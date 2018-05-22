聯合國報告說台灣是全亞洲最幸福，「幸福」的衡量標準有哪些？

依據聯合國3月公布的「2018世界幸福報告（The 2018 World Happiness Report）」，台灣民眾的幸福感從2015-2017年間，在全球156個國家中高居第26名，排名全亞洲之冠。行政院今天以此報告發布新聞稿表示，台灣民眾的幸福感不僅是亞洲第一，也較去年的第33名進步7名。

「幸福報告」是什麼？

World Happiness Report是由聯合國永續發展方案網路（Sustainable Development Solutions Network）從2012年開始，每年發表關於全球各國人民幸福感的調查報告，每次公佈全球約150個國家「幸福指數」的分數排名，並分析其變化趨勢、可能的因素。

2018年的報告顯示，最幸福的國家前五名分別是芬蘭、挪威、丹麥、冰島和瑞士，最不幸福的國家則是位於東非的蒲隆地、中非共和國、南蘇丹、坦尚尼亞和葉門。

該調查報告中的數據來自蓋洛普世界民意調查（Gallup polls），會於每個國家訪問1000個受訪者，並請受訪者針對自己目前的生活打分數，最差為0分，最佳為10分。

幸福感調查要需考量主觀感受因素，不是只有客觀條件，因此幸福指數的評分出自受訪民眾主觀認知，，各國間的「幸福」指標主要與6大變項相關，橫跨了政治、經濟、社會與心理等領域，包括： 人均國內生產毛額（Log GDP per capita）-- 衡量財富

社會支持資源（Social support）-- 評估遇到困難時支援系統的可得性

預期健康壽命（Healthy life expectancy at birth）

社會自由度（Freedom to make life choices）

對他人慷慨程度（Generosity）-- 透過捐贈來評估程度

對政府的信任度，以貪腐程度衡量（Perceptions of corruption） 成為解釋民眾幸福感來源的依據。

至於幸福感的評估指標為何是以上六項，根據該報告網站的最常被詢問問題網頁所提供的解釋，主要是因為在全球各國解釋國與國之間生活評估差異性的重要研究文獻中，這些項目是最廣泛被使用到的。有些重要的項目像是失業率或是不公平並未出現在此報告中，並非所有進行問卷調查的國家，具有可互相比較基礎的國際性資料。

這份報告的研究小組成員包括經濟學、心理學、調查研究和國家統計等相關領域的學者，例如哥倫比亞大學教授約翰・F・哈利維爾（John F. Helliwell）；開創「快樂經濟學」為名的理查・萊亞德（Richard Layard）、前聯合國秘書長潘基文的特別顧問傑佛瑞・薩克斯等。

2011年7月，聯合國大會邀請會員國以此協助並引導其公共政策來衡定國家人民幸福，2012年4月1日，第一份世界幸福感報告正式發行，使用2005年至2011年的數據，成為世界首份以「快樂」為基礎的國際調查報告，引起國際社會之間的關注。

2012年4月2日，在聯合國一次高峰會議中，由不丹總理吉莫主持的「快樂和幸福感：定義新經濟」會議中，不丹正式採「國民幸福總值」作為其主要發展指標，之後不丹成為第一個且是唯一非以國內生產毛額（GDP）作為主要發展指標的國家。

「幸福」的決定關鍵不僅限於經濟因素

根據2018年公布的這份最新報告，芬蘭贏過挪威，成為世界上最幸福的國家，前4名皆由北歐國家囊括，《上報》報導，北歐國家在薪資、健康生活期待、社會支持、自由、信任及慷慨都呈現很高的分數；在芬蘭其實每個人的生產值並不高，芬蘭的GDP低於其他北歐國家而且遠低於美國；芬蘭人擅長的是，轉換財富到福利與幸福感。

一個名為「幸福研究」的團隊也透過圖表分析指出，幸福指數和GDP並非直接關係，像是GDP遠高於芬蘭的美國，幸福指數正呈現穩定的下滑，報告中指出，美國人因肥胖、物質濫用及憂鬱所苦，已下滑到排名第18，報告中也另闢專章，討論為什麼GDP高的美國排名反而往後退。

#Finland is the happiest country in the world despite not being the wealthiest #WHR2018 #Happiness2018 pic.twitter.com/cDZbAAgNqu — Happiness Research (@Happi_Research) 2018年3月14日

《地球圖輯隊》報導，今年的報告也首次把移民的幸福考慮進去，負責撰寫報告的教授哈利威爾（John Helliwell）說：

「這份報告最引人注目的發現就是移民的幸福和當地民眾有顯著的一致性。雖然移民來自幸福程度不一的國家，但他們對生活有多幸福的評估，和移入國的當地居民匯流。那些搬去較幸福國家的移民受益，而那些搬到比較不幸福國家的移民也受到影響。」

《華視新聞》報導，台灣在156個國家中排名第26名，高居亞洲第一，贏過新加坡第34名、馬來西亞第35名、泰國第46名、日本第54名、南韓第57名，以及中國第86名；台灣能勝過GDP較我國高的新加坡、日本、南韓、香港，顯示衡量幸福感不僅限於經濟表現，而是參考多方數據評比而成。

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核稿編輯：楊之瑜