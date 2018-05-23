不承認九二共識，加速讓「一個中國」話語權被中共壟斷

文：林子義（國立中興大學國際政治研究所碩士生）

多明尼加於5月1日和中華民國斷交，眼下我國的邦交國只剩19個，外交岌岌可危。此事肇因於大陸的挖角，大陸的挖角乃因兩岸關係交惡，兩岸關係交惡源於過去九二共識是維繫兩岸關係的基石，但現任政府不承認九二共識，也無法提出大陸能接受的兩岸關係論述。

中共的台灣政策之核心，乃絕不允許台獨，並且以符合一中框架的九二共識作為兩岸的橋樑。筆者想叩問的是，九二共識最初是由台方所提出，何以反對者會認為九二共識是中共強加於台灣的枷鎖？故在檢視蔡政府的兩岸論述前，有必要先回顧九二共識在馬政府的作用。

甘比亞斷交代表九二共識無效？

反對者以馬英九任內承認九二共識卻一樣遭甘比亞斷交，而否定九二共識的作用，其實不然，以下分三點說明。

一、甘比亞在2013年與台方斷交時，中國大陸並未馬上與之建交，而在當時，大陸外交部發言人洪磊聲明「也是從報導才得知斷交一事，在此之前，中方並沒與甘比亞有任何接觸」，否認甘與台斷交是因大陸的操作；而大陸直到2016蔡總統就任前夕才與甘建交，警告蔡政府意味濃厚。

對比蔡總統上任以來，聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加與台方斷交時，大陸外交部發言人皆表態，與台斷交「體現一中原則」、「人心所向，大勢所趨」等語，並且大陸皆馬上與此三國建交。

大陸官方前後態度的對比，可看出有無九二共識的差異，也能得知中共很明確的表達 「承認九二共識就能維持邦交國，不承認九二共識就沒有邦交國。」

二、若是台方承認九二共識無用，則中方大可在馬英九任內每年都挖角邦交國，一個甘比亞不足以推翻九二共識所帶來的兩岸外交休兵之效。

三、據媒體報導，巴拿馬總統在與台方斷交後，坦言2010年任外交部長時就想與大陸建交，後來因馬政府奉行九二共識，兩岸外交休兵而未成；多明尼加駐大陸貿易發展辦事處代表吳玫瑰也表示：現任多國總統自2012年就有與大陸建交的意向，但礙於當時兩岸「情況特殊」而未成。

此二位所言更在在證明，馬政府時期，因為九二共識的存在，就算台方的邦交國想斷交並與中建交，大陸方面也不願。

上述為九二共識有利兩岸外交休兵之三明證。

一中各表體現在邦交國場域

過去馬政府承認九二共識，兩岸外交休兵，九二共識的一中原則允許各表， 「各表」體現在台中雙方都分別被各自邦交國承認是代表中國的唯一合法政府；現在沒有九二共識，隨著台方邦交國與大陸建交，一中原則就變成愈多國家承認「中華人民共和國」才代表一中。

反對九二共識者言，承認九二共識會把台灣鎖進「中華人民共和國」的一中框架，然就目前的情況看來，不承認九二共識反而才加速促進「一個中國」的話語權被「中華人民共和國」壟斷。

蔡英文的「維持現狀」使兩岸關係陷於僵局

以上回顧了九二共識在馬政府時期外交所扮演的積極意義，繼接檢視蔡政府時期之兩岸論述。

蔡英文在上任前對於兩岸關係所說「維持現狀」的 「現狀」究竟是什麼？如果 「現狀」是「中華民國是代表中國的合法政府」，那麼承認九二共識符合憲法精神，因為依據憲法增修條文「為因應國家統一前之需要」，及第十二條「自由地區與大陸地區......」等語，可知現在的憲法仍是一中憲法，兩個地區的設定更加奠立九二共識「一中各表」的基礎。

但現在民進黨不承認九二共識，可說即是不承認中華民國憲法體制下的一中框架，那在民進黨全面執政的情形下，其可推動台獨制憲，但現在卻沒積極推動，莫非是民進黨體認到現在推動台獨是幾無成功機會？但若是如此，也不能使兩岸關係停滯在表述不清的階段，蔡政府的「現狀」是「我承認中華民國，但又不認同她是中國，但我又沒想台獨」的模糊狀態。

以前為鑑，給國人清晰的兩岸關係

本文共論及九二共識是當前大陸唯一能接受的兩岸關係論述，也闡明一中各表的意義，並且馬政府時期因為承認九二共識，而有清晰的兩岸關係定位，也因此無須面對大陸的邦交挖角；相比之下，蔡政府的兩岸關係論述仍有待改進，在可預見的將來，只要民進黨政府持續不承認九二共識，提出大陸能接受的清晰兩岸關係之論述，中共會維持台方一年至少一國斷交，而在2020年的斷交時機，更有可能會在總統大選前夕。

面對邦交困境，蔡英文須給國人一個清晰的兩岸關係，若現在提不出一個清晰的論述，則馬政府時期的九二共識可為借鑑。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航