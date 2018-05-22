罕見鬼蝠魟遭拖捕引爆「出價」爭議，問題出在台灣法規

澎湖馬公市鎖港漁民昨夜捕獲海中生物「「鬼蝠魟」（reef manta）」，船家表示原想直接放走但因為鬼蝠魟被繩索纏住，只好先將其拖回岸邊，引發上百民眾到現場關注，藝人王陽明、林柏昇等人也呼籲關注，網友們即刻透過網路串連搶救，找上澎湖縣議會副議長、立委陳其邁等人反應，澎湖縣政府也表達要「買下放生」，現場更傳出「開價」衝突，最後船家又將鬼蝠魟送回外海放走。



事實上鬼蝠魟尚未被世界保育組織和台灣列入保育魚種，但漁業署已自2016年公告並開始實施《鬼蝠魟漁獲管制措施》，要求漁民捕獲鬼蝠魟必須主動通報漁政單位記錄、採樣，違者將依漁業法第65條第6款規定，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，不過若無相關學術研究需求，漁民可自行將其宰殺、標售，都是合法行為。

放生不成帶回港，引發生態保育與「開價」爭議

《澎湖時報》報導，漁船「新隆興3號」昨天晚上在鎖港外下錨，準備捕小管時，一隻體型超大的鬼蝠鯁魟突然纏上錨繩，船長陳坤培和外籍漁工費了兩個小時無法讓這隻大約一噸多重、雙翼展開約5米的大魟魚脫身。



《蘋果日報》報導，捕獲這隻鬼蝠魟的新隆興號漁船陳坤培（63歲）說，他是昨晚7時許，突然赫見水下一黑影，比船隻速度還快的超過船身，接著就被漁船繩索勾住，已討海50年的他也是第一次親賭鬼蝠魟的真面目。

陳坤培說，雖然他想放生，但被繩索勾住魚鰭的鬼蝠魟不是很配合，才要放牠卻又緊緊勾住，越拉越緊，索性就將牠往港口拖回，沒想到鬼蝠魟的力氣很大，2公里的海上路途卻足足開了2個小時，才將牠拖進港。



拖進港口後立即引起圍觀群眾和網友高度關注，多人在網路上直播現場，藝人王陽明在事發不久後，在臉書上呼籲網友關注此事，引起高度關注，事發當時港口邊的現場一片混亂，甚至傳出有人開價一萬，結果被一名紅衣女子回嗆「有一千萬再來」，引發圍觀群眾和網友們撻伐怒罵船家，不過事後並無法證實船家有此言論；王陽明則強調，不管誰說了什麼，但台灣保護瀕危物種法律必須要改。

《蘋果日報》報導，由於引發民眾高度關注，澎湖縣長陳光復指派秘書吳登聰會同農漁局長陳高樑前往關心，並表明縣長的想法，既然是非保育類動物，縣府願意出錢買下此鬼蝠魟來放生，副議長陳雙全獲報後，也跑去找船長協調，船長表明不用錢，就將船開出外海放生。

事實上，海巡署鎖港安檢所昨晚表示，船家就已經依法先通報農漁局漁政科長李尚謙，獲得的答覆是鬼蝠魟非保育類，僅需請漁民待白天上班再來通報即可；但一旁關心民眾心焦如焚，痛斥鬼蝠魟都已經奄奄一息了，等到今天早上公務員上班時，這鬼蝠魟也撐不到那一刻。於是船家再次帶鬼蝠魟出海。

《澎湖時報》報導，凌晨12點50分，新隆興3號漁船載著3名志願的潛水員、陳雙全出海。為了怕這隻大魟魚受傷害，船速相當慢，到凌晨1點25分左右才到港外。三名志工跳下水，拿刀子割斷錨繩，鬆開這隻大魟魚，前後僅花了五分鐘。不過，潛水志工說，他們切斷纏繞魟魚的繩子後，這隻魟魚呈直線下沈狀態，也不知是死是活。

《ETtoday》報導，一名龐姓潛水員一直現場直播鬼蝠魟受困並也參與後續的搶救放生過程，沉痛表示，「呼籲各位網友請大家理性溝通！現階段的法令跟其他國家有點不太一樣！各方都有壓力！希望大家能出力讓法令完善！感謝在場的大家出力讓她重回大海！繩子鬆開後她緩緩落下！我只能希望她休息一下再出發！看能不能再次出現在大家眼前的時候不是屍體！」

鬼蝠魟瀕危卻未列保育類動物，漁民捕獲通報後也無所適從？

《台灣動物新聞網》報導，鬼蝠魟又稱「雙吻前口蝠鱝」，被世界自然保育聯盟（IUCN）列為次級保育類動物，保護狀況為「近危」（Near Threatened, NT），但IUCN的保育等級並無實質上之法律效力， 在台灣，鬼蝠魟不只不是保育類動物，還名列2015年12月出版的《臺灣常見經濟性水產動植物圖鑑》中。

《澎湖時報》報導，這次捕獲鬼蝠魟的陳坤培事後委屈表示，他受到很大的冤枉，因為無法鬆開這隻大魟魚才把魚拖帶回港內，前後搞了兩個鐘頭，到港內後也向農漁局報告，問如何處理，沒想到被人家指責亂捕保育魚類。

澎湖青年陣線事後則在臉書上整理整起事件，並強調，問題的癥結在於制度的僵化，目前雖然規定漁民捕獲鬼蝠魟要通報，並且留置24小時，但是相關法規中，未把鬼蝠魟同步於國際列列入保育等級，是今日爭論的問題核心。

立委陳其邁則在臉書上重新呼籲漁民捕獲要立即通報；對於網友回應表示應立法將鬼蝠魟列為一級保育類動物，陳其邁則回應，他會再努力與立委同仁們共同研究，看怎麼做可以在漁民生計跟生態保育找到一個平衡點。

《自由時報》報導，澎湖海洋生物研究中心表示，鬼蝠魟在澎湖海域數量極少，去年澎湖水母大爆發曾在龍門發現一尾，通常鬼蝠魟是在珊瑚產卵或追逐浮游生物覓食出現，由於其生態尚未完全掌握，昔日澎湖水族館飼養都無法存活，在台灣因未列入保育類，可以捕捉販賣，但價格都相當低每斤百餘元，若放生在大海則能產生極大觀光效益。

《台灣動物新聞網》報導，印尼擁有全世界最大的魟魚漁場，但印尼政府和保育團體的研究報告都顯示，「活魟魚」的經濟價值，是「死魟魚」的數千倍：一隻鬼蝠魟一生能帶來高達100萬美元（約台幣3300萬元）的潛水觀光收入，但如果捕撈起來販賣，只能擁有40至500美元（約台幣1300至16000元）的經濟價值。印尼政府在2014年宣布兩種鬼蝠魟為保育類動物，並把600萬平方公里的經濟海域規劃為鬼蝠魟禁獵區。

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