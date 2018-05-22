病人Ａ：誒!你知道嗎?我這次在診所就醫，本來以為我還要去申請以前醫院的檢驗 檢查紀錄，有夠麻煩，沒想到診所的醫 師，透過健保卡就可以看到我最近的 就醫資料，連我上個月在醫院的檢驗 報告也都有耶!

老爺爺：是呀，以前在診所看病，還要回醫院申請以前的檢驗報告，換醫院看病，連X 光片都要重新照一次，真是花時間、花 錢、而且重複扎針、照片子，都可能會傷身體啊。

健保署為了方便民眾就醫，以及提升醫療服務品質，民眾跨院所就醫時，可 請醫師利用「健保醫療資訊雲端查詢系統」查詢過去的檢驗檢查，包括抽血、電腦斷層攝影CT、核磁共 振造影MRI、胃鏡、大腸鏡、超音波、X 光等影像資料以及檢查報告、用藥、手 術及出院病歷摘要，方便、省時又省 錢，協助醫師更快正確診斷。

查詢民眾醫療紀錄，需要有民眾的健保卡、醫師或藥師的醫事人員卡與醫 療院所的醫事機構卡，三卡確認，缺一 不可，民眾的醫療資訊安全有把關。在三卡認證後，醫師就能快速調出最近的就醫紀錄，醫師可以安全快速的 為民眾做出更加精準的診斷治療唷！

真好，那以後到診所就醫就不用這麼麻煩了啊!

醫療紀錄雲端化對民眾還有什麼好處 呢?

「健保醫療資訊雲端查詢系統」當然 好處多多:

1. 安全：

減少重複抽血檢查、重複用藥之醫療風險。

減少多次照射X光之輻射劑量。

減少多次胃鏡、大腸鏡檢查造成的身體不舒服。

2. 省錢：

節省跨院就醫時，申請病歷摘要 拷貝及影像光碟燒錄等費用。

醫療紀錄上雲端，省時省錢有品質！民眾就醫時，可以提醒醫師多多利用 「醫療資訊雲端查詢系統」查詢！

醫師：請尊重醫師專業診斷，醫師一定會提 供最優質的醫療照護唷∼

想了解更多請至健保署網站或諮詢專線:0800-030-598

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