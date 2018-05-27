美味的台灣小吃，以及另外九個拜訪基隆的理由

文：Curtis Starkey

1. 台灣街頭小吃

這裡的食物既美味又CP值超高，水餃、炒麵、羹湯、海鮮、饅頭、甜點，各式美食都很誘人。不論何時，在任何基隆的角落都能發現許多台灣小吃（當地及異國料理皆有），雖然對外國人來說，招牌跟菜單上的字都是中文，無法了解意義，但只要我跟隨在地人的腳步，並且對老闆說「一樣」 ，通常就可以買到很可口的食物。

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2. 廟口夜市與崁仔頂魚市

廟口夜市與崁仔頂魚市作為基隆的兩大主打市場，這兩處的美食值得另外列為造訪基隆的重要理由之一。來到基隆你絕對要來這裡嚐嚐，因為每天晚上你都能發現一片新世界——又出現更多迷人而且香味四溢的美食。廟口夜市的小吃都是既便宜又美味，各式零食、飲料、餐點都是你此生不曾嘗過，但最後你都會忍不住試試並且愛上他們。當然，崁仔頂魚市也會帶給你相似的感覺，它卻又擁有自己獨特的魅力。

各式不同種類、大小、顏色的漁獲帶給人深刻的海港印象，雖然它在午夜才開始營業，但絕對是來到基隆必定要探訪一次的地方。

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3. 基隆港

基隆港猶如基隆的心臟，帶動城市發展。在海洋廣場欣賞老鷹飛翔、船隻隨著波浪前後搖擺，映射在夜晚的霓虹燈光中。港邊也有許多商店以及餐廳可以走走逛逛，大部分會抵達基隆的大眾運輸工具也都聚集在這個地方。從海洋吹來的徐徐微風，像是給了基隆持續生命力。

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4. 如畫的美景

抵達台灣前有許多被我列為願望清單的景點，我發現在這裡可以只搭乘一班巴士就到達，像是八斗子、野柳、九份等等。抵達台灣之後，我探訪了和平島、博物館（國立海洋科技博物館、陽明海洋文化藝術館）、中正公園、金瓜石、水湳洞、白米甕砲台、二砂灣砲台、大武崙砲台、情人湖、仙洞，甚至是台北的象山。

基隆最棒的地方在於只要幾分鐘就能自喧鬧之處抵達郊外，迅速進行一場精彩的冒險。基隆也讓我想起了之前在居住舊金山的時光，城市依山面海且被多彩有趣的事物環繞。在基隆能吃到許多美味的台灣小吃，也能在傍晚時欣賞美麗日落，有時間的話還能到海邊的岩岸走走。大海對我來說是非常特別的事物，基隆這裡的岩岸地形多樣且特殊，欣賞進出港的船隻、周圍山瘠蜿蜒的稜線，享受基隆遍山綠地與美麗又祥和的港灣。

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5. 咖啡店

如果在吃完基隆美味又多樣的小吃後，想小歇一會來點甜食與飲料的話，這裡有許多咖啡店供你選擇。我曾在中國居住過一年，很顯然的我發現，很多城市對咖啡的熱情並不如我的家鄉，甚至一杯簡單黑咖啡在中國也要價不斐。

但在基隆，咖啡是如此平易近人，又廣泛地融入當地人的日常生活中，基隆街上騎樓內隨處可見舒適的咖啡店且價格實惠，有著與西式咖啡店的相似氛圍。其中他們還提供各式不同的茶飲，像珍珠奶茶、烏龍茶、綠茶可供選擇加上不同的配料，相當普遍而且可口。

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6. 基隆在地人

我曾多次被在地人的友善與熱情驚豔，雖然這裡不是台灣首都，但也是一個並不小的城市，我遇見的人都是溫文有禮且十分友善，許多人在路上都會互相禮讓，在我幫他們開門時也會表達謝意，他們撞到我時也會嘗試表達抱歉，當我迷路或是不知道某些英文如何用中文表達，他們總是微笑著並試圖幫助我，我由衷為此感到敬佩，希望在未來能夠認識更多在地的朋友。

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7. 垃圾車音樂（給愛麗絲）

對我來說，能在夜晚聽見貝多芬的給愛麗絲從山坡上傳來，真是一件十分不可思議的事，正當我在寫這篇文章時，一輛卡車在我家門前播放著這首音樂，在基隆倒垃圾對外國人而言實為一項特別的體驗。你必須整理所有垃圾並且分為可回收與不可回收，在聽見這首音樂時將垃圾拿出去外面，除了此時此刻、這裡沒有其他可以丟垃圾的地方。黃色的垃圾車會停靠許多不同的點，將垃圾置於卡車後，且他們總是有耐心地幫助不了解的（外國）人。

如果你是貝多芬的樂迷，請務必來台灣體驗這奇特的文化。從此之後你在聽到給愛麗絲的電子音樂時都會驚醒，並且終生與垃圾的印象深深連結。

8. 公車系統

基隆當地的公車很便宜、有效率而且舒適，讓你在30-45分鐘之內就抵達台北，25分鐘抵達八斗子或其他濱海景點，50分鐘內到達九份，至野柳需要30分鐘。你可以買一張悠遊卡在上下車時刷卡付費，或是直接支付現金，很多公車路線都行駛到很晚，且有相當多種類路線可以選擇。

9. 綿延的雨

或許你會覺得雨天並不是一個值得探訪基隆的原因，但我十分喜歡下雨。雨水使草木變得翠綠、使空氣環境變得清新，清脆的雨聲使我能夠專注且容易入眠。基隆有很多雨天可以拜訪的地點，在雨中打著一把傘在基隆漫步也是很棒的體驗，由於基隆時常下雨，在地人對此十分習慣，就像我們也習慣晴天，雨為這個城市增添了一番特殊的美感。

10. 適中的城市大小

有些人喜歡規模大的城市，有些喜歡小小的城鎮，基隆正好介於兩者之間，對我來說是一個完美的平衡。基隆大約有40萬居民，許多大城市的商店在這裡也有：包含各式異國餐廳、國際品牌等等，餐廳通常營業到很晚且有很多樓層的座位可以選擇，還有富有藝術氣息的咖啡店以及多彩的霓虹招牌與裝飾、良好的公共運輸系統、普及的WiFi設施以及各類景點等。

在此同時，當你爬上山坡，你會有身在小城鎮的孤寂感。城市中的動線運輸規劃都相當完善，你可以輕鬆的到達任何地方，並且擁有比台北便宜的價格，這裡距離台北市中心（市政府捷運站）只要30分鐘的車程，基隆是一個融合了大都市與小城鎮優點為一身的最佳城市。

►K市市民的告白（上）：基隆人的特色，究竟是什麼？

本文獲雨都漫步授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航