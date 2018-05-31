性暴力受害者復原指南：我戒不掉酗酒、購物成癮，怎麼辦？

文：山本潤（Jun Yamamoto）

「為何會成癮？」

——性暴力的創傷與因應方法

你是否曾過量飲酒、大量購物、或不吃大量藥物就感到心慌？或許你也有其他的心理創傷。如同遭受性暴力的人，會盡一切方法減輕受害的後遺症。其中有些是正確的，有些反而會使狀況更糟。這個章節將針對性暴力與成癮症（addiction）的關係進行說明。

性暴力與心理創傷

性暴力是一種會對身心造成極大傷害，容易引發心理創傷的行為。而且，受害者與倖存者必須採取各種因應方法，才能避免心理創傷影響自己。

心理創傷的程度對於每個受害者的影響皆不同，有些人從早上起床到入睡為止，一直處於跟受害時相同的恐懼和厭惡感之中。這樣的情形令人不忍卒睹。

有些人雖不至於無時無刻感到恐懼，但某些突發事件會觸發受害時的感覺，而產生恐懼、焦慮或憤怒的情緒。

這類會令受害者想起受害經歷，導致身心失調的事件稱為觸發因子（trigger）。

何謂觸發因子？

與加害者相像的人（背影、性別、名字）。

受害地點（場所、類似環境）。

與受害時類似的狀況（脫衣服時、睡覺時）。

受害時看到的東西（衣服的顏色、物品）。

與受害有關的感覺（觸感、味道、聲音）。

相關資訊（新聞、與性有關的話題、性教育）。

與受害後面臨類似的情景（類似醫院或警察局的環境）。

日常生活中有許多心理創傷的觸發因子。

觸發因子本身並不危險，但如果受害者遇到類似遇害時的情況，例如睡覺時躺下來的角度跟當初被推倒時躺下的感受一致，或是聽到性侵害的新聞於是想起那些遭遇，就會讓自己在日常生活中持續感到恐懼和厭惡。

於是待在家中也不安心，內心過於害怕，生不如死。

於是，受害者為了逃避恐懼與痛苦，選擇麻痺自己的感覺，讓自己感受不到任何情緒波動。甚至出現以毒攻毒的情形，下意識地尋求更強烈的刺激，主動接觸觸發因子。

專家曾說：「心理傷痛正是成癮症與行為成癮的核心問題。」（引自愛德華．J．康齊恩、馬克．J．阿爾巴內塞《人為什麼會成癮？》），成癮的根源在於心理創傷與尋求迴避（逃避痛苦的心態與行為）。

倖存技巧——活下來的方法

在一般人眼中，麻痺感覺或獲得強烈刺激的方法大多屬於不好的行為，但有時候這些行為有助於當事者自我療癒，繼續活下去。

下頁表格的上方是對當事人有害的方法，下方則是有助於當事人的方法。不過，並非只能採取有所助益的方法。

當受害者認為自己是瑕疵品、毫無價值時，有助的方法會讓受害者覺得過於正面，遙不可及。對於一個跌入深淵的人來說，有時不太積極的方法比較適合他。我兩種方法都試過，才能順利地活到現在。

值得注意的是，若長期採取對自己有害的方法，很可能降低自己的生活與人生品質。成癮「不只會影響個人，也會破壞當事者的所有關係」（引自前書）。

我個人認為，了解「並非所有幫助受害者活下去的倖存技巧都是正面的」這個事實，慢慢學會並採取更有助於自己的方法，才能讓受害者一步步復原。

讓受害者活下來的方法

有害的方法

情緒處理法（否認、忘記、解離等）

要求完美

不對外求助

假裝沒事

自傷行為（割腕、燙傷自己等）

飲食障礙（厭食或過食）

成癮、癖好（菸、酒、合法藥物、違法藥物、工作、賭博、購物、電玩、網路、性等）

自殺

有助的方法

吸收資訊（書、演講、講座）

諮商（性侵害防治中心、生命線、支援團體、公家機關〈警察局、衛生所、社會福利機構〉）

積極治療（精神科診療、心理諮商、心理療法）

接觸其他人（自助團體、網聚、各種團體）

調養身體（瑜伽、按摩等）

接觸大自然，親近動物

諮商、諮詢

我認為諮商、諮詢是最好的解決之道。

若想解決成癮問題，可以選擇歷史悠久、經驗豐富的自助團體，例如「戒酒會」有助於解決酗酒的問題，「戒毒中心」則能幫助受害者解決毒品成癮的問題。

儘管深諳性暴力的專家和團體較少，各位不妨多看書、請教諮商機構或參加研習講座，找到符合自己需求的專家。重要的是加入自己認可的團體。

增加自己覺得安心的諮商場所和信任的人

不去否認自己的困擾與煩惱，有助於受害者結交更多值得信賴的人，以及增加自己覺得安心的場所。

不妨事先記下願意聆聽自己問題的團體地址和電話，這一點很重要。趁問題還沒擴大之前與別人談談，就能節省解決問題的時間和力氣。

我們現在最需要的是完整的支援制度，以協助在成癮、自我傷害、各種精神症狀等問題中痛苦的受害者。打造更友善的環境也是整個社會亟需解決的課題。

讓生活品質產生變化的重要性

各位知道我後來用了什麼方法戒掉酗酒行為嗎？

老實告訴各位，只要發現問題所在，自然就不喝了。

我認識許多跟我一樣的性暴力倖存者，也接觸不少協助受害者的專家，在獲得各種資訊後，我開始明白「這一切不是我的錯」，也知道「總有一天我會成為一個完整的人」，想法的改變是戒酒成功最大的原因。

過去我用盡一切力氣假裝自己很正常，試圖粉飾太平。利用酒精舒緩我的驚恐情緒，讓我覺得自己很平靜。

當我找到更多地方與更多人欣然接受身為性侵受害者的我之後，自然就不用再以酗酒的方式麻痺自己。現在的我已經可以和親友一起小酌，享受美酒的醇厚。

相關書摘 ►性暴力不只是受到性慾驅使，更是一種「關係病變」

書籍介紹

本文摘錄自《十三歲後，我不再是我：從逃避到挺身，性侵受害者的創傷修復之路》，三采出版

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作者：山本潤（Jun Yamamoto）

譯者：游韻馨

日本社會眾所矚目、促使日本大修百年《刑法》，加重嚴懲性暴力犯罪者。

近親性侵受害者的真實人生告白──

「那一刻起，我再也分不清愛和侵略的界線，

因為，我已經失去了，我自己。」

十三歲時，父親鑽進我的被子裡，摸了我的身體。

從那天起，長達七年的惡夢就開始了，

我完全無法理解自己為什麼會被這樣對待。

經過了一段時間，我實在是忍不住就跟母親說：

「父親晚上都來跟我一起睡，害我睡不著。」

我無法告訴母親細節，彷彿只要我說了出來，好像這個世界就會徹底崩壞。

直到我二十歲，父母離異為止。

這麼多年來，我一直想問母親，於是終於鼓起勇氣：

「有件事我放在心裡很久了，我一直想問妳……

妳為什麼不阻止他？放任那個人做那樣的事？」

話還沒說完，我就已經淚流滿面。

本書特色

特別收錄──性暴力受害者復原指南

當性侵過去，該怎麼面對接下來的人生？

本書統整了性暴力受害者最容易遇到的問題，

以及幫助人生往前走的各種必備知識和資訊。

「我發生了什麼事？」──理解性暴力 「我為什麼會變成這樣？」──性暴力的影響與復原 「為何會成癮？」──性暴力的創傷與因應方法 「什麼是性創傷？」──意識到自己的界線 「為何旁人無法理解？」──親人的痛苦與必要支援 「你為什麼這麼做？」──如何面對性暴力加害者 「怎麼做才能療傷？」──復原的關鍵在於自己

一段糾葛三十年的性侵回憶，和再生的紀錄。

讓我們正視所有性暴力、性侵害對生命的扼殺。

幫助活在性侵陰影下的孩子或人們，

一同走上這條告白、陪伴、復原之路……

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九