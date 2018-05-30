電影《震盪效應》背後的真實故事：改變美式足球的腦內震盪

文：陳其暐（科學月刊主編）

每年的超級盃（Super Bowl）無非是美國最為狂熱的職業賽事之一（2017年2月5日於德州休士頓舉行），作為國家美式足球聯盟（National Football League, NFL）的冠軍賽，不僅帶來了高強度的比賽內容、球員所締造的種種傳奇，還有龐大的金錢收益。其中賽事的熱門時段廣告，30秒就要價上億臺幣，不愧為美國收視率最高的電視節目。

而韋伯斯特（Mike Webster）也曾是這場盛事的其中一員，他在匹茲堡鋼人隊待了史無前例的15個球季，並為鋼人隊奪下4次超級盃殊榮。被譽為傳奇中鋒的他，在自美式足球聯盟退休後，人生卻有難以預料的轉變。他的性情隨著時間越來越趨異常、脾氣變得暴躁，導致與妻子離異；他的記憶嚴重衰退，想不起來曾經看過幾次醫生；他最後一無所有，失去棲身之地，在如此淒涼的景況下，因心臟病發而結束他的一生。

腦神經學醫生、法醫病理學家奧瑪魯（Bennet Omalu）在偶然之下，檢驗了韋伯斯特的遺體，解剖腦部時，發現他的大腦充斥著不正常的tau蛋白，表現出類似阿茲海默症的徵狀。tau蛋白在正常情況下具有穩定微管的功能，但異常tau蛋白的堆積與糾結會造成細胞凋亡或引起神經退化。

奧瑪魯開始思考，韋伯斯特的怪異舉止與這些腦部病徵，是否可能與美式足球有所關連？於是，這項發現開啟了他一連串的研究。奧瑪魯與其他的科學家過去從未見過此種疾病，便將之命名為慢性創傷性腦病變（Chronic Traumatic Encephalopathy, CTE），分別在2005、2006年發表研究報告﹝1、2﹞，闡述NFL球員的職業運動傷害與慢性創傷性腦病變有關。

奧瑪魯沒有料到的是，這些研究結果遭到NFL的強烈反擊，認為奧瑪魯等人的成果不可信。許多人認為，NFL之所以不願意正視美式足球與慢性創傷性腦病變的風險，是因為這很可能會嚴重影響NFL的收益。

奧瑪魯在驗證慢性創傷性腦病變與腦震盪的關聯性時，檢視了許多過世球員的腦部：

Photo Credit：科學月刊

在這些死去的球員身上，都發現了慢性創傷性腦病變，這種病會導致患者失智、喪失記憶，甚至有自殺傾向。

根據統計，美式足球員在競賽時的每一次撞擊，平均可能會有20～30G（G在此代表人體所承受的慣性力，1G約為9.8m/sec2）的衝擊力，相當於時速50公里的車子撞上牆壁；當球員被擊倒時，他們甚至可能瞬間承受了60～100G的力量！而韋伯斯特在一生當中，估計可能承受了近2萬5千次的撞擊。當中的許多次衝擊都是由頭部所承受，因此頻繁遭受腦震盪的傷害。儘管美式足球員配戴了高科技的安全帽，仍然難以避免腦震盪的發生。頭盔縱然保護了頭骨，但是內部柔軟的大腦在瞬間衝擊過後，仍然持續在腦脊隨液擺盪著，腦部組織因此受到不斷的拉扯，產生無法從外部觀察出的傷害。

在奧瑪魯提出報告之前，NFL並未有任何針對球員腦震盪的相關規定，直到2007年，NFL理事長古德爾（Roger Goodell）召開第一次聯盟腦震盪高峰會（然而奧瑪魯並未受邀），開始制定腦震盪的因應措施；2009年，NFL宣布發生腦震盪症狀的球員，不得在當天重返球場。2011年，前亞特蘭大獵鷹隊球員伊斯特林（Ray Easterling）與數千位退休球員向NFL提起集體訴訟，控告NFL隱匿美式足球對腦部傷害的風險。但結果還未出爐，伊斯特林就在2012年時飲槍自盡，醫生發現伊斯特林也患有慢性創傷性腦病變。2013年，NFL原本已與4,500位前球員達成總額7.6億的和解金，但由於NFL否認有不當行為，再度延遲了協商過程。

最後，在2016年美國最高法院的判定下，NFL將給予總額約10億美金的補償金，對象將囊括過往的退休球員。同年，NFL宣布將投入1億美金作為科學研究經費。除此之外，有許多球員也同意在死後捐贈大腦作為研究之用。至今已有超過百位已故球員被診斷出因職業傷害，而罹患慢性創傷性腦病變。此病症在目前僅能透過死後解剖確認，因此科學家期待未來能夠發展出新的診斷方式，希望在生前就能得知是否患病。

在許多父母得知美式足球的風險後，已使得6～14歲孩童參與美式足球青少年聯賽的人數從300萬人（2010年）下降至220萬人（2015年）。現今有許多美式足球教練為了保護年輕球員的未來生涯。因此改變過往的訓練方法、運用更安全的裝備、制定更嚴格的守則，極力避免球員的頭部碰撞。

奧瑪魯研究慢性創傷腦病變與對抗NFL的故事，已於2015年拍攝為電影《震盪效應》（Concussion），在上映前，奧瑪魯公開在媒體上提出警告：「別讓你的孩子打美式足球。」他談到，腦部的神經元一旦受損便難以回復，對未成年的孩子來說，過於劇烈的碰撞很可能會影響他們尚未發展成熟的大腦。他也認為，抽菸、喝酒都有法定年齡限制，像這樣激烈具危險性的運動，如果我們沒有加以規範，告知可能的風險，無疑是讓這些孩子處於危境之中。

註釋

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航