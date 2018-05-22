一年浪費193公噸的藥物，健保署防浪費將擴大納管

（中央社）

一名藥師表示，日前有民眾拿了近50支氣喘藥和鼻噴劑到社區藥局回收，初估要價約新台幣3.5萬元，但患者拿了藥卻連包裝都沒拆，整批放到過期，凸顯健保藥物浪費問題。



根據衛生福利部中央健康保險署統計，健保一年平均花費1600億元在藥費上，但每年卻有約193公噸的藥物被丟掉，等於超過5億顆藥進了垃圾桶，可環島近8圈。



藥師公會全聯會發言人沈采穎今天受訪時表示，早在6年前就曾聽說有台北市的民眾拿了100多支過期的吸入劑到藥局回收，每支平均得花健保1000多元，整批要價約10萬元，最後卻一支也沒用通通拿到藥局丟。



沈采穎說，近期又有新北市的社區藥局藥師在社群中分享收到的過期藥品，照片中近50支氣喘藥和鼻噴劑通通包裝完好，卻幾乎全放到過期，大約是2到3年的用量，初估得花健保3.5萬元，引發藥師討論。



沈采穎表示，很多病人習慣自己當起醫師，自行減藥或不吃藥，下次回診時醫師誤以為療效不佳，可能就會加重藥量；另像是氣喘藥等非固定用藥，患者明明還沒用完，醫師卻照常開藥，建議民眾就醫時可以讓醫師知道家裡還有沒用完的藥物，不必重複開藥。



沈采穎強調，健保署5月起已推動療效不等通報，未來社區藥局藥師可以在病人領藥時了解病人用藥情況，並且註記患者吃藥後出現不舒服症狀而自行停藥，或是出現哪些副作用等，作為和醫師的溝通平台，遏止浪費。

哪些藥品最容易重複開藥？

健保署藥品組科長戴雪詠表示，以去年第3季為例，重複開藥金額最高的有抗病毒藥、支氣管阻塞劑、免疫製劑等；重複用藥人數多的則為制酸劑、腸胃道用藥、抗組織胺劑、抗發炎藥物等。



為解決這問題，健保署早從3年前針對降血壓、降血脂、降血糖、抗思覺失調、安眠鎮靜與抗焦慮等6類藥品加強核刪，不僅重複用藥日數重疊率降低50%以上，也省下約3億元，去年底再增加抗血栓、痛風、心臟病、緩瀉劑等6類藥品。



戴雪詠說，今年6月起將再納管48類藥品，屆時將有60類、約684項藥品納入管理，共占健保1600億元藥費中的8成，盼藉此讓醫師養成檢查患者餘藥日數的習慣，未來也會強化立意抽樣並啟動核扣，可望避免重複開藥及用藥問題。

《ETtoday》報導，健保署長李伯璋說，現行藥物部分負擔就是像「吃到飽的自助餐」一樣，往往都會被浪費最多，但如果要改成讓民眾什麼都要全部自己掏錢的定率制，又要擔心民眾受不了，他也接著強調，該給藥物健保一定會給，只是希望可以不要重複浪費用藥，醫師、藥師和病人本身都要做好管理。

《自由時報》報導，李伯璋表示，已強化雲端藥歷，醫師查詢可知道病人餘藥日數，進而避免重複開藥，若真的有不合理重複開藥，則會核扣醫療院所或醫師藥費。不過，沒有從天上掉下來的禮物，目前推動慢性病連續處方箋取消免部分負擔，民眾要掏錢，可能也更會有節約想法。

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核稿編輯：楊之瑜