大一統就是大災難，「四川獨立」可避免大壩與饑荒的浩劫

四川歷史上最大的浩劫，發生在中央集權如鐵桶一般的毛澤東時代。

1959至1961年，在這風調雨順的三年裡，中國發生了亙古未有之「人禍」——大饑荒。荷蘭學者馮克（Frank Dikotter）在《毛澤東的大饑荒》一書中指出，大饑荒中的非正常死亡人口至少為4,500萬。原本為魚米之鄉的四川，出現餓殍遍野的悲慘景象。僅僅在我的爺爺奶奶、外公外婆家族當中，就有超過20人在大饑荒中被餓死。

據四川省原政協主席廖伯康在回憶錄中所述：「四川省餓死人超過1,000萬。」當時，中央辦公廳主任楊尚昆（四川人）聽了廖伯康的彙報，並查對辦公廳保存的材料，同意死亡數字為1,000萬。「鋤禾日當午，汗滴禾下土」的農民，吃不到自己耕種的糧食，四川產出的糧食絕大多數被中央強行搜刮而去。唯有大一統、中央集權、計劃經濟，才會釀成此種慘絕人寰的悲劇。

大饑荒發生之後，劉少奇罕有地頂撞毛澤東説：「人相食，要上史書的。」因此惹來殺身之禍。劉少奇所説的「人相食」並不誇張，而毛澤東是張獻忠者流，對此無動於衷。

四川是人吃人慘劇最嚴重的地區。據溫江專區崇慶縣離休幹部鄭大軍回憶：「1960年我任縣農村工作組副組長到東陽公社二大隊公共食堂檢查工作。那天縣工作組到食堂看到社員領取一勺糠米粥，社員喝完後坐在地上舔碗。一會兒，隊長大吼一聲：『歡迎工作組！』於是社員起立鼓掌，一致背誦『公共食堂好，人人吃得飽，感謝毛主席，感謝黨領導！』一連喊三遍，就有五六人因消耗元氣過度，倒地昏厥過去。平時，一日三餐清水煮紅苕，一人兩小碗；或者清水野菜，撒幾把米糠進鍋攪勻。廣大社員只好上山找食物，撈著啥吃啥，樹葉、樹枝、草根、野菜、地菌、蚯蚓、地蠶，後來連整張草皮也爭著鏟回家，挖觀音土用來充饑。生產五大隊一隊，全隊共82戶、491口人，僅在1959年12月至1960年11月期間，就虐殺並吃掉七歲以下女孩48名，占全隊同齡女童人數91％。有的戶，老人死了，就偷偷地把頭、腳、五臟埋了，把肉割下來煮熟吃了。83％的家庭有吃人史。」如果四川是一個獨立國家，會發生此種人吃人的慘劇嗎？

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在中共統治下，四川的第二大浩劫是三峽工程。

我反對三峽工程，首先從四川人的角度反對：在文化意義上，長江是南方的母親河，長江文明比黃河文明更璀璨——沈從文的《長河》與高行健的《靈山》，都是在西南發現了未被儒家所玷汙的美善與高貴的人性。然而，三峽工程將長江攔腰截斷，毀滅了數百個擁有千年歷史的古老城鎮，迫使數百萬計四川人背井離鄉成為無根的遊子。

詩人王以培哀嘆説：「由於嚴重的水土流失，我們正在逐步喪失記憶———失去神話傳說，忘卻祖先的經歷。」那些承載著歷史記憶的地名永遠消失了：昭君在門口的溪水邊梳妝打扮，脂粉遺落下來，溪水香起來，於是有了香溪河；五月初五，神魚駝著屈原回到故里，姐弟團圓，於是有了秭歸；有個女子在石頭上刷衣服，石頭動起來，原來石頭是條魚，於是有了魚嘴。

王以培以《白帝城》、《江有汜》、《沉沙》、《河廣》等「四部曲」拯救被三峽工程毀滅的人文與地理：「那些沉入江底的家園，古鎮村落，煙雨樓臺，親人墓地，正是我的聖地、我的信仰，我的根基。」

即便在經濟層面，三峽工程對四川亦有百害無一利。三峽電站利用水力所發的電力，並不供應四川民眾，而是輸往長江下游那些經濟發達的省區。這是中央的安排和計劃，四川人無從表達異見。更可怕的是，修筑三峽大壩讓四川及週邊數個省份自然生態失衡，進而誘發了2008年的汶川大地震，造成數十萬四川人死難、殘疾和受傷。如果四川是一個獨立國家，北京豈能如此巧取豪奪四川的水力資源，不經四川民眾之公投而強行上馬此一勞民傷財、貽害無窮的水利工程？

大一統就是大災難。而四川獨立並非不切實際的異想天開。如果將大一統的中國解構成「百國爭鳴」的歐洲，四川如同居於歐洲心臟的德國，拙樸淳厚、堅韌不拔、奮發圖強的四川人一定能創造屬於自己的美好生活。

四川人口9,000萬，比德國的8,000萬還多；四川面積48.5萬平方公里，比德國的35萬還大——若不算被中國暴力吞併的、歷史上以非漢族居民為主體的「少數民族自治區」如新疆、西藏、內蒙、青海，在以漢人為主體的「內地」，四川是疆域最大、人口僅次於河南的省份。四川若是一個獨立國家，就面積、人口及經濟實力綜合而言，在全球可躋身前30名的強國之列。

以中國歷史來看，若以有文字可考的3,000年而論，四川有接近一半時間處於獨立或半獨立狀態。歷史學者葛劍雄指出，四川盆地的糧食、紡織品、鹽、鐵等基本物資足以自給，人口有一定數量，地形易守難攻，對長江下游據有上游的優勢。成都和重慶早就成為該地區的兩個中心，因此從秦以後先後為西漢開國皇帝劉邦、東漢初的公孫述、蜀漢先主劉備、十六國成漢的李特、五代前蜀主王建、後蜀主孟知祥、北宋李順、元末明玉珍、明末張獻忠等人的據點。除了劉邦最終統一建立統一王朝之外，其餘無論是地方官割據，還是農民戰爭，長則數十年，短則一年，都曾建立過獨立政權。

可見，自古以來，四川人最具獨立意識，漢字「獨」的右邊一半就是「蜀」，蜀人天生有「獨」的傾向。

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