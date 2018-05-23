毒管法完成逐條審查：納管汙染疑慮、公開災害應變

環境資訊中心記者 賴品瑀報導

立院衛環委員會21日完成《毒管法》修法的逐條審查，這次的修法新增「關注化學物」一項，將雖非毒化物，但有食安疑慮的化學物也納管。而日前敬鵬大火的悲劇，也促使「危害預防應變計畫」的提報與公開查閱機制將再加強，讓消防機關與民眾得以掌握。

此外，也確定將成立基金以進行風險預防管理、強化環境事故應變諮詢體制，也成立跨部會的管理會報。同時近年環保法規陸續加上的吹哨者條款、證人保護、民眾檢舉、公民訴訟及追繳不法利得等制度也獲納入。

新增「關注化學物質」 食安、污染疑慮者納管

原名為《毒性化學物質管理法》，在納入關注化學物後，將更改為《毒性及關注化學物質管理法》。原本管理的是一到四類的毒性化學物，新加入的關注化學物質一項，則是定義為毒性化學物質以外，但有污染環境、危害人體健康之虞者。

關注化學物質包括了國內外關注的食安等民生消費相關物質，具有內分泌干擾素特性或有腐蝕性、爆裂性等其他危害性之虞，並經中央主管機關公告者。關注化學物質主要會在管理方面會有提出準用的規範，將依特性採不同管理方式。

毒性化學物質必須從製造、輸入、運送、販售等都要列管，但關注化學物質將就其特性，進行部分項目列管。

敬鵬大火教訓，應變計畫、工廠配置圖公開再升級

毒管法在敬鵬大火後展開審議，化學災害的預防及緊急應變更受到立委重視。

在「事故預防及緊急應變」專章中，除了現行的毒管法對一到三類毒化物要求業者向縣市政府檢送備查危害預防及應變計畫，第三類毒化物的部分需公開供民眾查閱。新增關注化學物質一項後，化學局也在草案要求危害預防及應變計畫。而敬鵬大火後，立委楊鎮浯等更要求由中央主管機關設置專門網站，這些申報資料都將上網供民眾查詢，並建立專業的應變機構認證制度及專業應變人員，平日可協助廠商辦理訓練，發生災害時亦可到現場協助救災，可避免環境或人員傷害擴大。

蔣萬安等委員更提出，運作人應該將場所內全廠及內部配置圖提供給消防機關，這個建議獲化學局認同而納入，在委員會也無異議獲得通過。

陳宜民、劉建國、吳玉琴等要求成立跨部會的管理會報，跨部會協調化學物質風險評估及管理措施，由行政院院長作召集人，政府部門、專家學者、民間團體共同組成。管理會報的決議，將成為行政院要定期追蹤管考的事項，並需每年向立院提出報告。這是原本草案並沒有的新增法條。

未來毒化物及關注化學物之販賣或轉讓，不得以郵購、電子購物或其他無法辨識身分等方式進行販賣，以利有效管理；對於已經核准登錄之化學物質資料，亦要求製造或輸入者應主動維護更新。環保署也將要求有必要者，得通知製造或輸入者提出補正資料，以確保該化學物質製造、輸入情形及毒理、暴露與危害 評估等相關資料，保持最新之資訊。

此外，毒化物運作及釋放量紀錄也將分期上網公開，化學局局長謝燕儒承諾法立委陳曼麗，關於紀錄的細節，後續將訂子法來專法處理。

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