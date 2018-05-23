〈This Is America〉將「這就是美國」的唱喊，化為不忍直視的影像寓言

文：黃鈞浩（DCFS編輯部）

黑人男子穿梭在停車場間，前一秒搖曳著奇異的舞姿，後一秒卻拿出手槍，朝蒙著白頭套的囚犯開槍。影像擺盪在歡愉與驚悚之間，讓笑容舞步和暴力血腥相互映襯。最終，男子恐慌地對著鏡頭逃亡，令人不禁想起《逃出絕命鎮》，為作品留下耐人尋味的結尾。

近來風靡全球的MV〈This Is America〉，由亞裔導演Hiro Murai（村井浩）執導，原歌曲創作者Donald Glover（又名Childish Gambino）演出。作品被媒體解讀為，犀利嘲諷美國種族歧視、槍枝問題、警察暴力等議題。導演以視覺魅力，讓一聲聲「這就是美國」的唱喊，化為難以忽視、又不忍直視的影像寓言。

〈This Is America〉MV：

多重混亂且聚焦中心——視覺元素置於「畫面框架」裡

圖片來源：Mainbasket, Gq-magazine, kvoa

「我們最大的目的就是要讓人驚訝，並且用影像試著傳達人們不想看見的事實。」 ——導演Hiro Murai

Donald Glover曾多次和導演Hiro Murai合作MV，由他主演的得獎影集《亞特蘭大》，也同樣由Hiro Murai執導。此次〈This Is America〉MV再續前緣，Hiro Murai在反覆聆聽歌曲後，自其節奏感強烈、風格驟變的曲式發想，他想將不同事件、情緒、意象的內容，呈現於一個「畫面框架」中。

「它可以讓影像非常獨特而且聚焦，不會過分花俏。」Hiro Murai參考諸多將大量元素置於同個畫面的作品，如金球獎最佳外語片《無法無天》、Darren Aronofsky新作《母親！》，以多重、混亂的視覺，表現歌曲複雜的節奏。

以底片規格拍攝的MV

Hiro Murai與攝影指導Larkin Seiple使用35mm底片，以Arricam ST攝影機進行拍攝，為今日少數採用底片規格拍攝的MV，也造就影像的顆粒感，而後再進行數位轉換，製造出獨特的視覺質地。

在部分鏡頭中，Larkin Seiple採以「淺景深」手法拍攝，例如：前景Donald Glover在表演，背景仍有許多事件如槍擊、爆破發生，達成導演Hiro Murai渴望將不同元素，置於畫面中的效果。

明亮又怪異的舞蹈——融入多元風格的編舞設計

圖片來源：Mainbasket, Gq-magazine, kvoa

「舞蹈讓我們分心，忽視背後正在發生的瘋狂事件，這就是他們的目的。」 ——舞蹈指導Sherrie Silver

Hiro Murai在訪問中強調，〈This Is America〉雖涉及殘酷暴力，但仍試圖加入近似經典卡通《樂一通》的喜劇元素，增加影像的豐富性。MV中看似歡快的舞蹈，即是讓作品帶喜感，又更加怪異的關鍵。

來自非洲盧安達的舞蹈指導Sherrie Silver，在編舞時大量參考南非Gwara Gwara、奈及利亞Shaku Shaku的舞蹈風格，更融入現代嘻哈的Nae Nae、Shoot Dance舞步，創作出多元、活潑的肢體語言。

Sherrie Silver接受訪問時說，她藉由MV穿著綠色制服青少年們的舞蹈，凸顯出他們的天真與無知，對比畫面後方的暴力。這種「弔詭」的歡快舞蹈，除稀釋原本沈重的影像內容外，更是一種隱喻：表達現實人們對於暴力的麻木。

Sherrie Silver說：「我們已經太習慣有人被槍殺、不當獲得財富。」舞蹈的「搶眼」既是吸引觀眾目光，增加影像的衝突性；也是諷刺現代人如同這些青少年們，對生活裡漫天遍野的暴力，全然視而不見。

迷幻詭譎的風格——受電影與名導演啟發

Cults〈High Road〉MV：

「視覺在現實和超自然之間搖擺，對我來說一直都很有意思。」 ——導演Hiro Murai

從事MV、廣告創作多年的導演Hiro Murai，出身於日本，在美國洛杉磯成長。他在年輕時大量觀看日本黑幫片、好萊塢經典電影，受北野武、David Lynch、Spike Jonze等導演影響，自2006年從南加州大學電影系畢業後，便為Usher, Enrique Iglesias, Childish Gambino等音樂人，開創獨有暗黑的影像宇宙。

Hiro Murai為獨立樂團Cults創作的MV〈High Road〉中，以黑白影像呈現，大量將各種物件如蝴蝶、麋鹿、電視機拼貼剪輯，營造迷離詭譎氛圍，還出現近似David Lynch電影《驚狂》裡綿延的暗黑公路。

受訪時，Hiro Murai也承認，MV靈感啟發自驚悚大師Alfred Hitchcock（希區考克），從後者充斥迷幻的視覺風格，轉化在作品中。他也表示，影像拼貼是它極喜愛的形式，讓「畫面自己發聲」，他說：「我們把這些抽象的元素連繫在一起，不用以文字定義它。」

獨特影像的創意——製造強大視覺效果

Childish Gambino〈3005〉MV：

「MV更多是關於影像如何連結在一起，以及我們如何感受它。」 ——導演Hiro Murai

Hiro Murai從不放棄任何實驗影像的可能，在2014年與最佳拍檔Donald Glover合作的〈3005〉中，嘗試「偽一鏡到底」方式，效仿實境節目，拍攝Donald Glover和泰迪熊玩偶一次次乘坐摩天輪。MV中，炫目繽紛的樂園色彩，卻似是映襯現代人無盡的寂寥。

看似簡單的影像設計，但Hiro Murai於受訪時說，發想時仍需構思點子讓畫面有趣。例如：劇組運用多重色溫的光源，令影像顏色更多層次；設計攝影機的運動時，也盡量保持「戲劇化」營造變化。

動感視覺表現，對比沈重現實

Michael Kiwanuka〈Black Man In A White World〉MV：

如同〈This Is America〉，Hiro Murai也曾多次和Ryan Heffington、Keone And Mari等知名編舞家合作，運用動感的肢體表演，對比影像裡殘酷的現實。

例如：〈Black Man In A White World〉裡，劇情則呈現遭警車撞死的受害者，旁視自己的車禍現場，激烈地舞蹈著。MV最終運用綠幕特效表現，男子飄浮至天上，凝視著黑白相間的塵世，帶有濃厚對種族主義的批判意味。

經過與多位非裔音樂人的合作，Hiro Murai逐漸在影像實驗中，透過攝影、剪輯、甚至舞蹈演出，以奇異的視角描繪光怪陸離的現實，希望促進社會對種族議題、暴力現象，有更多討論的可能。

「我只是想讓畫面變得有趣，並希望有趣的事，能夠與觀看它的人聯繫起來。」 ——導演Hiro Murai

參考資料：Highsnobiety、Variety、instagram、Vulture、Theguardian、Pigeonsandplanes、Noisey、huffingtonpost、Promonews、Thefader、Gq

圖片來源：Mainbasket、Gq-magazine、kvoa

本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航