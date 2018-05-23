中國對二戰的貢獻度（下）：若無美國力挺，中國難成「五大國」

如前分析，中國在二戰中的定位應該如下：

作戰時間長，從1937年7月7日開始算，也長於絕大多數盟國； 犧牲很大，因死亡人數在千萬級別，絕對數字可能僅在蘇聯之下，其他人生與財產損失更難以計數； 軍事貢獻大約和法國同一檔次，與美蘇英三大國相去甚遠。

這種定位長期以來都沒有爭議。但近年來，中國逐漸修正這些傳統說法。比如，對時間軸做了系統修正，在教材上把「八年抗戰」改為「十四年抗戰」。在宣傳上把「二戰勝利」說「世界反法西斯戰爭暨抗日戰爭勝利」，還藉助西方的著作，比如《被遺忘的盟友》（Forgotten Ally: China’s World War II, 1937-1945）等，強調中國對二戰的貢獻。

中國還希望把抵抗時間長和犧牲大，都「折算」為「貢獻」的一部分，這樣中國對二戰的「貢獻」就會更大。但是很顯然，抵抗時間長與犧牲大，都不是對二戰勝利的「貢獻」。把三者混為一談並不恰當。

中國這樣做有國內政治的因素，也有國際政治的因素。

在國內政治而言，這樣做是為了反擊「共產黨抗戰無用論」。中共一直認為自己是抗日戰爭的中流砥柱。但大約20多年前開始，中國民間出現「民國熱」與「國粉」（國民黨或民國的粉絲），開始反思抗日戰爭歷史，列舉史實論證國民黨才是抗日戰爭的中流砥柱。近幾年，中共開始承認國民黨在抗戰中的地位，提出抗日有「兩個中心」，但中共「中流砥柱」的說法依然不變。可是，共產黨在抗戰中的作用一直被人詬病。因為難以否認，抗日戰爭的主要戰場都是國民黨軍隊在作戰，共產黨軍隊既沒有參與多少戰役，戰績也乏善可陳。

一向被中共視為為第一次對日作戰勝利的「平型關大捷」，其實只是對日本一支運輸部隊的伏擊戰，也只是整個由國民黨人第二戰區司令閻錫山指揮的太原會戰中的一場戰鬥。雖然應該肯定這次勝利對中國軍民有一定的鼓舞作用，但太原會戰最後以失敗告終，放在整個二戰或抗日戰爭下考察，「平型關大捷」實在難言有多重要。

另外值得一提的是中共八路軍（即第十八集團軍）獨立發起的百團大戰。它是八路軍副司令彭德懷指揮最多時達105個團的兵力，進行為期幾個月的戰役。它不是與日軍的正面作戰，而是一次大範圍的以破壞日本占領區的交通沿線設施為目的的破壞戰。根據中共戰史，戰績為傷斃日軍兩萬人；根據日軍戰史，日軍死亡2,000，傷3,000。兩者之間有不少差距，一般認為中共的戰績被誇大了。

無論如何，它雖然給日本造成傷亡，但損失不大。最重要的是，中共的實力從此暴露在日本人眼前，日本隨後展開「清鄉」乃至「三光政策」掃蕩共產黨的「解放區」，令中共損失甚大。中共內部認為彭德懷在中共中央未有正式答覆前，就「擅自」展開這次戰役，對此持否定與批判態度。1959年，彭德懷在廬山會議中被毛澤東搞下台，百團戰役就是其罪狀之一。

百團大戰後，中共與國民黨一樣消極抗日。除非日本和「僞軍」清鄉掃蕩而不得不抵抗，遊擊戰是「遊而不擊」。中共專注發展地盤，攻打國民黨派系的遊擊隊。在戰爭期間，中共、國軍、「僞軍」、日軍四者的攻擊、互動與默契是二戰中一個有趣的研究議題。不少史料說明，共軍與日軍、僞軍並非時刻處於那種「仇人見面分外眼紅」的關係。

雖然這時國民黨的戰績也乏善可陳，但國軍總算在戰爭初期在正面戰場有大規模的抵抗，也有入緬作戰的實績。在「八年抗戰」共產黨說自己是「中流砥柱」，不免名不正言不順。但是，如果把抗戰拉長到1931年，中共是「中流砥柱」的合理性就大不少。因為1931年的九一八事件中，國民黨軍隊（指張學良的東北軍）不戰而退，白白送出了東北三省，這是如何「洗地」也洗不掉的劣跡。

相反，受中共領導的東北抗日聯軍（實際受蘇聯領導），在1931到1940年間一直抵抗日軍，直到蘇聯與日本簽訂《日蘇互不侵犯條約》之後才退入蘇聯境內。中共有很強的理由說自己「最早抗日」，而且這段時期內自己才是「抗日主力」，從而也更有把握說自己是「中流砥柱」了。

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中國強調自己的二戰貢獻，在國際政治上的意義更大。

首先，在最早強調二戰貢獻的時候，中國正在與日本水火不容。雙方深陷釣魚台危機，日本首相安倍晉三剛第二次上台，就參拜靖國神社，引起中國的強烈不滿。雙方在國際場合打起激烈的口水戰，甚至互相蓋「伏地魔」的帽子。中國重提二戰，首先就是為了在國際上用「戰爭責任」打壓日本。但安倍晉三早就想拋開「戰爭責任」這個包袱，中國這招用得並不順利。反而被日本用「違反國際法」的指控，有點招架不住。

於是中國出動第二招反擊。中國指責日本「軍國主義復辟」，中國則要「維護二戰後的國際秩序」，「捍衛二戰成果」。在中國眼裡，戰後秩序就是「雅爾達體系」，捍衛二戰成果就是「維護雅爾達體系」。在中國的理論中，釣魚台在戰後，根據雅爾達體系，「已經歸還中國」。現在日本「與中國爭奪釣魚台」，就是破壞雅爾達體系，破壞二戰成果，「軍國主義復辟」。

這種理論顯然站不住腳，因為釣魚台在戰後先是由美琉政府統治，在1972年「歸還」（revert）日本後，一直由日本統治。即便中國在1970年宣佈自己才應該擁有釣魚台主權，但釣魚台從未「歸還過給中國」。中日之間釣魚台主權或可繼續爭議，但把沒有發生過的事無中生有顯然是不恰當的。從小小的領土爭議，就蓋上所謂「破壞二戰成果」，「軍國主義復辟」的帽子，也充滿了中國無限上綱的歐威爾式的胡言亂語。

其實，世界媒體把雅爾達體系的結束稱為從雅爾達到馬爾他（From Yalta to Malta）。除了少數國家之外，世界各國無不為雅爾達體系的終結而歡呼。冷戰結束二十多年，在大部分國家看來，雅爾達體系已經完全成為了一個老古董。對很多國家和人民來說，這還是一個夢魘。而偏偏中國還喋喋不休地要維護雅爾達體系。

諷刺的是，中國自己本身是「雅爾達體系」的受害者，因為蘇聯通過《雅爾達密約》讓外蒙古獨立，也固化了蘇聯割走外滿洲與西北的150萬平方公里土地。在中國民族主義看來，怎麽看也理應是「丟失300萬平方公里國土」的不平等條約。放著300萬平方公里國土不爭議，反而去爭議小小平方公里的荒島，豈非荒謬？

中國又指責日本軍費稍微上升，占GDP總值剛好超過1％，所以是搞軍國主義，但這罔顧中國連續十幾年軍費增長超過10％，占GDP超過2.5％。軍費高的、增長快的不是軍國主義，反而軍費低的、增長慢的是軍國主義。這又豈能服眾？

在與日本的嘴仗不能打贏，中國很快就找到新目標，這就是「一帶一路」。這時中國已經不滿足在東亞與日本對峙，轉而要和美國分庭抗禮。「大國崛起」當然會觸動各方各面的利益。這時，如何通過創新的話語，塑造中國形象，合理化中國擴張，就成為「國師」們的任務了。中國認為最好的方法，就是強調自己「是現行國際秩序的創建者、維護者、與改革者。」這種話語的具體用詞有時略有不同，但大同小異（如外長王毅表示，中國是國際秩序的維護者、建設者和貢獻者）。

總之，「創建者」意味著中國對現行秩序有權發言。「維護者」意味著中國不追求顛覆秩序，無意「另起爐灶，再搞一套」，但其他國家（如日本）要「破壞戰後秩序」必須先過中國這關。「改革者」則意味中國要修正現行秩序（這就是為什麽美國說中國是修正主義）：現行秩序（在中國崛起的形式下）已經不適用了，即所謂「推動國際秩序和國際體系進行必要改革和完善，使其更加公正合理，更加符合大多數發展中國家的願望。」

強調中國對二戰的貢獻，就是要強調中國也是戰後秩序的「創建者」。

中國在二戰中雖然損失慘重，但卻不無意外地從一個任人魚肉的弱國，一下子變成了「五大國」，在聯合國安理會中還有否決權。回顧歷史，我們知道，這主要歸功於美國總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）。其實三巨頭中的另外兩個，邱吉爾（Winston Churchill）與史達林（Joseph Stalin）都看不起蔣介石，中國的戰功也確實無法與三巨頭並列。法國雖然軍事貢獻與中國同一檔次，但國力尚在，殖民地還相當廣大，論實力也比中國強很多。如果不是小羅斯福硬挺蔣介石，中國很難成為五大國之一。

其實對戰後秩序，中國基本上沒有什麽發言權，一向唯美國馬首是瞻。於是很諷刺的是，這個戰後秩序的「創建者」居然會立即丟掉大片土地。這哪裡像一個「創建者」應有的待遇？

因此，要問中國有沒有參與創建戰後秩序？從歷史上說，即便有也分量甚輕。這才是中國要不斷提醒國際社會，中國對二戰貢獻有多大的根本原因。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航