給內斂的人：討厭的事別勉強說喜歡，不擅長的事就勇敢說不會

作者：渡瀨謙

世界上有太多讓內斂的人感到頭痛的事物或場合。他們喜歡正經八百、不習慣人聲鼎沸的地方、不愛起鬨湊熱鬧、不會任意表現情緒、害怕任何指責、行事低調、不敢在眾人面前說話……。他們的特徵若要列舉出來，大概寫也寫不完，委曲求全也是其中之一。

這樣性格的人經常為難自己、遷就別人。

只不過，這樣做就能保證討所有人歡心嗎？比如，在某個聚會上來了些心不甘情不願參加的人，難免讓人覺得掃興，甚至礙手礙腳；我以前參加過一個聚會，那是朋友找我去的一場跨業交流活動，在場人士我幾乎都不認識。不過，當時那份工作才剛開始，我想也許對自己的事業有幫助，就姑且參加了；會後我也參加續攤，大家一起去唱歌，但我完全無法融入，所有人都情緒高昂，一起唱歌跳舞好不熱鬧，而我完全沒辦法跟著放開心，只能一個人在旁邊陪笑、跟著節奏拍手，現場的狂歡氣氛對我而言，簡直如坐針氈、和地獄沒兩樣，那天回家路上我想了很多。

這場活動真的有為我的工作帶來任何幫助嗎？其他人對於放不開、逕自躲在角落不發一語的我，別說是好感，留下的可能只有負面印象。可想而知，這天所做的事對我的工作毫無助益，也沒有從中拓展任何人脈，特地花了金錢與時間讓自己的印象被扣分，還換來不愉快的回憶，怎麼想都是悔不當初，逼自己參加這種活動一點意義也沒有。

這時我才發現，勉強自己參加不擅長的活動，只會讓自己相形失色、埋沒原有的實力。

所謂不擅長，指的就是自己的罩門。在不拿手的領域裡又怎麼能發揮自己真正的價值呢？還可能因此降低外界對自己的評價；既然如此，就不要再為難自己。在那之後，如果遇到同樣找我去續攤唱歌的機會，我也不會再以「等一下還有事」的藉口推辭，而是明講「我不太愛去KTV那種地方，不好意思！」清楚地拒絕，取而代之的是其他更適合自己的選擇。

我會問大家「如果要去咖啡店，有人要一起去嗎？」和唱歌的一行人道別後，我們幾個人就這樣前往咖啡店，安靜地坐下來邊喝咖啡、邊聊天。對我來說，這樣的時光有意義多了，如果你也和我一樣，每次都勉強自己去不想去的聚會，不如就從現在起表明自己的意願，並大方拒絕。

同時，試著用那些以前不敢多提的敏感詞句，讓對方知道─「這就是真實的我」。

「抱歉，我的個性不太愛熱鬧。」、「我不太會應付人多的應酬場合，那讓我有點不自在，因此我都盡量不參加。」、「我講話比較小聲，太吵的地方我待不慣。」婉拒他人的同時，還能順便表現出自己（曾視為地雷的）真實的一面，可說一舉兩得，以我自身經驗來看，坦率表現自己其實能讓人際關係進展更順利。

討厭的事就別勉強說喜歡，不擅長的事就勇敢說不會。

每個人都有自己的個性，不必強求和所有人一樣，委曲自己不見得能兩全，勉強配合別人並不能皆大歡喜，到頭來難受的只有你自己。

巧妙示弱，展現自己的特質

仔細回想，以前的我總是竭盡所能，不讓自己陰沉的一面被看見。念中學時，我常和同學一起打桌球；至今，仍保持一定的實力，卻不曾在他人面前提起過，我不希望別人藉由打桌球而認為我性格陰鬱（實際上當然沒有這回事）。上高中後，我一頭栽入了民謠的世界，但同樣擔心會給人性格沉悶、孤僻的印象，也閉口不提自己有這項興趣；然而，無論桌球還是民謠都是很棒的運動、很出色的音樂，並不是什麼見不得人的興趣。由於，自己的被害妄想作祟、害怕被看作陰沉的人，就把這些興趣深深埋在心底、不見天日。現在想想真的後悔莫及，為什麼我要這麼做？說穿了，都只是出於「展現自己的喜好，就等同暴露出最真實赤裸的一面」的心態。

不過，以自我介紹為例。「我的專長是保持沉默好幾個小時。」、「我最大的興趣就是一個人安靜地拼拼圖。」、「最近很熱中一個人去唱歌，並在包廂裡忘情唱著復古民謠。」如果，這麼介紹自己，我想大家都會跟著會心一笑；這個社會對於這樣特質的人，往往有著負面印象。不過，試著落落大方反其道而行，反而能漂亮地「幽自己一默」；換個角度想，其實在過往經驗當中，還能找到用不完的梗和題材呢！不知道該說什麼時，試著融入自己的特質，也許就能大功告成。

另外告訴大家一件事，在久久參加一次的應酬餐會上，主辦人要我帶頭乾杯時，我最常用的口號就是─「今天大家齊聚一堂，（這裡要深呼吸）就讓我們盡情輕聲細語、安安靜靜喝個痛快吧！乾杯！」擺出正色凜然的樣子這麼說，一定很有趣。

但這有個前提，現場的人都知道自己是個性格靦腆的人才行得通。如果，對剛認識不久的人這麼說，會讓氣氛有點尷尬，這點務必留意。總之，像這樣將自身言行舉止巧妙地融合，漸漸就能塑造出自己的形象，也就是自己的「招牌形象」，這麼做就能讓自己更加輕鬆自在，沒有什麼比身處人群，還能隨心所欲保持沉默，來得更棒了（詳細內容我會在下一章節繼續為各位說明）。

推倒「無形高牆」，不再躲藏

由於不懂得如何跟人相處，你是否也認為原因出在「不敢主動接近他人」呢？不敢和人搭話、也不夠幽默風趣，人際關係才會處處碰壁……。其實，這些都只是你自己嚇自己，基於這樣的誤解，你第一個會想到的是，要改掉自己的個性，越沒有成效，越會覺得是自己做得不夠，鞭策自己加倍努力。最初，只為了解決「人際關係上的問題」，但隨著你一步步地前進，原先目的已不復存在，取而代之的是「改變自我」這個終極目標。而這正是經常讓自己深陷其中、無法脫身的泥沼；當我向大家坦承自己的性格時，身邊的人卻反而更願意接近我，也因此讓自己的人際關係有了嶄新的改變。

這對我而言是個非常重要的轉捩點─「原來我也能和人相處得這麼自在！」這次的經驗也顛覆了我既有的認知。以前的我總認為「大概很難跟人再好好相處」，因此拼了命想改頭換面。但自從那天起，我看見「不改變自己，也能擁有良好人際關係」的可能性；現在的我，可以充滿自信地說─「這並不會影響你的人際關係。」

我也曾長期被不正確的觀念誤導。那麼，以前的我無法順利跟人相處，問題到底出在哪裡？

原因就來自於自己親手築起的那道「看不見的牆」。

這道高牆不斷向周圍宣示：「不要再靠近我一步！」的無聲警示。而且，這道牆的本體，正好就是自己那「最真實的本質」再怎麼想以這堵牆遮蔽「自己的本性」，旁人仍一目瞭然，即使費力躲藏，其他人想必早已把自己的底子看穿─「這人雖然不擅表達，還是裝出一副活潑的樣子。那我也跟著假裝沒發現好了。可是這樣我會很難找話題跟他聊，也不知道怎麼拿捏和他相處的分寸……；反正，對我也不會造成什麼威脅，就跟他保持適當距離吧！」對此，不擅言辭的人想法則是─「大家都不跟我說話，一定是我太安靜。

我決定了！現在起就好好導正這種個性！」結果根本只是在原地打轉，這也正是不擅與人交際互動的最大癥結。然而，不需主動出擊，別人也會向你靠攏，才是一種真正良好的人際互動模式，不需要刻意主動，你要做的就只有把眼前這道「無形的高牆」拆除，這樣反倒能為你開啟另一扇大門。

第三章就到此告一段落。各位覺得如何呢？無論坦率表露自己的本性，或是展現拒絕他人的勇氣，這些對以前的你來說，都是難上加難的挑戰。而只要你願意放膽一試，很快就能看見鼓起勇氣帶來的改變。不僅能拋下不必要的束縛，也能體會不再委屈自己、舒適自如的理想人際關係；到這裡為止，算是完成了一半。

相信大多數的煩惱也已經減少許多了。沒錯，我們要把眼光放在更積極正面的方向；接下來要踏入正是全新領域，也就是「所擁有的無限可能」，我希望讓你知道，未來有多麼不可限量！

祕訣：示弱溝通術，獲得更多信賴

由於個性的關係，比較喜歡獨立去解決問題，寧可用自己的力量解決一切，而非尋求其他人的協助；當「希望自己找出答案」，有更多時候，其實是出於一種「不想麻煩別人」的心態。這樣做並沒有不好，不過你也要知道，人都是有渴望被他人需要的心情。

以前在面對難以接近的主管時，我都會藉機請教「工作上的問題」，替自己製造和對方說話的機會，即使已經知道問題大致的方向與答案，但是我仍會「誠心誠意」向對方來請教，而對方也會願意放下姿態，一字不漏地詳細說明；同樣方法，也適於私下很少聊天或是不太熟的同事，先從工作上的事問起，總是會比較好開口的。

不管你是有多靦腆、多省話，在與人接觸時，勢必會有所交談的。此時，不妨藉由「請教對方問題」、給對方面子的同時，可以建立起彼此溝通的橋梁和良好的印象，這個小技巧無論在對上（主管）還是對下（下屬）都是非常有效喔！

書籍介紹

《放不開，想太多，這樣的你也可以很好 ：不遷就別人，無須改變個性，更能擁有好人緣與成功人生》，方言文化出版

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作者：渡瀨謙

譯者：林妍蓁

如果連你都不喜歡自己，別人要如何喜歡你？！你的「弱點」裡面，都隱藏著「優點」，只是你不知道。你該改變「看待自己的方式」，而非改變「自己」！

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Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航