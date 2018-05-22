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檢查影像上雲端，省時省錢又安全
我們想讓你知道的是
健保署為了方便民眾就醫，以及提升醫療服務品質，民眾跨院所就醫時，可 請醫師利用「健保醫療資訊雲端查詢系統」查詢過去的檢驗檢查，包括抽血、電腦斷層攝影CT、核磁共 振造影MRI、胃鏡、大腸鏡、超音波、X 光等影像資料以及檢查報告、用藥、手 術及出院病歷摘要，方便、省時又省 錢，協助醫師更快正確診斷。
病人Ａ：誒!你知道嗎?我這次在診所就醫，本來以為我還要去申請以前醫院的檢驗 檢查紀錄，有夠麻煩，沒想到診所的醫 師，透過健保卡就可以看到我最近的 就醫資料，連我上個月在醫院的檢驗 報告也都有耶!
老爺爺：是呀，以前在診所看病，還要回醫院申請以前的檢驗報告，換醫院看病，連X 光片都要重新照一次，真是花時間、花 錢、而且重複扎針、照片子，都可能會傷身體啊。
健保署為了方便民眾就醫，以及提升醫療服務品質，民眾跨院所就醫時，可 請醫師利用「健保醫療資訊雲端查詢系統」查詢過去的檢驗檢查，包括抽血、電腦斷層攝影CT、核磁共 振造影MRI、胃鏡、大腸鏡、超音波、X 光等影像資料以及檢查報告、用藥、手 術及出院病歷摘要，方便、省時又省 錢，協助醫師更快正確診斷。
查詢民眾醫療紀錄，需要有民眾的健保卡、醫師或藥師的醫事人員卡與醫 療院所的醫事機構卡，三卡確認，缺一 不可，民眾的醫療資訊安全有把關。在三卡認證後，醫師就能快速調出最近的就醫紀錄，醫師可以安全快速的 為民眾做出更加精準的診斷治療唷！
真好，那以後到診所就醫就不用這麼麻煩了啊!
醫療紀錄雲端化對民眾還有什麼好處 呢?
「健保醫療資訊雲端查詢系統」當然 好處多多:
1. 安全：
- 減少重複抽血檢查、重複用藥之醫療風險。
- 減少多次照射X光之輻射劑量。
- 減少多次胃鏡、大腸鏡檢查造成的身體不舒服。
2. 省錢：
- 節省跨院就醫時，申請病歷摘要 拷貝及影像光碟燒錄等費用。
醫療紀錄上雲端，省時省錢有品質！民眾就醫時，可以提醒醫師多多利用 「醫療資訊雲端查詢系統」查詢！
醫師：請尊重醫師專業診斷，醫師一定會提 供最優質的醫療照護唷∼
想了解更多請至健保署網站或諮詢專線:0800-030-598
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