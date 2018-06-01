《孩子，我聽你說》：人正真好，顏值到底多重要？

文：呂秋遠

Q：人正真好，顏值到底多重要？

律師大嬸，我常常看你的臉書發文，有空的時候也會聽廣播，這樣應該可以算是你的小粉絲吧！我最近在學校遇到一個很困擾的問題，就是我們班有一個很正的女生，很多男生都喜歡她，她也靠著長相接受男生對她的好，不管喜不喜歡都不拒絕。

雖然這個涉及私德而且很主觀，但是要像我這樣為了愛情汲汲營營的普妹情何以堪，難道男生看到正妹就分辨不出來個性好不好？

顏值很重要，但是究竟要一直重要到什麼時候啊？啊！對了，我只是一個小小高一學生而已，問的問題沒什麼深度也很不成熟，謝謝你百忙之中抽空回覆我。

Ａ：越來越好的心，沒有人可以取代

親愛的孩子，先講結論，容我殘忍的告訴你，顏值很重要，而且會重要到你一百二十歲為止。至於一百二十歲以後，為什麼不重要，是因為對你而言，那時候你只希望快點死，而不是高顏值。

你問的問題很有深度，而且很多成年人也對於這個問題很困擾，不然為什麼這麼多成年人會沉迷在整型、化妝與易容術？難道是他們不成熟嗎？當然不是，是因為他們知道，這世界上，大部分的人都加入了外貌協會，就像是「許多」（不是全部）男人很專一，從二十歲到八十歲，他們愛的人，都是二十歲。

不過，就這麼解決你的疑惑，總覺得有點空虛，所以我決定跟你多聊一些。是自己的人生。

我在高中的時候，大概也是普弟，跟你一樣對愛情汲汲營營，不過，跟你一樣，高中時也沒有什麼女生喜歡我。

說真的，你不要太傷心，高中生的交往對象，成為終身伴侶的機會，大概低於百分之十，而且到了我這個年紀的時候，你可能都還早已忘記當時交往對象的名字是誰，即使當時覺得是驚天動地的舞台劇，最後你也會覺得，不過就是內心裡的一齣小劇場而已。

然而，我不是勸你不要談戀愛，戀愛這種事，從小就要練習，不然長大以後，怎麼面對這麼險惡的人生？你現在談戀愛，不會有小孩監護權、不會有剩餘財產分配、不會有買房子登記誰名下的問題，這麼好的機會不練習，難道等著以後越級打怪嗎？

有機會，就多談點戀愛，縱然你以後會忘記那個人叫什麼名字，但是你一定會記得當年為了他跟爸媽鬧翻的往事，還有那種酸酸甜甜的痛苦。

我知道，你的問題在於外貌，讓我來告訴你一個故事。

漢武帝劉徹時代，有個音樂家叫做李延年。有天他寫了首歌獻給皇上，歌詞是這樣的，「北方有佳人，絕世而獨立，一顧傾人城，再顧傾人國。寧不知傾城與傾國，佳人難再得。」

漢武帝這個豬哥亮，聽到有這種正妹，感動不已。平陽公主立刻稟報大哥，這個人就是李延年的妹妹。漢武帝當然要求李延年介紹認識，認識以後，就是他的人了，也就是李夫人。

不過，李夫人好日子沒過多久，就不幸生重病。漢武帝非常關心正妹的死活，於是前去探望。但是李夫人堅決把漢武帝擋在門外，漢武帝多次哀求，都不得其門而入，只好悻悻然而去。

李夫人的姊妹都責怪她，認為她不識抬舉。李夫人淡淡的這麼說，「夫以色事人者，色衰而愛弛，愛弛則恩絕。上所以拳拳顧念我者，乃以平生容貌也。今見我毀壞，顏色非故，必畏惡吐棄我。」

意思大概是說，如果一個人靠外貌過活，不正以後，粉絲的愛就會衰退，衰退以後，就會不再照顧我。皇上之所以這麼愛我，就是因為我長得正。當他看到我現在這個樣子，他肯定會半夜作惡夢，怎麼可能還會照顧我的家人？

在李夫人死後，漢武帝果然很難過，不僅以皇后的禮儀厚葬，還把她兩個兄弟都封官列侯。根據《漢書》的記載，漢武帝甚至還曾經為李夫人舉辦招魂大會，而她還真的現身，讓漢武帝為之落淚。

外貌確實很重要，而且大部分男生看到正妹，就會忘記自己今年幾歲，當然更不會在意她的個性好不好。但，人生最重要就是這個but，你不要傷心，你是可以改變自己的外貌的。讓我告訴你一些有意思的觀察：

1. 出來混，終究是要還的，利用自己的優點欺騙別人，最後終將要還回去，而且是連本帶利。

2. 肆無忌憚的讓別人飛蛾撲火，最後經常會引火自焚，情殺或潑硫酸，大概就是這麼一回事。

3. 梟掰沒有落魄的久，色衰而愛弛，愛弛則恩絕。

4. 要當正妹，其實投資的經費就好比一帶一路，看起來好看，做起來好貴。而且，還不一定有效果，特別是卸妝以後。

5. 也許有一天你棲上了枝頭，卻成為獵人的目標。你飛上了青天才發現，自己從此無依無靠。

6. 正妹最大的困擾，就是不知道自己應該跟誰在一起，但是普妹最大的好處，就是知道自己可以吸引哪一種人。

7. 你應該不喜歡那些只有看到外表的男孩，對不對？所以，正妹被那些人喜歡，你有什麼好難過的？

8. 你要堅持自己原本的外表與個性，不要為了誰而改變自己，因為假裝是一件很累的事情。相信我，這世上「至少」一定會有個人，非常愛你。

9. 曼菲士愛上凱羅爾，並不是因為她長得正，也不是因為她可以預知古埃及的命運，而是她不眠不休的照顧被眼鏡蛇咬傷的他。

10. 孩子，不用整型、不需化妝，你是可以靠著心來改變外貌的。所謂相由心生，大概就是這麼一回事。

這句話一點都不是安慰你，因為出了社會以後，維繫愛情的因素，不會在於外貌，永遠都有比你正的女孩出現。但是，你越來越好的心，是沒有人可以取代的。

相關書摘 ►《孩子，我聽你說》：爸媽離婚了，但我卻一直被情緒勒索

書籍介紹

本文摘錄自《孩子，我聽你說：為什麼孩子寧願問陌生人問題？呂律師深談那些青少年不願說的真心話》，三采出版

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作者：呂秋遠

這些孩子，為甚麼寧願問陌生人問題？身為父母的你想過嗎？

呂律師的青春非正式對話：自我、學業、交友、人際、家庭、未來

別讓親子成為熟悉的陌生人！

小學生問：

為什麼很多人都不喜歡我？

我覺得人生沒有意義，我該怎麼做？

國中生問：

考試壓力和家人壓力真讓人自暴自棄！

該如何不用忍氣吞聲？以及保有隱私權？

高中生問：

怎麼拒絕一個容易受傷的人的告白？

我不想念大學卻也沒有勇氣改變現況，可否給我建議？

學業的無助、人際關係的困惑、愛情的到來，

以及來自親子關係間的壓力、未來的迷網……

這些孩子們的問題，父母是否曾站在孩子的角度理解與傾聽？

呂律師將孩子們的問題，以最擅長的邏輯思維轉化成文字，

期盼化解親子間的對立，重啟親子間的瞭解、互動與對話。

世界上沒有問題孩子，只有孩子的問題，

推薦給父母親與孩子們共讀！

在理解和陪伴中，孩子將因而有面對世界的自信與勇氣！

律師不僅解決許多婚姻問題，也面對10-18歲孩子/青少年的問題。許多孩子不願與父母親或師長說的事，卻在律師臉書留訊息詢問或求救。律師不是教養專家，所以這不是一本教養書，本書只想藉此化解親子間的對立，鼓勵親子試著站在對方的角度思考、多傾聽彼此的內心......孩子們也將因為父母的理解與陪伴，更有自信與勇氣度過青春期。

呂麗絲精選金句

自我：你的存在不是為了消失，你的出生更不是為了死亡，因為中間有過程。

人際：適當的友誼，是三分甜，而不是全糖。擴充到任何的關係其實也都是如此。

家庭：一個人如果只剩下另一個人，不管他是說說而已，還是認真的，你都只需要同情他，但不需要同意他。

未來：你們可以有選擇，選擇成為一個好人，這個好人，不是很有成就的人，而是找到自己的天賦，照顧好自己與身邊的人。

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九