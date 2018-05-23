去掉「之乎者也」，民眾就會願意讀判決書嗎？

所以，判決書的意義究竟是什麼？

多數人會回答「確認被告有罪或無罪」，當然這樣的回答確實沒錯；但這是判決書出爐後的結論，而不是針對問題的推論。

我們再想一個更簡單的問題好了，當我們要說一個人有罪之前，最重要的絕對不是思考要用哪一條法。相反的，我們必須先確認到底發生什麼事情，沒有清楚的事實，就不會有正確的法律適用。

所以刑事案件的程序及時間耗費，幾乎有三分之二都是在做事實確認的動作。不管是警詢、調查局、地檢署及法院等過程，大抵上都是如此。一旦事實確認完畢，除非適用的證據法則或是法律見解具有很大爭議點，否則還能爭執的空間通常不大，這也間接讓刑事上訴三審一直以來都很難。

因此，現行判決書在用字方面確實可以再親民一些，以助於大眾認識事實。

►【插畫】ＸＸ我不懂啦，一定是政治操作！

不過，網路或現實生活中會認真去看判決書的人應該是少之又少，主要原因就是篇幅太長而且很無聊。那判決書有無可能寫五百字的事實，然後再寫五百字的法律適用，壓縮在一千字以內的摘要給人民看呢？莫非認為，對於掌握犯罪核心概念的專業法律人來說，是可行的。

為什麼民眾不想看判決書

回到判決書的意義來看，除有罪無罪以外，背後代表的是某項事物在當代價值觀的體現。所以法官的判決書是在傳遞一種價值判斷，而不單單是某種「公文書」形式。像是趁人睡覺摸胸部五秒，被害人醒來嚇到大叫，這到底是無罪、性騷擾、乘機猥褻、強制猥褻，還是有人覺得這已經算是強制性交？

不管答案是哪個，上述的疑問都必須是建構在事實基礎已經被釐清之上，否則後面的討論都沒有意義；但大家只要願意靜下心思考三秒就好，很快就會感覺到社會上很多爭議的案例，其實都是各說各話，霧裡看花。縱然在互罵過程中已經有判決書可以參考，但大眾很少針對事實一一釐清，而媒體的報導更是以聳動為原則。

所以莫非一直認為，將有罪判決書弄個摘要，限定在一千字以內是大眾比較能夠、且有可能願意去閱讀的量。至於是否每個判決都要如此則是有再討論的空間，因為有些犯罪是條文用語難定義，部分更是刑罰過度擴張後產生的後遺症，也就是欠缺刑罰性基礎，連帶導致犯罪的核心概念難以掌握。此種現象在特別刑法中最常有這種問題。

Photo Credit: Deposit Photos

總之，判決書究竟是文言文或白話文，有時只是表象的問題，多半時候是犯罪事實的釐清跟價值判斷的衝突。對於前者，可以要求掌握犯罪核心、白話用語及縮短篇幅等方式來處理，例如提出一千字摘要；但對於後者，也就是價值衝突的部分，所牽涉的層面更為深層，本質上已經是國民教育跟法學素養的問題，一直把責任怪到判決書上也是徒勞無功。

基於前述的理念，如果被告在偵查程序中，可以鞏固說詞，使之不會落入某項犯罪的核心概念內，在事實釐清部分就有可能可以早早脫身，否則一旦建構事實後，於法律解釋及適用的階段，因涉及個案價值判斷的差異及不確定性，被告訴訟上的風險必然會大增。

延伸閱讀

本文經莫非律師 Blue Blood Lawyer授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航