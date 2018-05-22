業者、地方環保局爆回收做白工，為什麼那些垃圾回收後還是進了焚化爐？

近年民眾環保意識抬頭，紛紛開始著手垃圾分類及資源回收，美國《華爾街日報》2016年曾報導台灣是「垃圾處理的世界天才」，讚揚台灣回收利用率高達55%，優於美國的35%，然而現在卻傳出彰化及台中因資源回收物價格跌到低點，廢玻璃 、薄塑膠、保麗龍等回收物等許多收物全都被送進焚化爐燒毀，也讓民眾大嘆，那麼努力回收是「白做工」了。

業者：回收價格差不划算

《聯合新聞網》報導，有回收業者表示，回收紙類5年前每公斤還有5元，現在砍半僅剩2.5元，寶特瓶也一路掉到每公斤4元，薄塑膠、保麗龍和裝過食物的紙容器，回收場根本不收。



許姓回收業者說，塑膠袋、便當盒、飲料杯蓋等「薄塑膠」回收價每公斤約10元，由於太髒的薄塑膠，回收工廠不收，若要水洗後出售，不僅耗人工，手續也太麻煩；有塑膠淋膜的便當盒等紙容器，回收業者也不愛，因為處理實在太麻煩，清潔隊員回收後，最後還是進入焚化爐燒掉。

台中市資源回收場鄭姓業者說，現在以廢玻璃回收價最便宜，1公斤才幾毛錢，且分類最複雜，除了要分色，瓶身有標籤、貼紙都要撕掉，幾毛錢根本沒賺頭，「玻璃回收，都收假的」，因為分類困難最後都被打成細細的玻璃砂，混在地磚或柏油路面。

彰化縣環保局科長葉鐙嘉坦言，塑膠製品中，「薄塑膠」最沒有人要，尤其國際原油價格降低，廠商覺得直接用新的材料會比用回收材料來得划算，因為回收物還需要挑選、整理、清洗，回收處理過程還會製造汙水、廢氣等汙染，以紙容器為例，須處理內襯的淋膜，無法直接再製利用，也成為回收場的拒絕往來物。

環保團體：源頭減量才是真的

看守台灣協會去年就曾針對環保署回收率召開座談會，指出目前台灣引以為傲的垃圾回收率，其實有很多黑數，垃圾量不斷縮水，回收量卻一直灌水，導致漂亮的數字背後隱藏的其實是逐漸惡化的台灣垃圾回收體質，包括已經扭曲的村里資收站、累死清潔隊員的垃圾收運模式、無法清楚掌握的廢棄物產源與產生量。

綠學院也發文指出，所謂的回收率，是找到接手的下家，順利把手上的廢棄物轉出去，至於實際上有沒有回收再利用「無所謂」，其實算回收率這件事本來就很為難政府，不是每包垃圾都有晶片，環保署能做的就是看各個單位申報的量，然後加以推估，沒人有本事明確知道這些廢棄物中有多少比例轉成回收商品，所以計算上，只要是有「再利用」，就算是有回收，可以算在回收率裡。

看守台灣協會表示，什麼資源回收率都是假的，只有源頭減廢才是真的，到「回收廢棄物處理機構查詢網」一查就知道台灣有沒有辦法全面回收，呼籲民眾一起減少垃圾製造，

臉書社團「不塑之客」裡也對此新聞熱烈討論，鼓勵大家應該重新排序自己的思考，從不用→ 少用→ 重複使用→ 回收再利用，希望人人從日常生活做起，減少製造不必要的垃圾。

《環境資訊中心》報導，看守台灣協會的秘書長謝和霖指出，從政策上讓塑膠製品的材質走向單一化、除毒化，也是一種改善的作法；舉例來說，在薄塑膠的使用上，謝和霖建議可以從大型量販業者的「逆向回收」開始做起；大賣場、連鎖店可以將自家的生鮮食材包裝改採較耐用的材質，再請消費者拿回賣場回收。塑膠封膜經過物流回收後，便可在滅菌、消毒後重複使用。

環保署：寶特瓶玻璃瓶價格穩，薄塑膠確實回收不易

《蘋果日報》報導，環保署回收基管會說，包括寶特瓶、玻璃瓶等業者應回收項目，回收價格及回收率都穩定；非強制回收的廢紙、薄膠項目，環署廢管處將進一步了解地方環保局面臨的困難，並要求不得拒收民眾交付的回收物品。

環署回收基管會組長李守謙說，寶特瓶跟玻璃瓶都是應回收項目，環保署都有回收補貼，分別是每公斤4.5元跟0.85元。回收場收購價格再加上環署補貼，寶特瓶每公斤可收到9元到10元，玻璃瓶每公斤也有2元到3元。

李守謙說，如果真有回收業者收到這麼低的價格，應該是最下游的回收盤商，因為賺取利潤開出的價格，或是要賣回收的玻璃瓶沒有分類，才會開出那麼低的價錢。他強調，這幾年的應回收項目的價格都維持穩定，且寶特瓶回收率達到95%以上，玻璃瓶也都有8成以上。

至於非「應回收項目」，這些年使用量非常大的袋膜類紙杯、便當盒等容器，因為都會薄薄一層塑膠膜，的確回收不易；環署廢管處長賴瑩瑩說，環署推動從2020年起的每個5年3階段減塑、禁塑目標，包括吸管、免洗餐具、塑膠提袋跟一次用飲料杯，就是要減少這種塑膠薄膜產品使用。



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核稿編輯：楊之瑜