

產生這些惱人的症狀不全然是壞事，因為這些症狀其實是人體免疫系統機制的自然反應。當身體感受到有外來物入侵時，體內的免疫反應就會啟動，派出免疫細胞來對抗這些外來物。在與外來物對抗的過程中，身體常會造成一些發炎反應，感冒時的鼻塞、流鼻水和喉嚨痛等，其實就是免疫系統與病毒作戰的過程中所造成的。

多數的感冒不會怎麼樣，不舒服個幾天通常就會好轉，只有少數的人會因為呼吸道黏膜破損後，導致繼發性的細菌感染，產生細菌性鼻竇炎、化膿性扁桃腺炎等問題。但流行性感冒（俗稱：流感）就不是這麼簡單，在年長者以及幼兒身上，如果得了流感，產生嚴重併發症的風險就高了許多。因此在介紹感冒相關的自我緩解與治療之前，一定要先教大家怎麼區分感冒和流感。

感冒和流行性感冒有什麼差別？

感冒與流感到底有什麼不一樣？這是很多民眾都會有的疑問。簡單來說，感冒的致病原是多達數百種的不同病毒，比較常見的如：鼻病毒、冠狀病毒、腺病毒。流感則是由流感病毒引起的急性呼吸道傳染病。兩者可能會出現一些類似的症狀，但和一般感冒相比，流感容易出現明顯的頭痛發熱、倦怠、肌肉酸痛等症狀，且通常症狀發作較突然，痊癒所須時間比一般感冒長，約需1-2週甚至數週才能完全恢復，而且比一般感冒更容易引發併發症，嚴重時甚至會導致死亡。

要怎麼簡單區分感冒與流行性感冒呢？我們以表格比較的方式整理如下：

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但別忘了，這個表格只是參考。實際要確認是不是流感，最好還是經由醫師的臨床診斷，或者是必要時由醫師安排流感的快速篩檢。

感冒了到底要不要立刻看醫生呢？這件事情有點國情因素。假設你在一個地廣人稀，就醫不方便的地方，例如美國的中、西部，那為了感冒去看醫生真的是很奢侈的事，實際上不只是耗時，花費也很高。但台灣的就醫便利性高，很多人會選擇去看醫生。如果真的忙起來，暫時沒空去看醫生，那也沒關係，只要症狀比較像是單純的感冒，通常可以先嘗試一些症狀自我緩解的方式。

感冒如何自我緩解？自己去買藥有效嗎？

許多人都會想問的問題的是：感冒一定要吃藥嗎？其實如果沒有嚴重不舒服的症狀，一般的感冒是可以嘗試自我緩解的，不一定要吃藥。感冒造成的不適症狀，通常都會在幾天內自行痊癒。以一般免疫正常的健康人來說，有症狀的時間大概5天，長的時候會拖到一週左右，症狀就會緩和下來。

感冒時醫師會衛教大家的自我緩解方式，不外乎就是多喝溫開水、多休息。如果感冒的症狀比較複雜一些，或是不舒服的情況已經影響到生活作息和工作，有些人會選擇就醫和服用成藥來緩解這些不適的症狀，不過還是建議在購買的當下可以諮詢過專業醫藥人員比較適當。

有些人會去藥房找藥師買些綜合感冒藥來改善感冒症狀，我們將感冒藥的相關成份跟大家做個介紹。

市售的綜合感冒藥有哪些成分？

市售的綜合感冒藥大部分是以緩解感冒的症狀為目的，並沒有辦法縮短感冒的病程。白話一點來說，感冒藥緩解症狀的效果可以讓你感冒的過程比較好過一點，但沒辦法讓你少難過幾天。實際上要治癒感冒，還是必須仰賴每個人體內的免疫系統。所以在選擇感冒藥時，就是以治療感冒的症狀為目標。如果有頭痛、發燒的症狀，可以選用成分含有退燒止痛效果的藥品。發生鼻炎相關的症狀，可以選用緩解鼻塞、流鼻水成分的藥物，其他症狀也適用相同的選購原則。

一般常見的綜合感冒藥成分大都相似，通常同時包含退燒止痛藥、抗組織胺、止咳祛痰等成分。主要的差別在每個品牌或藥品品項，各個成分劑量上比例的調整。建議在購買時，務必要詢問專業醫療人員來確認是不是符合自己目前的症狀，才是比較有保障的作法。在服用綜合感冒藥時，一定要按照建議的使用劑量來服用。尤其是感冒藥水，時常耳聞有民眾習慣一次就灌下一整瓶，或是同時服用兩種品牌的產品，這其實是不恰當的。過量使用感冒藥物，不但不會好比較快，其中的成分可能會加重肝腎負擔，需要特別留意。

雖然多數感冒都未必要去看醫生，但麻煩的是，有些感冒後來可能演變成進一步的細菌感染。另外有些初期像是感冒的症狀，後來可能其實不單純是感冒，嚴重時可能讓你住院，甚至是有死亡的風險。為了避免大家的不安，我們將就醫的時機整理如下。

感冒什麼時候必須去看醫生呢？

感冒過程中，如果發生以下的狀況，建議還是要去就醫，請醫師幫你做個評估與檢查。

如果出現發高燒（體溫超過38.4度）

發燒持續5天或更長時間、間歇性發燒（可能是細菌感染）

呼吸短促、呼吸會喘（可能引發了肺炎）

嚴重喉嚨痛（吞嚥會痛）（可能引發嚴重的咽喉炎或扁桃腺炎）

鼻竇疼痛時（可能引發了鼻竇炎）

當上述感冒症狀影響生活作息或工作，還是會建議就醫檢查治療。

雖然一般感冒很少發生嚴重的併發症或者是致死，But，問題就在這個But，很多嚴重的疾病，一開始的症狀就很像感冒，但隨後會發生可能致死的併發症。例如病毒性的腦炎（腦膜炎）、病毒性心肌炎、急性肝炎、急性腎衰竭、急性肺炎，這些疾病往往初期表現和一般感冒很難區分。因此密切觀察症狀變化，就是預防這些嚴重疾病造成傷害的重點。如果沒發生這些症狀，多數狀況下就是沒事，只需要症狀治療就可以。但若是發生以下症狀，請務必立刻就醫。

急性腦膜炎：可能發生劇烈頭痛、癲癇、抽筋、意識狀態不清

急性心肌炎：臉色蒼白、冒冷汗、心跳過慢、血壓下降

急性肝炎：黃疸

急性肺炎：高燒三天以上不退、呼吸窘迫、喘不過氣

急性腎炎：突然無尿，快速水腫

發生這些症狀，千萬不要輕忽。請就近找醫師為你診治，避免發生嚴重的併發症。

嬰幼兒感冒何時需要就醫？

嬰幼兒的問題是，不太會描述自己的症狀。當家長發現孩子有感冒症狀時，可以先在家休息嘗試自我緩解的方法，並留心觀察孩子精神、活動力以及食慾的狀況，如果孩子出現體溫升高或持續發燒超過2天以上、出現熱痙攣（抽筋）的狀況；或是有食慾不振、活動力低落、持續昏睡、呼吸困難或呼吸急促、無理由地哭鬧不安等情形，就有併發比較嚴重感染的可能性，而不只是普通的感冒。以下我們列出的症狀請家長務必留意，建議盡快就醫治療。

何時需要就醫？

體溫高於101°F（38.4°C）的發燒持續三天以上。

鼻塞在14天內沒有改善或持續惡化。

眼睛變紅或出現黃色分泌物。

耳部感染有徵兆或症狀（疼痛、耳朵抽搐、躁動）。

何時需要立刻就醫？

長時間拒絕吃或喝東西。

行為改變，包括煩躁不安或嗜睡（對外界反應減弱）。

呼吸困難或呼吸急促。

嬰幼兒發生以上症狀時，千萬不要輕忽。請就近找醫師為孩子診治，避免發生嚴重的併發症，甚至可能對器官造成永久的損害或影響生命安危。

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感冒是每個人一輩子幾乎都躲不掉的疾病。每個人一年當中，往往都要得過好幾次感冒。對於這麼常見的疾病，你真的完整了解過它嗎？只有正確了解疾病，才能安心戰勝病魔。如果這篇文章對你有幫助，還請在底下幫我們留下一個讚，並分享給身邊需要的朋友吧！

參考資料

本文經MedPartner美的好朋友授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航