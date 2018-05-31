自由國度的秘密檔案：他們侵害我們的自由，以保證我們的自由

文：提摩西・賈頓艾許（Timothy Garton Ash）

自從這世界在一九八九年改變以來，事情也就跟著變了。我們最終擁有了法律規範個人服務、部門長官、得以申訴的裁判庭以及國會委員會，政府也同時採取了小心謹慎對外開放的態度。依據新規定，人們須經告知他們是在何時遭到審查。對此，我的印象是「管理得更好」還有「更具備專家水準」了。我很肯定，軍情五處大部分的工作是在對抗類似愛爾蘭共和軍的炸彈客、其他的恐怖份子、外國間諜等重大威脅，如今他們還要對抗起組織性犯罪。而自由之下所隱藏的真正危機在此：一邊譴責我們的情報員和密探，一邊卻又享受著他們所協助提供的這份安全。吉卜林就曾在〈士兵〉（Tommy）一詩中提到「嘲笑起在你酣睡時穿著軍服、守護著你的那些人」——但是情治單位的這些士兵可沒軍服穿。

然而，在因史塔西的經歷而變得敏感，又或者變得過度敏感的同時，我也發現仍有事情令我擔憂。我開始與資深的現任官員聊起這些新法與國會的監控形式。「你用了『監控』（control）這字眼，」他說，「我傾向是『合法批准』（validation）。」軍情五處決定什麼才是國家安全的重大威脅，其他單位則是透過法律程序，確認並批准其所排定的優先順序罷了。這樣的做法正確嗎？

這些男士默默的顯露出一種權力，這種權力「來自於」、「一向來自於」、「將來一定也來自於」得知機密的消息，並得以藉由新科技予以強化。我們談話時，我暗中監視著——我用了可能較為妥適的說法——辦公室角落一個非常大的電腦螢幕。一般我孩子蘋果桌上型電腦中的圖像，都是諸如「碟形世界」（Discworld）、「模擬城市2000」（SimCity2000）和「百戰小旅鼠」（Lemmings）等等那類的電腦遊戲標題。但此時他們辦公室螢幕上的圖像甚至比我方才所說的圖像更讓人印象深刻，於是我心想，不知他們都是玩些怎樣的遊戲？

我很快就猜到訊息全都會存在電腦裡。早期上流社會中都會有初入社交界的年輕貌美女子在軍情五處的登記處閒晃，而當時那些曾被她們興高采烈的給緊緊攢在手裡的紙本檔案——我們曾在書裡讀到過的─如今都到哪裡去了？總之，我想要了解更多有關軍情五處的檔案，那些曾被史學家和祕密警察視為珍寶的檔案。

首先，他們擁有多少檔案？

回答：幾十萬吧。

對我而言，對一個自由國家來說，這數字似乎高得可怕。（這還不包括「特別分部」所收藏的個人資料，據說那可涵蓋了高達兩百萬人。）

為何這麼多？

呃，請務必切記，在冷戰期間，他們試圖要持續監視國內的每一名共黨份子，還有幾乎每一名俄國人，那可是不少人吶，然後還有愛爾蘭人和其他恐怖份子。喔，對了，約莫有五分之一的檔案屬於「非敵方」人士，也就是那些各式各樣的友善聯絡人。

再則，這些檔案中只有一小部分在當時積極派上用場。有關何時開放檔案，還有可以開放多久，他們都訂有嚴格的規定。實際上，他們採行一種「紅綠燈」制度：綠色代表積極調查，黃色意味著你並未積極調查，但遇到什麼就加上，紅色檔案則是封存。

沒錯，但紅色檔案實際上並未銷毀，對吧？

對。

那他們會用在審查上嗎？

呃，會。但許久前在政治上所犯下的一些小過失的紀錄，並不會讓他們在現在把你評估為具有安全上的威脅。

外部單位是否仍然可以找上軍情五處，要求審查他們的求職者？

可以，但只有那些在政府批准名單上的「顧客」才行。

那BBC還在名單上嗎？

之後的回答霎時變得曖昧不明。

我在此重複，這些在小打火機火光下的匆匆一瞥，真的就只是匆匆一瞥。在此，我早就知道，我不可能真正弄清楚、搞明白的，除非英國就像東德一樣垮台，而我肯定不願此事發生。但我的確為了自己做了一次小小探索。我透過自己的史塔西檔案來到此地，很自然的會想知道軍情五處是否也有我的檔案。我並不指望真會找到，但我既然來了，那麼也就姑且一問吧。

「你們手上有我的檔案嗎？」

停頓片刻，深吸了口氣。一名男子在公開與保密之間遊走，難以抉擇，接著說道：「既然你都問了─有，我們有。針對你，我們有所謂的『白卡檔案』（white card file）。」那意味著非敵方人士。

他們還記錄我「協助過SIS（軍情六處）」。

這下子我驚呼，我可沒協助過SIS啊。年輕時，我是差點加入，但我之後決定不加入了，就這樣啊。

我提到最近曾有人短暫的找過我，那會不會是軍情五處的人？「不，是那一頭的人。」他說，並望過泰晤士河，朝對岸SIS綠色玻璃的總部點了點頭。然而，有關那件事情的紀錄，也會和我在一路來到這裡所曾進行過的幾段對話內容，一同被放進檔案裡。

但，他說，這可是他第一次告訴別人他們手中握有他的檔案，而他似乎已經開始對自己透露了這點憂心忡忡。在如今這麼開放的風氣下，他是否透露了太多？

順帶一提，我引用了我在之後所隨即記下的筆記內容——對於自己和「米赫拉」、克拉奇將軍與所有其他人的對話，我也都是這麼做的。只不過，在這件事上，我深信就算我並未在他們一塵不染的咖啡桌上看到任何一台錄音機，但和我對話的人手中也仍會握有這段談話的完整紀錄。

如今，試想我擁有的可是「非敵方人士」檔案。要是他們都已經針對伊莎貝爾．希爾頓曾於「蘇格蘭─中國協會」擔任祕書一事給予負評，難道他們就會告訴「英中了解協會」成員的我有關檔案的事嗎？

「呃，一般我們不會告訴任何人……」他一本正經，似笑非笑，「除了剛剛告訴過你以外。」

但如果我是美國人，我可以在美國《資訊自由法》（Freedom of Information Act）的保障下，申請調閱我聯邦調查局（FBI）的檔案。為何在這不行？

呃，是不行。首先，那會一口氣讓軍情五處的預算加倍。美國人已經發現這麼做可是大工程。（所有那些篩選、複製和塗黑─這讓我聯想到高克機構裡三千多名的職員。）

但美國人有錢啊。（在此，他低聲說著，語氣上帶點憤恨。）

然後，因為愛爾蘭共和軍、國外恐怖份子和其他敵人甚至可能會從他人的檔案裡取得軍情五處是如何運作的寶貴線索，所以開放民眾調閱可以說是困難至極。（我想：沒錯，或許這是真的。）

那麼比較老舊的檔案是否可能提供給史學家作為參考史料？

呃，就算是那樣也有困難。那樣會開了先例，供出我們作戰方法的線索。儘管如此，他們依然嘗試協助，盼能開放一些一戰以來的檔案。

稍後，在討論一些較為普遍的問題之後，我直截了當的問道：我能否調閱我的檔案？

不能。

為何？

因為那歸英國皇室所有。

在多數國家中，你是無法看到國家安全局針對你個人所做的檔案，但，會有哪個地方丟給你這樣的解釋，說那是因為皇室啊？！

他們又給了幾個理由，說這有可能會開起先例，也可能會危及到隱蔽的消息人士。但他們還能是誰─隱蔽的消息人士，針對我的？肯定不會是同事或朋友吧？肯定。那麼，有沒有可能是管他哪裡的大使館中那些友善的英國「外交官」所補充的報告內容？又或者，舉例來說，當我在一九七九年決定不加入SIS，一直到他們在一九九四年又找起我的這段時間內，實際上我檔案裡的內容不是少之又少，就是根本啥都沒有？

總之，另一個男人連忙補充說道，開放那些友善聯絡人的檔案也算是一種單純的禮貌。因為要是有人來電，而我們居然想不起來他是誰，那不是挺糟的嘛？

英國人何其可怕：「老兄，我們的確開放了你的檔案——純粹基於禮貌。」

搭乘火車返回牛津的途中，我質問自己。我感覺如何？首先，對於這次調查出乎意料的成功，我很滿意。為什麼？要是那個人可以信任，那麼我或許就是全英國有史以來第一個僅是開口問問就得知自己擁有檔案的人。同時，還有生氣，氣他們至今還在監視我，不論那種監視是何等的微不足道。再則，還帶了點惱怒。他們過去對我所做的要是「敵方人士」的檔案，那麼，那會是多麼乾淨俐落。然後，有人就可以說：「你看，史塔西和軍情五處都在跟蹤我耶，我鐵定是個多才多藝、無所畏懼的異議份子！」（有不少自吹自擂的人都一直圍繞著祕密檔案打轉。）但人生可不像這樣，至少大多數的時候不是。人生可是複雜得多。過去的不會就這麼過去。多年後，某一件你年輕時所做、幾乎都已經忘得差不多的事便會浮現腦海。或許你在某處有個孩子，他認別人作父親一路這樣長大成人。又或者是一份檔案，它也會長大，而你不會知道。

倘若英國真的對外開放檔案，有多少英國人會感到驚訝？祕密檔案製作人的確是用著他們自己特殊的光來看待事物。我這一生中，從來就沒意識到我「協助過」軍情六處，但，如今，我卻被告知自己就是被歸屬在這個類別。接著，我想起那些在檔案一開放時，便發掘到史塔西過去曾把他們當成友善聯絡人、甚至線人而建起檔案的東德人。有些人僅僅假裝並不知情，或者把回憶深深埋在心裡。但有些人是真的毫不知情；他們都是無辜的。

有那麼一瞬間，我想像著「米赫拉」轉身對我說著：「欸，你看，你們自己的國家安全局都把你當成英國的IM了！」沒錯，這真是胡扯。她所做的，是和某個她所認識的祕密警察官員定期談話，又漫長又仔細的說起有關同事、友人與家人的內容，但我可沒這麼做——而且，無論如何，就算我過去曾「協助過」軍情六處，這也和她的狀況並不相同。協助——如英國這樣民主政體中的對外祕密情報局去對抗——如東德那樣的獨裁政權，明顯有別於向那樣獨裁政權下的當地祕密警察進行密告。但我倘欲如實描寫，那麼我就得開放面對那樣荒謬可笑的比較。

我從帕丁頓搭上五時二十分出發的火車時，我持續著這樣的自我質問：難道你真希望自己在檔案裡被記錄成「敵方人士」？你是否認真的企盼過自己所擁有的，是那種你所信仰的政治理念，而不是那種你過去曾經擁有、如今也依然擁有的自由政治？——如史塔西檔案在開場報告中對我所做出的適切評斷——「資產自由」，你終究是支持這個體制的，對吧？這全都是國會民主的錯，「對」，馬上就會有人這麼回答。我是支持這個體制，只不過，我是透過我自己的方式。

有人說，很多間諜多少都有些作家的影子，而很多作家鐵定也都有些間諜的影子。自由國度中的當地間諜就是活在這樣高度專業的矛盾之下：他們侵害我們的自由，以保證我們的自由。而我們則是面對著另一種矛盾：我們藉由質疑，以支持著這個體制。我便是如此。

書籍介紹

本文摘錄自《檔案：一部個人史》，印刻出版

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作者：提摩西・賈頓艾許（Timothy Garton Ash）

譯者：侯嘉珏

記憶是救贖的祕密。而原諒與遺忘，是彼此共同的說辭。

這是一部報導與回憶兼而有之活的歷史，官方資料比對個人回憶，成熟極權主義的靜默表現對抗知識份子的良知與勇氣。

在極權時代，為什麼選擇妥協或出賣？背後的監視者又是怎麼想？

爾後，人們憑什麼譴責？同樣的，又憑什麼原諒？

為了研究希特勒統治下的德國，一九八○年起，作者分別在東西柏林搜集資料數年，沒想到，他在東德的行蹤被認為是間諜活動，遭到祕密員警和線民盯梢，留下了厚達三百多頁的祕密檔案。

兩德統一後，東德開放檔案，作者重訪舊地，根據國安部為他建立的「檔案」與自己的日記，一一尋訪當年那些監視他的人。他驚訝的發現，立場不同的人，往往對相同的經驗卻有截然不同，甚至互相矛盾的回憶。於是，穿越各種回憶的迷霧，探尋自身作為其中一部分的歷史之真相，成為其寫作動力。

被出賣的痛苦，被背叛後的不信任，被揭發後的沮喪、自責與否認。

在日記和記憶，以及他人的祕密報告筆錄之間，穿梭來回……

我可以理解我檔案中的每個線人，也可以理解那些官員，甚至是克拉奇，因為他們在說起自己的故事時，你都可以清楚的看到他們是怎樣在不同的時間點、不同的場所以及不同的世界中一路走來，做起那些他們所曾做過的事。…在這裡，在檔案裡，你發現到我們的所作所為是如何深深的受到周遭環境的影響。——提摩西・賈頓艾許

Photo Credit: 印刻文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航