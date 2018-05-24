東巴基斯坦獨立為孟加拉，將印度送上南亞區域霸權

文：湯瑪士・特洛曼（Thomas R. Trautmann）

印巴分治界線將英屬印度分成兩個民族國家，也將南亞大批穆斯林人口分成三個區塊。在新的印度共和國中，以印度教徒為主的區域裡，穆斯林成為最大的少數族群；穆斯林為主的印度河流域與孟加拉地區，則成為巴基斯坦。因此建國之初，巴基斯坦是個擁有兩塊國土的異常國家；印度河區域的西巴基斯坦與孟加拉的東巴基斯坦，中間由數百英哩的印度領土隔開，僅靠飛越外國領土的飛機航班連接。某種程度上類似美國的阿拉斯加與48州的關係，除了巴基斯坦兩塊領土的人口數大致相等。

建國之初，如同印度，巴基斯坦也需處理貧窮、發展落後、印巴分治帶來的難民安置問題，及分治後印巴間即刻爆發的喀什米爾戰爭。此外，巴基斯坦同時還必須維繫國家的兩塊領土。

巴基斯坦獨特的地理形勢，反映出伊斯蘭教的根系並非紮根在突厥與蒙兀兒統治者所在的德里與阿格拉等恆河區域，這裡的穆斯林多半集中在都會區；相反地在距離中心極遠的兩塊區域中，伊斯蘭教反而同時受到鄉村及都市大批民眾接納。穆斯林的歷史分布，遇到英屬印度試著沿宗教界線分割兩個民族國家時，自然造就了這種特殊情況。

除了相同的宗教外，巴基斯坦的兩塊領土截然不同，特別顯現在語言上。東巴基斯坦開始累積不滿情緒。中央政府位於西巴基斯坦的伊斯蘭馬巴德（Islamabad）；軍隊掌握在西巴基斯坦，特別是旁遮普人的手中。政府預算也偏向西巴基斯坦。最終，這些不滿情緒在1971年爆發社會動盪，遭到政府軍鎮壓，卻演變成內戰，印度更出兵支持東巴基斯坦。最終的結果是產生另一個全新國家──孟加拉，巴基斯坦也因此縮減二分之一，僅限於印度河流域。

孟加拉脫離巴基斯坦獨立，帶來不少影響。首先創造出兩個地理上較為一致的國家。戰略上則改變了南亞區域的權力平衡，這時對比印度，巴基斯坦大幅縮小，印度則獲得更大的區域控制權。同時間也造成另一波新的難民潮：穆哈吉爾（Muhajirs）或使用烏爾都語的移民，由於非孟加拉人的身分，被孟加拉人視為巴基斯坦中央政府與軍隊的同路人，迫其由新興孟加拉的恆河谷地出走。這時他們再度成為難民，逃向巴基斯坦。

1971年的孟加拉戰爭對巴基斯坦打擊甚鉅，並提升印度在南亞區域的軍事權力。因此緊接著印度展現核武能力後，巴基斯坦也成功推動核武，展現出高度科技能力；這舉措是為了重塑兩國間的軍事平衡，特別當巴基斯坦的軍隊人數遠不及印度時。

巴基斯坦有許多政黨，最主要的是穆斯林聯盟與巴基斯坦人民黨（Pakistan Peoples Party）；這些政黨都積極參與選舉政治。部分來自與大國印度的長期敵對狀態，巴基斯坦軍隊在公領域中比印度軍隊更有影響力；冷戰期間更獲得美國軍援以對抗蘇聯。巴國軍隊擁有大批投資、房地產與工業，因此享有極高財務自主性。平民政府必須仰軍隊鼻息，軍隊也經常介入維持秩序。建國以來平民統治與將軍領導的軍政府交錯不斷，包含1958年阿尤布．汗（AyubKhan）、1977年齊亞．哈克（Zia-ul-Haq）及1999年帕維茲．穆夏拉夫（PervezMusharraf）；此外尚有多起未成功的軍事政變。

巴基斯坦的政治領域中，除軍隊外，宗教也扮演重要角色。巴基斯坦雖以自由國家形式建國，伊斯蘭教仍占據核心地位；然而宗教自由並未受到國家行動支持，分治後印度教徒與錫克教徒逃離巴基斯坦（當時為西巴基斯坦），導致巴國幾乎只剩下穆斯林。宗教成為統合全國上下的共同基礎，平民與軍隊領袖時常為了政治目的，訴諸宗教力量。公立學校不足，宗教學校卻遍地開花，提供貧困兒童免費教育。沙烏地阿拉伯的大筆捐款，更進一步擴大宗教在公眾生活中的影響力，並造就以宗教為基礎的政黨。近期最高法院也形成第四個權力核心，無論平民政府或軍隊都難以掌控。

總體而言，巴基斯坦擁有蓬勃發展的政治生活，不同領域的想法與利益都獲得表達，但同時政府也受到部分自主的政治權力中心往不同方向拉扯。

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最後，我們必須提及巴基斯坦與阿富汗的關係，後者的歷史更加崎嶇，成為蘇聯、美國及其盟友國際干預的場域。擁有將近3,000萬人口的阿富汗，比1.8億人的巴基斯坦小得多；因此在阿富汗事務上，巴基斯坦擁有較高的影響力。然而兩國邊界經過的多數部落區域，卻不受兩國政府直接管轄。對抗蘇聯扶持的阿富汗共黨政府而起的阿富汗游擊隊內戰（1979至1989年），導致大批阿國難民湧入巴基斯坦。

巴國宗教學校提供阿國難民兒童教育，也因此成為塔利班運動（Taliban Movement）的重要源頭。塔利班驅逐蘇聯在阿富汗成立宗教政府後，開始與反蘇聯游擊隊中的阿拉伯戰士結盟，後者則形成「蓋達組織」（al-Qaeda）。蓋達組織在2001年9月11日對美國發動攻擊，美國隨即向塔利班政府宣戰，並消滅此政權，迫使蓋達組織戰士跨過邊界，進入巴基斯坦尋求庇護，特別是巴國政府無力管控的區域。塔利班戰爭促使美國與巴基斯坦政府進一步靠攏。

我們無法預知巴基斯坦未來的發展，雖然巴國面對許多問題，也擁有不少優勢，包含印度河谷地盛產小麥的沃土，快速發展的經濟及受過良好教育的菁英階級。簡言之，巴國擁有迎向繁榮所需的資產。然而明顯地，軍隊與宗教仍在政府中扮演重要角色，使我們無法預知這些因素可能帶來的影響。

在孟加拉，宗教與軍隊同樣扮演重要角色。如同巴國受惠於印度河谷地，孟加拉也擁有肥沃農業區，恆河與布拉馬普特拉河帶來的豐厚沖積土，讓孟加拉更形豐美。過去數世紀中，這裡以水稻耕種為基礎，形成人口稠密區域；農業成就讓孟加拉成為世界上人口最密集也最貧困的國家之一。

孟加拉多數國土僅高於海平面數公尺，易受孟加拉灣颶風造成洪水侵襲。漏斗型國土的尖端朝向孟加拉灣，更加劇強烈颶風的洪水威脅。此外，全球暖化帶來的海平面上升威脅，令氣候影響更加嚴重。孟加拉擁有大批主要從事農業的鄉村人口，持續向海岸線推擠，佔領河流沖激表土形成的肥沃海岸地，也令孟加拉人更加暴露於洪水威脅之下，遑論還有其他人口眾多的貧困國家都會面臨的問題。

然而，除了間歇性的軍事統治外，孟加拉成功建立了國會政府，過去數十年來由兩黨輪替統治──孟加拉人民聯盟（Awami League）與孟加拉民族主義黨（Bangladesh Nationalist Party，簡稱BNP）。

此外，由於紡織工業成長中的外銷收入，及在海外工作的勞工匯款回國內，孟加拉經濟持續成長。前者雇用大批女性勞工，後者則以輸出男性勞工為主。這波發展中，明顯可見中產階級興起。孟加拉同時也成功減緩人口成長的速度，以穩固經濟成長的成果。最後，孟加拉發展出一套原創性且效果卓著的微性貸款機制，透過所謂的鄉村銀行（GrameenBank），提供婦女小規模創業所需資金。鄉村銀行創辦人穆罕默德．尤努斯（MuhammadYunus）也因此獲頒諾貝爾和平獎。

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書籍介紹

本文摘錄自《印度：南亞文化的霸權》，時報文化

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作者：湯瑪士・特洛曼（Thomas R. Trautmann）

譯者：林玉菁

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Photo Credit:時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航