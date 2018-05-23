追索西雅圖街區再生歷史，如何形構我們對於台灣街區的新想像？

文：廖芷妮（台灣大學國企系學生、好伴社計實習生）

迪化街上的大橋72，在週日的午後匯聚了多元身份背景的工作者，有些人來自公部門、有些人在社區蹲點、也有些人來自空間規劃公司，但或許都同樣對街區再生議題寄予多種想像。此次活動以「西雅圖街區再生組織及社區力量」作為討論命題，為台北市都市更新處主辦的「合作吧！街區」系列講座第二場。主持人李仲庭在開場時回顧講座的主軸，談到都市再生議題如何和社會經濟緊密關聯。都市社區的開發和街區經營，應要回到社群的真實需求，而不僅僅注重土地開發過程的利潤，且須由整個街區協力網絡，從制訂政策的公部門、第一線的社區工作者、到真實生活其中的居民，藉著民主共治的原則，共同決斷社區經濟事業的走向。仲庭點出了所有參與者的重要責任，無論身處在什麼樣的位置與角色，我們都是構築城市樣貌的磚瓦。沿著西雅圖的歷史經驗追索，又如何能形構我們對於台灣街區的新想像呢？

主講人侯志仁教授為回答這樣的命題，開始帶領大家爬梳西雅圖街區再生組織的發展脈絡，分享其在華盛頓大學景觀建築系任職，以及西雅圖國際區IDEA Space社區設計中心擔任協同召集人的實務經驗。西雅圖的社區發展法人（CDC，Community Development Cooperation）是一種為支持社區發展所成立的NGO 。藉由回顧西雅圖都市社區組織的網絡和公共參與圖像，我們能更細緻地探討社區組織的運作模式，並進一步提問：社區發展法人作為滾動社區力量的中介團體如何活化街區？了解其運作機制後，我們又如何能回應台灣都市社區更新手段的核心討論？

侯志仁老師以其豐富的實務經驗，深入淺出介紹西雅圖街區再生組織發展脈絡。

美國都市再生的進程，可以回溯到二戰後城鎮快速郊區化的歷史，當時市中心街區的人口大量外移，造成市中心空洞化。聯邦政府當時希望重新活化街區的使用，因此補助地方從事復振工作。面對老舊社區中的建物衰頹，政府曾企圖用推土機把社區輾平，大刀闊斧的抹除這些在國家眼中蕪雜、難以管制的社區印跡。此時，有另一股聲音主張都市中應該保留社區文化的豐富性。他們挑戰政府大規模、理性單一的規劃方式，認為那將抹殺都市街區多元樣貌發展的可能性，與其讓推土機輾平社區的形貌，不如以當地既有的網絡與社會支持為基礎，藉著外來組織工作者引入資源和技術，培力地方居民長出重新修補社區的力量。時值Robert F. Kennedy在美國國會推動通過一項法令，讓部分政府基金能直接補助社區組織發展街區再生工作。在這樣的政策氛圍下，美國CDC團體的雛形——Bedford Stuyvesant Restoration Corporation誕生了。政策在短期內就有卓著的成效，這個組織光是在成立那一年（1967）便雇用了250位當地居民，整修了400戶住宅；及至2001年，經其整修過的住宅已達2200戶。

侯志仁老師主要觀察與參與的場域是西雅圖國際區（International District），一個以亞裔為主的社區。隨著1960年代美國郊區化的發展、高速公路的建設，西雅圖市中心只剩下社會地位或經濟資源較匱乏的弱勢戶。當時最主要的社區發展法人是InterIm CDA，因社區中許多房舍頹敗、居住環境惡劣亟待修繕，因此組織初期的發展重點在於舊住宅的修護、保存跟再生。住宅是社區發展中重要的環節，居住環境的安適穩固，更是社區發展的梁柱，因此美國社區發展法人多以「住宅開發」為主要的業務基礎。

除了InterIm CDA，社區中還有一類型的公辦社區發展法人稱作PDA（PDA，Preservation and Development Authority）。因政府財政上的限制，無法長期支應或補助相關業務，這類型組織由政府立案推動成立後，便脫離公部門獨立運作，透過社區再生的工作建立自給自足的營運模式。其中最著名的便是Seattle Chinatown-International District Preservation and Development Authority（簡稱SCIDpda），其主要宗旨是保存國際區當地族群的文化特色，以住宅經營、房地產開發、長照服務、地方經濟為主要業務的軸線。

社區中也有許多非營利型態的社區團體積極與地方大學合作，替社區引入源源不絕的人力與創意，像是華盛頓大學景觀建築系每隔一年執行的專案——Nieghborhood Design-Build社區營造的設計課，他們以社區空間為課程實作設計的場域，在國際區的花園設立社區廚房與菜園，讓學生、居民可以共餐共食。而這樣的社區提案也常與InterIm CDA、SCIDpda等在社區中長期蹲點的團體合作，讓常態性的交流與創意實作得以在社區中延續，重新翻轉社區對開放空間的使用框架，讓市民逐漸成為社區營造中的主角。此外，InterIm CDA也和青少年服務的團體展開合作，將社區青年捲入地方培力工作，讓青年藉由接觸公共事務的知識與經驗，長出新一代對於社區工作的積極想像。隨著工作項目的規模擴大，地方上也出現新興團體或單位來承接這些能量，比如SCIDpad的計畫項目——IDEA Space在社區中成立新的開放空間，媒合校園系所和居民在空間中進行各種活動，以空間作為社區互動的介面，更頻繁而穩定地促進社區中交流的火花。

西雅圖國際區整體的地方社區發展繁盛，除了因為社區住宅法人的組織工作有成，其內部成員「積極的政治參與」也是關鍵要素之一。InterIm CDA的背後推手Bob Santos積極拉拔地方的亞裔青年，鼓勵青年走入體制內從事改革，並取得亞裔群體的政治代表性。由體制內與外推動社區發展皆為重要途徑，更能根本性扭轉資源分配的方式。社區發展法人除了作為區域內多種社群的媒介者，更是引入外部資源與人力的重要窗口。每當外來的團隊或政府經費投入，經常必須面對地方派系的政治角力、和社區文化中的眉眉角角，社區組織此時便能扮演轉譯的角色。西雅圖社區發展法人串連了公部門、多元議題社群、學術界與在地居民，打造了一個溝通與交流的介面，整合多方的需求，促成西雅圖國際區共同協力參與地方公共事務的新樣貌。

華盛頓大學與國際區青少年團體WILD（城市荒野領導培植計畫Wilderness Inner-city Leadship Development）合作，進行社區青少年培力。其中一組高中生在2006年於街區策劃了夜市活動，引起廣大迴響，後來由幾個社區組織承接，現已成為國際區例行的重要活動。圖為西雅圖夜市宣傳海報。

儘管西雅圖社區經營成效卓著，但隨著科技產業的進駐，資本與地產開發的契機也悄悄吸引著開發的巨輪重回市中心。如何在經濟與社區的發展間取得平衡？如何抵抗主流都市規劃揮舞著「專業、進步」價值的論述，守護都市街區的公共性與豐富性，成為西雅圖面對的一大難題。以西雅圖近年的社區抗爭為例，議會原訂提高容積率來交換可負擔住宅的比例，儘管提高容積率或許能夠供相對的可負擔住宅，但亦可能加速地方商業開發的強度。面對制度的調整，社區組織藉著緊密的網絡和動員能力將提案擋下來，爭取更多協商的空間，讓居民的意見能充分反映在政策決議上。像這樣都市空間商品化、地方開發的矛盾劇碼同樣也發生在台灣，借鑑西雅圖社區經濟組織的行動路徑後，我們又該如何重新看待台灣的開發難題呢？

下半場與談人——中原大學景觀系連振佑助理教授，將目光轉回台北在地經驗，從台灣脈絡回應西雅圖社區發展法人、PDA的實踐方法。他談起先前主持的「台北市社區規劃師駐地輔導計畫—Open Green空間媒合計畫」，說明社區工作如何深化都市的社群連結，甚至鋪展出在西雅圖所見的公共街區的想像藍圖。Open Green空間媒合計畫，是一個鼓勵社區自主改善生活環境品質的提案計畫，企圖讓社區基地透過社群網絡串連、空間專業者的協助等，活化居民對空間使用的想像。然而，連振佑老師指出計畫的發想與執行都還是「小菜」，真正困難的是長期經營一個空間，讓社區間的交流互動可以持續。計畫焦點應著重於後續經營，議題社群、與社區使用者的需求如何藉由空間被中介，藉此讓社群與社區產生連結。

連振佑老師從台灣的實踐經驗談起，回應西雅圖街區再生組織案例。

要做一個好的街區組織，「組織」這個詞既是名詞、更是動詞。社區工作必須組織行動背後的人群、組織那些潛在使用與經營者。一個社區裡有多元的社群，如何爬梳群體背後的網絡與社群空間中的重要資訊節點，成為組織工作中一個重要的環節。連振佑老師認為這些工作的核心，應該是去辨認社區中多元的議題社群，以及不同利害關係人，將群體視為社區重要的行動者，以互為主體的方式去轉譯彼此的需求。他以「雨水花園：社群X社區」的計畫為例，團隊在計畫期便開始思考如何結合在地公民團體的力量，因此將綠色公民行動聯盟引入，一同參與計畫的設計。

過去由上而下的社區營造計畫、集中式的管理打造社區樣態，很難將人們動員起來。連振佑老師談到他過去和都市社區基層政治人物的交流經驗，村里長經常反映社區中居民不願現身參與公共事務，但連振佑老師反饋：「作為一個組織者，應該是要能夠促進都市、或街區裡面的社群可以現身。」分享告一段落後，主持人仲庭指出現行台灣都市街區組織的侷限，其實並不缺少「一個組織」來執行更多計畫，而是缺了一種對於「組織的想像」，這種想像需要振佑老師所提到，將「組織」一詞視為持續進行的動詞，並且必須補上代表複數多樣的「s」。此外，連振佑老師也分享許多實務工作的心法，這或許能以他在《反造城市：台灣非典型都市規劃術》中提到的社區規劃教戰守則作結：以社群當作能量的集散地，以網絡交織為行動的策略，以協議自治打造城市的樣貌。

從西雅圖一路談到台北，最後許多的問答都拉回台灣在地的尺度，討論從政府到基層組織，在實踐層次上如何開創公共街區的可能性。近年都市更新或空間重組的計畫，經常面對大量反對聲浪，使得政府與民間關係充滿緊繃的張力。仲庭針對政府的角色提出建議，他認為問題的關鍵在於「空間的秩序跟權力」到底掌握在誰手中？而市民又藉由什麼樣的機制取得空間的近用權，儘管越來越多組織努力強化社區內的公共溝通，但現行體制缺乏制度性的引導，公民與社區組織難以走入決策核心。政府並未將居民、社區組織等視為社區經營的共同利害關係人，因此當大規模空間秩序產生變動時，與社區基層脫節的決策，必然招致激烈的衝突。大橋72的經營者劉欣蓉老師也指出，在社區推動議題時，很多時候不只是要面對國家、與資本家，更要面對被主流意識形態綁架的市民。如何從結構與文化層面，改變人們對都市社區組織與都市規劃的想像也是重要的命題。

侯志仁老師認為許多爭議都被窄化為個人私利與公益的衝突，這樣二元的選擇困境，有部分原因是我們能選擇的角色有限。但從西雅圖的經驗來看，社區發展法人擁有社區部分財產，而有實質的發言權，並能跳脫個人私利的身份，帶領群眾從社區整體的角度進行公共溝通。連振佑老師也說明，除了從社區組織的角度引導居民，我們也能在社區的日常中嘗試更多「民主的練習」，從事情的參詳（tsham-siông）、喝酒、甚至是吃飯開始，藉由生活中各種社區參與來慢慢長出公共論理的能力與經驗，民主的練習其實就是文化的改變，日常生活就是改變的場域。

綜觀西雅圖與台北街區的經驗，都市更新與開發的輪轍和城市歷史交錯。講座雖然結束了，但關於城市規劃的辯題尚未終結：我們如何從資本主義下追求土地開發利益的意識型態中逃脫，看見社群與城市空間的實際需求，讓市民重回街區規劃與營造的核心角色？我們如何反觀不同城市的經驗，反造我們所期待的街區？從公部門基層公務員、到民間街區活化的工作者，一同挑戰現行體制的框架，想像街區協力治理的新圖像，絕對是一個重要的起點。

參考書目：侯志仁，《反造城市：台灣非典型都市規劃術》，台北：左岸文化，2013。

本文經新作坊授權刊載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航