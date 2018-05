英國人民為何千里迢迢到倫敦觀禮？皇室婚禮狂熱背後的隱藏心理學

文字: Helen Chang、Ella Alexander

即便是平時沒有在留意皇室動向的人們,也都會被排山倒海的大量報導所影響而予以關注,更遑論已身為皇室迷的大批民眾們;除了守在電視電腦前等待實況轉播,許多粉絲與英國國民更選擇親臨婚禮現場,而且,這樣的人並不在少數。

據英國線上旅遊網站Opodo統計,在5月17至19這三日,飛往倫敦的旅客較過去的同時期增加了三成以上;住宿租賃網站Airbnb也預估婚禮當周,有約42,000的旅客到訪倫敦,且不只有英國首都或溫莎鎮,鄰近的斯勞也有高達1438%的住宿率提升。

此外,儘管此場婚禮從婚宴到保安的總花費,高達了約13億台幣,但據估計,它所刺激的觀光人潮將會同時帶來近5億英鎊(約200億台幣)的經濟效益,數字相當驚人!而以上種種數據也均顯示了,這場讓全球都淪陷的皇室婚禮熱潮,絕對比你我想像中的都還要瘋狂許多。

所以,究竟是什麼原因使我們對皇室婚禮如此興奮著迷?這樣的狂熱現象雖無法以三言兩語說清,背後的成因也錯綜複雜,但藉由與皇室傳記作者和心理學家等多位專家的訪談,我們歸納出了以下五個可能的因素:

#01:在現代,每個人都渴望與現實短暫分手

我們對皇室婚禮產生高度興趣的部分因素,就跟患上電視實境秀(或韓劇)成癮症的原因相當類似―我們需要一些正向、樂觀的幻想,以求與現實短暫脫離。當現今媒體版面充斥著過多負面或令人難以下嚥的新聞,像皇室婚禮這樣正面、容易消化的喜訊,便自然成了大眾亟欲張開雙臂歡迎的現實救贖。

「在過去,人們單純的對皇室家族情節感興趣,因為它就如同一齣上演於真實世界的肥皂劇!」皇室傳記作家、同時也是《Diana: Her True Story In Her Own Words》這部暢銷書的作者Andrew Morton如此表示,

「然而看看現在的新聞,比起上一個世代,世界情勢越來越動盪、政局也越來越不穩定;在這樣的背景下,皇室婚禮便提供所有人一個得以喘息的空檔,它甜蜜而美好,並象徵著希望與新生。」

行為心理學家Jo Hemmings也同意這樣的說法:「在現今紛亂的時局下,這是一種典型的逃避主義。」

#02:對英國人而言,皇室為他們文化相當重要的一部分

「我們從小時候的教育,就開始讀有關都鐸和斯圖亞特王朝國王、皇后的歷史,這是我們自我存在的部分背景故事。」已於英國媒體BBC擔任了共計14年的皇室新聞記者Peter Hunt說,並補充道:

「仍保有傳統禮數的皇室婚禮,對於英國國民的國家認同相當重要;我們期望它一切完美,從典禮現場到皇室新人的婚姻都是。」

#03:這是一場人人都被邀請的盛會

就某些人來說,皇室婚禮就如同名人的婚禮,規模甚至比最大牌的好萊塢明星要大上許多;而兩者的區別,就在於一者是私人的活動,而另一者,則是人人皆被歡迎與邀請的公開盛會——即使西敏寺或聖喬治禮拜堂,實際上並沒有你的觀禮座位。

「君主制是英國的重要標誌,而皇室婚禮則是一場全國性的派對!」Andrew Morton接著解釋:「每個人都感到自己獲邀參與,這就如同一件國家極其重要的公共事務。」此外,Peter Hunt也說:「從公眾的視角來看,它就像是個節目。透過電視,我們就彷彿有了以往不可能擁有的大規模婚禮的前排座位!」

一位皇室迷Amy Hall也印證了這個看法;在哈利與梅根的婚禮當日,花上數小時守候於溫莎城堡外的她表示:「你必須看他們的服裝、馬車、遊行等等,所有婚禮的細節,這可是在長時間內都或許無法見到的千載難逢大事件。」

#04:人們將對已故王妃——黛安娜的感念,轉移到威廉和哈利身上

「20多年前,兩位小王子低著頭走在他們的母親棺柩之後的畫面,相信是許多人感到相當揪心的回憶之一。或許是因為我因工作需求而在現場,我知道當棺木花圈上放著哈利寫給母親的『Mummy小卡』這幕,已深深烙印在眾人心中;於是,身為民眾的我們,便因此感受到自己與他們的連結。」Peter Hunt說,

「從那一刻起,過去人們對於黛妃的連繫,就轉而移至她的兩個兒子—威廉與哈利身上。」

在這樣的基礎上,人們會對黛妃兒子的生活與結婚對象倍感好奇,就是個相當合情理的現象;威廉和哈利的追愛故事,便可看作是治癒傷痛的正面方式。「曾因黛妃逝世而內心受創的人們,毫無疑問地會被威廉與凱特、哈利和梅根修成正果的愛情所鼓舞。」Peter Hunt補充。

#05:當然,還有無法忽視的梅根效應

雖然英國皇室婚禮一直都受到全球極高的關注,但比起以往,此次哈利的世紀婚禮確實迎來了更多的目光;若欲探討原因為何?他的妻子、現已成為蘇塞克斯公爵夫人(Duchess of Sussex)的梅跟馬克爾在其中扮演了關鍵角色。

這位美國影集《無照律師》(The Suits)的前女演員,於英國皇室可說是個相當特殊的非典型存在——美國人、離過婚、擁有雙種族,甚至以比大多皇室成員要高的年齡(36歲)嫁入皇室家族;「一個擁有第六順位繼承權的英國王子,娶了一位離過婚的非裔美國電視影星?這在多年前我們根本想不到的事,現在卻真真實實的發生了。」Jo Hemmings說,「即使皇室家族已逐趨現代化,這仍是非常大膽破格的一步。」

「若與哈利結婚的是一位傳統的英國女孩,大眾對這場婚禮的興趣恐怕不會如現在這般高漲。」

Andrew Morton也提道:「儘管美國人的身分和離過婚的背景,在歐洲皇室媳婦中均分別有如葛麗絲凱莉(Grace Kelly)、溫莎公爵夫人(Wallis Simpson)等先例,但梅根依舊為這之中極為特殊的案例——尤其她嫁進的是最古老、傳統的皇室家庭。」

而就Peter Hunt來看,梅根的非白人身分具有相當程度的意義(當然,這不是個應該要被注意的焦點,但對英國皇室而言,它的確顛覆了歷史);「英國皇室將納入一位非白人的核心成員!這彷彿對英國人民做出了最有力、正向的進步陳述。」Hunt說。

