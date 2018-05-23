從《一級玩家》思考哲學：一場遊戲精神的復興

文：謝岳罡

《一級玩家》上映以來引發廣大迴響，其融合了諸多經典的流行文化與遊戲使得無數觀眾深感共鳴，連帶地出現大量影評與解析試圖統整出作品裡的所有彩蛋內容，然而這篇文章並不打算加入這個已經飽和的尋蛋陣仗，也不準備談論電影語言、調度安排、甚或劇本等等姑且全被我歸類到技術層面的文本分析。而是要來聊聊，我們看完《一級玩家》之後，可以如何換個方式來看待現實生活，或者嚴肅一點地說，我們能從中反省出什麼東西。

當然，在本文章之前亦有些評論已經作過分析，指出了戲裡和戲外存在著什麼批判性的隱喻：例如肯定群眾力量的價值，一群微不足道的烏合之眾聚在一起，聯手對抗擁有龐大資源的財團、特定勢力；又或是電影結局的意義，呼籲大家無論虛擬世界多麼美好，現實才是唯一真切的所在……。

這些解析均有一定程度的說服力，而本文章準備闡述的或多或少也和它們有親近之處，以至於你也許會問：「假如差不多，那為什麼還要再讀一次別人已經寫過的東西？」我的回答是，還不夠，以這部電影為題所能討論的東西，可能比目前任何深度影評提及的內容都還要深遠，我們將下探到「遊戲」與人的「存在」的關係，換句話說，人何以為人？

拿哲學談遊戲？這未免太嚴肅了點，遊戲這事兒難道不是好玩有趣就好嗎，你在認真什麼？沒錯，好玩、有趣、令人入迷，這些正是遊戲的最重要的本質，是遊戲蘊含的意義（如果我們能接受一項前提：遊戲承載了某種意義）的根源所在。用嚴肅的心態來面對一個非嚴肅的東西「似乎」在第一步就踏錯了，甚至連這第一步都沒有跨出去的必要，然而事實上，回顧電影中Parzival等人追尋彩蛋的過程，難道不也夾雜著認真與嚴肅嗎？

雖然不能否認，來自創線企的威脅，的確直接危及到他們的生存現實，使Parzival等人不得不嚴肅，但對抗創線企其實比較像是個增強動機的外部原因，畢竟如果對照電影開場的鋪陳，那些沉浸在遊戲中的大眾不也正是以嚴肅態度在計較綠洲裡的一切嗎？換句話說，他們就和會在意遊戲輸贏而心情起伏的你我一樣，是把遊戲「當一回事」。

《一級玩家》美商華納兄弟發行

這裡我們便能看出遊戲與嚴肅的關係並非一刀二分的，相反地更接近一種辯證關係：嚴肅雖然不從屬於遊戲，並且似乎是處在遊戲的對立面，但在非嚴肅的遊戲中，玩家卻可以展現嚴肅的一面。 柏拉圖在《法律篇》描述到：

我以為人必須以嚴肅對待嚴肅的事，只有神才配得上最高的嚴肅，人被作成供神遊戲的玩物，而那是人的最好的部份。因此，每個男人和女人都應該相應地過生活，都應玩最高尚的遊戲並秉有與他們目前不同的另一種精神。……因為他們認為戰爭是一種嚴肅的東西，儘管在戰爭中，遊戲與文化──它們是我們認為最嚴肅的東西──都稱不上嚴肅。因此，所有的人必須盡可能地在和平中生活。那什麼是正確的生活方式呢？生活必須當作遊戲來過，玩遊戲、作祭獻、唱歌跳舞，這樣，人才能撫慰神靈，才能免於敵人的侵犯並在競爭中獲勝。（Plato, Laws, VII）

柏拉圖將遊戲提升到一種具有神聖性的精神層次，憑藉這種體現遊戲精神的生活，人們便是活在詩意與神聖的領域之中。要了解那會是怎樣的理想狀態，先讓我們聊聊遊戲的本質。

一場遊戲精神的復興

18世紀以降的啟蒙現代性高度肯定人的理性，認為運用理性追尋真理、擺脫過去來自神權、君權在知識上的控制，正是人們應當前往的理想方向，理性即是人類有別於其他動物的特質，因而出現人類是所謂「智人」（Homo Sapiens）的宣稱；另一種對於人類特質的捕捉則圍繞在製造、使用工具的能力上，主張人因為懂得發展工具和技術才成為人，也就是「製造人」（Homo Faber）。

20世紀初的荷蘭文化學家Huizinga則是認為，智人或製造人都仍然沒辦法完整描述人類的特質，他提出遊戲人（Homo Ludens）的概念。說明人是因為「玩遊戲」而為人，從最初始最不複雜的兒童嬉戲，到嚴肅的信仰儀式，這些人類活動都具有遊戲的元素，而許多的文化、社會知識和規則也藉此應運而生。

例如他關於西方封建時期騎士精神（chivalry）的分析，便體現了一個世界，當中充滿著英雄式的幻想、高貴而顯得非現實的情操與儀式、騎士與貴族夫人之間若即若離而充滿辯證性的情慾互動等，無疑地可稱作是「高貴的遊戲」。連帶形成的中世紀禮儀規範，以及後來文藝復興時期對之展現的嚮往，並且作為藝術題材大量刻劃，正是遊戲特徵使社會文化深化、豐富化的案例。

此外，遊戲不能直接聯繫於真或善的範疇，但也無法被簡單放入美的領域，因為儘管美的性質並不附從於遊戲，但遊戲有時則傾向突顯出美的特色，例如運動中的人體美、伴隨在遊戲中的節奏與和諧，都呈現出遊戲和美的連繫是如何密切。

《一級玩家》美商華納兄弟發行

Huizinga主張，遊戲不只限於生理現象或心理反應，它超出純粹生物活動的範圍而隱含一種非功利主義的特性。此一特性意謂著遊戲是外在於「有沒有用」這種問題的，它並不服務於某種不是遊戲的東西；享受遊戲帶來的樂趣、沉浸在那種吸引力和使人入迷的力量裡，就是遊戲的原初的性質。他如此界定遊戲：遊戲是一種自願的、在某一特定的時空範圍內進行的活動或消遣，其規則是玩家自由接受的，但又有絕對的約束力；遊戲以自身為目的，並且伴隨著一種緊張、愉快的情感、以及對它不同於日常生活的意識。

進一步來說，一個玩家是自願進入遊戲的幻覺（illusion）之中的，事實上，幻覺與拉丁文的遊戲ludus有著相同字源，illusion是in加上ludere，也就是「進入遊戲」。有趣的是，Parzival所唸的中學就位在名為ludus的星球上，因為ludus除了遊戲以外，還有學校之意。遊戲的幻覺突顯的是一種「假裝」的狀態，知道自己在玩卻又不妨礙自己對遊戲裡的一切著迷、「當真」，而進入遊戲就意謂著玩家要接受遊戲世界裡的規則、秩序。

因為不論輕重，任何對規則的破壞都會造成遊戲世界的瓦解，它就像一個魔力圈把現實生活的某一個時空獨立出來，一踏進去，你就「出神」地從現實中暫時抽離了，一旦玩家用遊戲之外的任何標準來衡量遊戲，它便喪失了魔力。

在此雖然揭示了一個可以引入網路的虛擬／現實交錯關係的討論入口，並讓我們能把話題帶向人與技術的問題，但那會讓我們的討論更錯綜複雜，所以暫且擱置不論，它值得用另一篇專文來談。那麼遊戲精神究竟應該怎麼理解？前面強調遊戲不能被「有沒有用」的功利目的所界定，是為了主張遊戲並不從屬於其他東西，然而這不等於遊戲和現實永遠不應該放在一起看待。避開了功能論的眼光，我們終究還是能回到人身上，去看看遊戲對於社會或文化有什麼意義。

工業革命伴隨的現代化以來，我們如今已太過習慣凡事都要追求效益，這種新自由主義、資本主義施加給我們的觀點，使我們忽略了判斷一個東西的價值，不應該只是問它有何功用，或是自己能怎麼獲益那麼狹隘而已，有些事情的存在本身就是吸引人的、值得去做的，它本身即是意義之所在。而除了肯定世界上有些價值不是因為有用才存在、以及「人們能在各種形式的遊戲中使文明豐富化」，一個跟每個人相關，更積極的、具有倫理意涵的意義是「自由」。

《一級玩家》劇照，美商華納兄弟發行

自由與存有

很顯然地，柏拉圖描述的文化層次上具有遊戲精神的生活，絕對不是電影裡那些玩家大眾們動輒得咎的狀態，或者更直白地說，他們是一群迷失自我的人，甚至包含Parzival與Artemis兩人在現實中相遇之前也是如此。

之所以這麼斷言，套用海德格的話來說，原因在於他們都耽溺於某個東西而忘卻自己的存有（being）了，他們是不自由的：

Artemis有著對抗創線企的使命感，這讓她不是自在地、自願地玩遊戲，她企圖實現的是一個遊戲以外、屬於現實世界的目標，因此尋找彩蛋便只是一個達成目標的手段，直到Parzival讓她逐漸對遊戲世界產生嚴肅功利目的以外的感受，她在現實中對Wade喊了應當用在綠洲裡的稱呼Z，即體現出她正在經歷的改觀；Parzival當然是最接近遊戲內涵的角色，在電影裡的各種意義上，包含最能了解、同理Holiday的這一點，他都是最能沉浸在遊戲中享受其魅力的人，這點尤其可見於他在破解第三道謎題、以及破關後拒絕簽下Holiday化身給他的簽約陷阱題，但這是經過角色成長的結果，比起後來，Parzival在前中段更像是只埋頭專注於眼前事物、卻未曾想過其他和自己、集體都至關重要的處境問題。

男女主角正巧是互補了雙方缺乏的東西。 海德格提出此在（Dasein）的概念處理人是如何在世界之中存在的問題，並認為是應該回到人類本身生命的。此在意謂著人涉入於世界之中存在、人為存在本身而存在，是人對於自身所處的當下保持關照，進而在生活中有所實踐。

他描述一種屬於本真的生活，其中的關鍵在於，個人必須意識到生命最終還是要靠自己去獨自面對的，生命除了死亡之必然以外，沒有其他能夠確定的，這份焦慮與孤寂沒有他人能夠為自己分擔或替代，在這樣的情境下人們才會了解自己的命運是白紙一張，終將要由自己去掌握與承擔。

《一級玩家》美商華納兄弟發行

現實中，人們都有可能陷入一種對事物的沉迷（Verfallen）當中，汲汲營營於對事物的追求，這是海德格所欲批判之處。譬如在綠洲裡賺取金幣，再用於為自己的化身添購新行頭。人類固然無法擺脫任何事物獨立存活，然而倘若只關切存在物，卻忽略或毫不在乎、思索那更超越性的存有，那麼人便淪為不自由的，換句話說，一個人如果只是在各個存在物之間逗留與轉移，迷失於這種庸俗的追逐之下從而遺忘了存有（Seinsvergessenheit），那麼他的生活狀態是非本真的。

要落實自由且本真的生活方式，海德格指出此在必須發揮與生俱來的形而上思維的能力，不過絕不是就此取消了生活世界的重要性或與存在物斷絕關係，因為此在終究是「在世存在」，他要人們能夠不輕易情隨事遷、不迷戀存在物，保持泰然自若的態度以及隨時能超越的可能性。

如此反觀容易令人「沉迷」的遊戲，似乎和人的自由是一種互相衝突的關係，可是如同海德格在〈向技術追問〉當中，曾引用詩人荷爾德林的詩句──但哪裡有危險，哪裡也生救渡──，來期許一種人與技術（也是一種存在物）的關係。他認為的出路其一在於隨時要將這所謂的危險保持在視野中，就像我們著迷於遊戲的同時也能意識到自己正在玩遊戲，我們有能力而且也應該更積極地明白自己的處境，並且也像《一級玩家》結局的寓意所說的，現實是唯一的真切（但還是要老生常談地強調，這無礙於肯定遊戲獨特的重要性）。

再下一步，透過遊戲與美、創造力的密切關聯，我們或許能以柏拉圖描繪的那幅光景作為一個理想的參照，這也呼應到海德格所希望恢復的，那屬於古希臘時期的生產（poiēsis），因為作為「技術」，現代的生產已經不像過去的poiēsis一般，具有技「藝」和創作的意涵了。或可說，藉由思考遊戲與人之存在的種種問題，我們將有機會重新思索人與世界的關係，並且跳脫一種盲目而庸庸碌碌的狀態，改以具備遊戲精神的態度來面對生活的一切，而那會引領我們進入另一個領域，那是藝術的、詩意的、美學的領域。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航