性暴力不只是受到性慾驅使，更是一種「關係病變」

文：山本潤（Jun Yamamoto）

性暴力，是一種「關係病變」

我認為爸爸的成長過程中欠缺了人格養成教育。

他很擅長把人耍得團團轉，做事卻不負責任。

就像當初關掉居酒屋時，他將爛攤子全部丟給媽媽處理，自己消失不見。等到媽媽把店關了之後，他又寄了一封痛哭謝罪的信給媽媽。

他總是想做什麼就做什麼，如果事情進行得不順利，就將責任全部推給其他人。

關店之後，他寄給媽媽的信中寫著這麼一段話：「你（指的是我媽媽）是個講理的人，我相信你不會隨便把店關掉，你一定是受到你妹妹慫恿才關的吧？」從這一點就看得出來，他絲毫不認為自己搞失蹤是導致關店的原因。

爸爸總是擺出否認、欺騙、裝作一副事不關己的樣子，是個一心認為只要事情跟他想的一樣就能成功的超樂觀主義者。行動前完全不考慮後果。

專家認為這些行為是做出加害行為的人最常見的特質，但這樣的思考謬誤有時也是他們的「防衛機制」。

值得注意的是，「若加害者可以接受問題出在自己的事實，認為自己需要外界的幫助，並開始克服這樣的防衛機制，就能產生正向的轉變。」（引自藤岡淳子《性暴力的理解與治療教育》），遺憾的是，我的父親沒有遇到這樣的機會。

此外，我也在性侵害研習課程中學到以下知識。

性犯罪不只是受到性慾驅使，也與支配、權力有關，更是對於女性和性的價值觀偏差，與對他人的關係認知錯誤所引起的行為。

根據藤岡教授在書中的說法：「加害者想要的不是滿足性慾，更想獲得優越感、支配的權力，滿足與人接觸的需求，甚至擁有尊敬與愛情。」

總而言之，性暴力也是一種「關係病變」。

你，對我做了什麼？

學習與性侵加害者有關的知識，讓我找到了第一個問題的答案。

為什麼你要對我做那種事？

我曾經讀過一段文字，那是性侵自己親生女兒的父親所說的話。

他說女兒出生時，他覺得「終於找到一個人願意毫無條件地愛自己，無論自己是個什麼樣的人，她都會崇拜自己。」（引自辛西亞．林恩．馬徹、克莉絲蒂娜．E．德拜《我想告訴你的事》），這類加害者認為「女兒不會否定自己，會接受自己」。

「以性暴力為手段的人即使做出別人認為慘無人道的罪行，或表現出『扭曲』的情感和想法，他自己都毫無所覺，而且（當性暴力對象為女性）他們在內心深處存在著對女性撒嬌、依賴與接觸等渴望。」（引自藤岡淳子《性暴力的理解與治療教育》）

讀了這段文字，讓我心有戚戚焉。以單方面強制性的手段滿足自己尚未滿足的慾望，這完全就是我爸爸的寫照。藤岡教授曾聽性侵加害者說：「我想一直黏著被害者。」

不會拒絕自己、完全接受自己的女兒是最好的依賴目標。

可是，我只是個需要在呵護下長大的小孩，既不是女神也不是救世主。爸爸究竟能從我身上得到什麼？

我是個不會否定他，而且會認可他的女兒。為了滿足他的需求，只好成為任由他強制慰藉、利用與奪取的目標。這一切不過是他強壓在我身上的自我安慰罷了。

我認為父母的職責就是好好疼愛、守護與照顧孩子，將他（她）養育成可以獨當一面的成熟個體。

我卻被爸爸當成慰藉自己的性工具，這個答案完全打中了我的心。

我是你的女兒，不是嗎？

從他做的事情中，可以看出他把我當成了慰藉工具，既然如此，他並沒有把我當女兒看待。他不是一個可以擔起父親職責的人。

他是賦予我一半生命的人，但讓我出生在這個世界上，與盡到父親職責是兩回事。爸爸這個詞只是他的代名詞，我心中不承認他是我爸爸。

我難道不值得你愛嗎？

我覺得爸爸是一個不懂愛的人。

在我家，爸爸最棒，他什麼都懂，是全世界最好的人。儘管我的內心有一部分不同意，但我還是接受了這個觀點。因為要是不接受這一點，我就無法維持與爸爸之間的關係，不能好好生活。

那個理應什麼都懂的爸爸老是說一些莫名其妙的話惹人生氣，闖了禍就消失無蹤，讓我的生活一團混亂。

就在我和媽媽準備搬家，同時處理關店事宜之際，有一天我走在回家的路上，心裡想著為什麼自己會落到這樣的境地。

我抬頭望著無垠的天空，心想：「爸爸真是個一事無成的人。」

他也不懂如何愛別人。正因如此，他無法在我和他的關係之間認知到自己的角色與責任，更無法善盡父親的職責。若說希望彼此更好的行為稱為愛，爸爸所做的一切只是希望他自己更好而已。

在我看來，他的心早已因某些因素麻痺，一直處於停滯狀態，欺騙自己、遮住周遭的眼光，利用華麗的話術讓自己感覺體面。

他第一次對我施加性暴力的時候，我只是個十三歲的孩子。對孩子來說，父母是比自己更重要的存在，孩子活在父母的世界裡，與父母共處的世界就是孩子的一切。

在父母的疼愛呵護之下，孩子才能安心地在那個世界裡生活。

我曾經被自己的父親為所欲為，即使不喜歡他對我說的話、做的事，我也無法反抗，這些過去讓我嘗盡了身體遭受踐踏般的痛苦。在我無法改變現狀的時候，我只能告訴自己問題出在我身上，是我不好。

正因如此，我一直認為自己不值得愛，自己是個不好的人。

幸好，現在的我明白了。不是我不值得愛，而是爸爸是個不懂得如何愛別人的人。

你對我做了什麼？

我曾經因此有過無數的情緒反應，想死、解離、麻痺、憤怒、失去重要事物的心情等等，但現在的我認為性侵害的核心是無力感。

受害指的是加害者以強勢的力量強迫被害人，完全不顧對方的意識與情緒。彷彿被害人是個無生命的物體。

受害經驗就像是顆從天而降的炸彈，將大地炸個粉碎。當初發射炸彈的飛機早已飛向遠方，但被炸裂的大地傷痕無法癒合，加害者的影響就這樣被留在大地上。

就像《魔戒》中的大魔王索倫之眼，從黑暗的天空中劃出一道裂痕監視著自己，受害者隨時隨地都會感受到加害者的視線。

強迫屈服的經驗造成的後遺症十分嚴重。

使得受盡折磨、四處逃避的心靈湧現著極端的憤怒和憎恨。

為什麼是我？

為什麼我會遭到如此的對待？

相關書摘 ►性暴力受害者復原指南：我戒不掉酗酒、購物成癮，怎麼辦？

書籍介紹

本文摘錄自《十三歲後，我不再是我：從逃避到挺身，性侵受害者的創傷修復之路》，三采出版

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作者：山本潤（Jun Yamamoto）

譯者：游韻馨

日本社會眾所矚目、促使日本大修百年《刑法》，加重嚴懲性暴力犯罪者。

近親性侵受害者的真實人生告白──

「那一刻起，我再也分不清愛和侵略的界線，

因為，我已經失去了，我自己。」

十三歲時，父親鑽進我的被子裡，摸了我的身體。

從那天起，長達七年的惡夢就開始了，

我完全無法理解自己為什麼會被這樣對待。

經過了一段時間，我實在是忍不住就跟母親說：

「父親晚上都來跟我一起睡，害我睡不著。」

我無法告訴母親細節，彷彿只要我說了出來，好像這個世界就會徹底崩壞。

直到我二十歲，父母離異為止。

這麼多年來，我一直想問母親，於是終於鼓起勇氣：

「有件事我放在心裡很久了，我一直想問妳……

妳為什麼不阻止他？放任那個人做那樣的事？」

話還沒說完，我就已經淚流滿面。

本書特色

特別收錄──性暴力受害者復原指南

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本書統整了性暴力受害者最容易遇到的問題，

以及幫助人生往前走的各種必備知識和資訊。

「我發生了什麼事？」──理解性暴力 「我為什麼會變成這樣？」──性暴力的影響與復原 「為何會成癮？」──性暴力的創傷與因應方法 「什麼是性創傷？」──意識到自己的界線 「為何旁人無法理解？」──親人的痛苦與必要支援 「你為什麼這麼做？」──如何面對性暴力加害者 「怎麼做才能療傷？」──復原的關鍵在於自己

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一同走上這條告白、陪伴、復原之路……

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九