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2018/05/22, 職場
【插畫】郭董果然很討厭「錢多事少離家近」
Photo Credit: Nagee
我們想讓你知道的是
郭台銘投入大量教育資源，不用動手動腳也能培養出企業帝國接班人的精神，才是台灣的父母們應該學習的榜樣呀！
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很多台灣人都喜歡聽成功企業家傳授「育兒經」，媒體也就從善如流的報導，例如鴻海董事長郭台銘近日就表示「孩子若想錢多事少離家近，隔天就打斷他腿」，姑且不論錢多事少離家近和工作價值的關聯，總覺得華人家長好像不打小孩就不知道怎麼教育，話說回來，此話一出又不曉得有多少家長會奉為圭臬。
反觀郭台銘自己，其實也不是個「錢少事多」工作的提供者——怎麼講也是錢多事更多，甚至在美國威斯康辛州投資的工廠，也開出了「員工能享有13.5萬月薪」的條件，這樣看來，應該也是深黯「有錢有福利，就好辦事」的道理。
其實離家距離和錢多錢少好像都不是問題，在郭董的心目中，「做事」才是關鍵，就連他的獨子郭守正都說「年輕人做事不要怕失敗」，這就是為什麼郭台銘願意花10億多台幣讓他學習經營、學習失敗、學習接棒。
別再打小孩的腿了，這樣投入大量教育資源，不用動手動腳也能培養出企業帝國接班人的精神，才是台灣的父母們應該學習的榜樣呀！
►實力、運氣與成功（上）：「有實力就會成功」並不適用於每一項活動
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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