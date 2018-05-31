讀台大醫學系是什麼感覺？我的各種鯉魚同學們

文：蓋瑞醫師

我的各種鯉魚同學們

對不是念醫學系的人來說，可能難以想像醫學系是怎麼樣的世界，那麼傳統的第一志願台大醫學系，讀起來到底是什麼感覺呢？就像是跟一堆大型鯉魚，在一個小小池塘裡一起游泳。其實，在開始大學生活前，多少就透過報紙認識這批特大號的鯉魚了。

蠻現實的是，要能在讀書至上的台灣考上第一志願，大多數同學的家裡至少要能提供足夠的資源，並且小孩也要願意吸收、利用這些資源，才能在強調升學競爭的台灣脫穎而出。

當然，還是會有「不世出」的天才，儘管家裡提供的飼料和水草比別人少，但他天生就會是條大鯉魚，隨便吃都很大條。

鯉魚也有百百種

各地區高中的萬年第一名，不意外地考上了台大醫學系，這是典型的XL鯉魚。

萬年第一名，外加從小熱愛運動或各種才藝，真是條花色漂亮的XL鯉魚。

來自某個鄉村小鎮，背負著爸爸媽媽叔叔伯伯阿姨哥哥姐姐的期待，寒窗苦讀考上第一志願，勵志型XL號鯉魚。

跳級的鯉魚，越級參加躍龍門大賽，不僅跳得不錯，講話應對還很成熟，潛力滿點的XL號錦鯉。

橫掃世界科學比賽金牌，不論在哪個學科都不只是全台灣最強，更是地球最強，XXL號狂爆鯉魚。

終極狂爆鯉魚，看日劇學日文通過檢定

最後一種狂爆鯉魚真的很浮誇，像我們這種人，即便努力也是絕對達不到那種境界的。他們什麼飼料都吃，就算餵他吃躲避球，他大概還是能吸收，並且告訴你躲避球該怎麼吃最美味，躲避球要怎麼吃才會讓自己長得壯。

隨手舉一個例子好了。大四國考結束後，照慣例都會舉辦畢業旅行，而大部分大學生能負擔的出國旅遊費用區間來看，地點大概就是日本、東南亞一帶。當時班上的狂爆鯉魚打算跟日本沖繩團，於是他在出發前幾個月開始看日劇，想說加減學點基本的日文。

這種學日文方式，說真的如果不是狂爆鯉魚，大概會被酸到爆，就跟畢卡索晚期的畫是一樣的道理，我總覺得跟我小孩畫的有87分像，但畢卡索就是畢卡索，想怎麼任性都可以。

你看著附贈中文字幕的日劇，然後從來沒碰過日文，你跟我說你在學日文？乖乖把五十音背一背好嗎？

後來的畢業旅行，據說沒人會日文的沖繩團都靠著狂爆鯉魚熟練的操著「基本」的日文跟當地人溝通，一句中、英文都沒講，還能跟老闆閒話家常。

然後回國之後，順便把日文N1檢定考考過了，槓！他根本就是鯉魚之王，不對！是爆鯉龍！

一上了大學，這下可好，這再也不是以前高中時稱霸的那個小池塘了，身邊游著各式各樣的特大鯉魚，花色漂亮，甚至還有已經跳過龍門的狂爆鯉魚。

和他們一起游泳了七年，有什麼感受呢？記得畢業晚會的那天，看著身邊這些優秀的鯉魚特大號，我心中百感交集。

高中以前的畢業典禮，對我而言感觸都不深。小學讀的是學區內的小學，每兩年分一次班，大部分情況下友誼和緣份都是淡淡的，很難有深交。除此之外，當時屁孩如我，在學校想走的風格就是高冷酷酷風，所以我的畢業紀念冊不像班上其他女同學的，充滿各種簽名與留言。說穿了，就是個邊緣人，回過頭來看那整片空白的畢業紀念冊，不禁悲從中來。

國、高中就更殺了，在我那個年代，台灣到處充滿資優班，而我正是資優班的一員。資優班超殺的點就在於，國、高中同學幾乎都同一批人，就連上大學也是超過一半的人會讀台大，見面機會超級多的情況下，在畢業典禮上，連要感傷都有點困難。

各級鯉魚們，終須一別

不過，就在要離開台大醫學系這池塘的那一晚，回顧和鯉魚們一起游泳的七年，課業壓力、學業上同儕競爭，幾乎是沒有，畢竟過了競爭的高中生活後，一切的讀書學習都是對自己的負責，無愧於心就好。

在這裡，會遇到一拍即合的鯉魚，也可能只是點頭之交，但不論是哪一種，在同一個病房一起被壓榨過後，或多或少都有革命情感。不過，就算是最要好的鯉魚，在醫院大多也是聚少離多，在各自的病房奮鬥著。

而畢業的那一晚，鯉魚們分道揚鑣了。

有些鯉魚繼續留在池塘裡，儘管環境不好，水質差、水藻橫生，但他們仍兢兢業業地在醫學的池塘裡付出。

有些鯉魚到了太平洋的另一端，在那邊有更好的水草，有更多的機會，不過相對的也有著更激烈的競爭。

有些鯉魚的夢想不在池塘，他們一直想在天空翱翔，俯瞰大海，於是他們走向了創業，這截然不同的人生。

不論在池塘裡格格不入抑或是甘之如飴，鯉魚們都努力地爭取自己的一席之地。記得畢業那一晚，環顧四周，赫然發現將和許多人分別踏上愈走愈遠的路途，而且是趨近平行線的道路，就連宴席上坐在旁邊的皮卡昌，那張熟悉的猥瑣臉龐，竟然也多了些許的陌生。

不是每條鯉魚都想躍龍門

就以我的大學好友皮卡昌來說好了，皮卡昌這條鯉魚，最大的夢想是開間咖啡店，他還特別為此在學生時期到咖啡店當學徒，磨練自己泡咖啡的技術，在每個寒暑假，他都賣力的打著工。看著他每天將省下的餐費拿去買咖啡機、牛奶以及各種設備、鑽研各種技巧的身影，還得面對大家問著他為什麼要這麼刻苦的質疑，他總是淡淡的微笑。

「哥泡的不是咖啡，而是人生。」他頭也不回的對我說道。

說真的，我根本不知道他在講什麼，而且每次泡完咖啡都會PO臉書給妹子看，說是在泡妞還差不多。

不過真的有夢最美，皮卡昌在努力苦練後，除了泡咖啡，還練就了一身拉花的技巧，他每次都會把拉花作品給放上社群網站，跟大家炫耀一番。我在他一次次的作品中，看到了白袍背後的努力，與對夢想的堅持。

他第一次放上他的拿鐵拉花時，大家只看得出他拉了一個不均勻的幾何圖形，下面的留言全部都是「這」、「拉這一坨是什麼」、「我靠！你連蔥油餅都拉不好噢」等尖酸刻薄的留言。

第二次，他放上的作品標題是「秋葉」，但怎麼看都像是一坨便便，下面的留言也毫不留情的批判著他。

一回生二回熟，他的第三個作品，大家已經不再需要揣摩他在拉什麼了，他這個左側臀大肌萎縮的屁股，拉得還真像！

幾天後，大家默默發現在一排稱讚他臀大肌拉得不錯的留言下面，皮卡昌默默的回覆：「你馬的，我拉的是愛心齁……」

即便經歷一次又一次的打擊，但是皮卡昌從來不輕言放棄，漸漸地也贏得大家的認同。

「哇賽，竟然能拉出這輸尿管腫脹導致膀胱破裂，顯影劑外流的拉花，學弟你太厲害了！」

「學長，這是一隻天鵝……」皮卡昌回應著。

「這個就是大腸癌併腸道穿孔的電腦斷層影像吧？連膀胱都有拉出來，太神了吧！」

「搞屁噢？這是老鷹抓小雞的拉花吼……」皮卡昌怒吼著說。

從他一路的拉花足跡與進步中，大家不禁期待，或許哪一天皮卡昌將能拉出整套的人體解剖圖譜，即便他腦中想拉的完全是別的東西。

書籍介紹

《醫學系在幹嘛？：笑中帶淚的超狂醫界人生》，四塊玉文創出版

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作者：蓋瑞醫師

一篇篇幽默逗趣又能引人深思的醫院故事，讓你從此對醫生改觀。

網路人氣醫師部落客的第一手觀察：原來要當醫師真的不簡單。各種只有醫師才會知道的事情，只有醫學院學生才能擁有的回憶，蓋瑞醫師都親筆記錄。原來，要當醫師之前，得先被同學抽血、被同學用儀器檢查一回，身體狀況無所遁形。原來，要當一位醫師，還要背下所有寄生蟲的拉丁文原名。來自第一線的觀察，不管你想不想念醫學院，只要你有需要看醫生的一天，都該看看。

Photo Credit：四塊玉文創

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航