《孩子，我聽你說》：爸媽離婚了，但我卻一直被情緒勒索

文：呂秋遠

Q：爸媽離婚了，但我卻一直被情緒勒索

律師叔叔，您好，我是小六的學生約十二歲，我的爸媽離婚了。

吵架的時候爸拉傷了我，他一直威脅媽媽要帶我走，一直在我面前罵媽媽三字經，從此以後我就很怕他，他一開始會一直問我在做什麼？或威脅我離開我愛的媽媽，讓我很煩躁，他也會讓我覺得媽媽好像是一個爛人。

離婚後他就從追蹤媽媽，變成追蹤我，他沒有問我好不好，只是問我在做什麼。我也越來越不喜歡他，他問的越來越細，我和他說過我不喜歡，他說沒辦法，他必須要知道，因為現在是共同扶養權。

我壓力真的好大。

我原本開心的一天只要接到他的電話就是惡夢，我不想再被他干擾了。我想請問您我可不可以選擇我要住哪裡？我要不要和他說我的事。如果沒有媽媽，那我可不可以放棄我的生命。謝謝您看完我發生的事情。您可以教我怎麼做嗎？

Ａ：他或許不是個好老公，但可能會是好爸爸

孩子，不知道你有沒有跟媽媽談過這些事情，很多大人也同樣面臨你提到的問題，而且有兩種很極端的情況。第一種情況，就是他很討厭你媽媽，但是他放不下你，所以他的目標轉向關心你。第二種情況，就是他還愛著你媽媽，所以他藉由關心你的方式，保持與媽媽的一點聯繫。

後者是把你當工具，這很清楚。因為他只是希望你可以當他們的橋樑，讓他們之間可以有「修復」的機會而已。你會不斷的被當作籌碼，他看來關心你，但是會藉由你探聽媽媽的一切，包括有沒有交往新男友。或者會要求媽媽帶你一起出來玩，營造還是一家人的假象。如果遇到這種情況，媽媽只要跟他講清楚，大概可以解決一些問題，但大多數的情況，都要等到爸爸有了新女友，或是媽媽去聲請保護令以後，才會改善。

前者狀況比較不同，他很討厭媽媽，但是他很愛你。而很可惜的地方是，他跟以前一樣，用討人厭的方式愛你媽媽，也用相同方式愛你。他知道媽媽很在意你，所以用勒索的方式希望媽媽受傷，然後在你面前不斷的羞辱她，希望你可以站在他這裡，一起討厭媽媽。但是他不知道，要你選邊站，只會讓你跟他之間越來越遠，他以為他所謂的關心你、愛你，就會讓你決定跟他在一起。

關於你的問題，我只能說你爸爸的心態與方法都錯了。簡單來說，他就是放不下，對於你的愛與他的恨，通通混雜在一起，變成了五味雜陳的大雜燴。可是到目前為止，這不是你能決定或改變的，我只能建議你跟媽媽談這個問題，然後到法院解決。

坦白說，法院不是個解決親情紛爭最好的地方，因為法官很難在三到五次的庭期，總計時間不過一個小時上下，就可以瞭解你爸媽十二年來的恩怨情仇。但是，當一方已經呈現不理性的狀況，或許法院會是個比較可以讓一方回歸初衷的場所。我建議你跟媽媽這麼說：

1. 共同行使親權（俗稱監護權），就是你的所有大小事，都要兩個人共同決定︰

有些法官很喜歡這麼做，因為他們不希望排除另一方參與孩子未來的機會，但是因為他們很少遇過「私底下是瘋子、在法院很理性」的另一半，所以都會覺得共同行使親權是好事。

2. 所有事都要父母共同決定，很多時候就是解決不來問題︰

這時候，我會建議到法院重新聲請改定親權（監護權），由你媽媽單獨行使，免得一直要遭受被他勒索的陰影。

3. 你可以請媽媽蒐集他口出三字經、貶低你媽媽的言語等等的證據︰

這可以用錄音的方式，或是你也可以到法院作證，證明他不適合行使親權（監護權）。

4. 基本上，你已經十二歲了，法官都會聽你的意見︰

所以到了法院，你可以勇敢的跟法官說，你想要讓媽媽單獨決定你的事情，不要讓爸爸藉機勒索媽媽。原則上，法官會參考你的想法來判決。

5. 法院應該會指派家事調查官、社工或是程序監理人來跟你談︰

你照實說出自己的感受就好，不要刻意的去討好誰，不論是爸爸或媽媽都一樣。

6. 關於爸爸關心你︰

如果不是批評媽媽、跟蹤你行蹤等等不理性的行為，我希望你可以敞開心胸，給他機會瞭解你的生活，不要一味的排斥。他或許不是個好老公，但有可能會是好爸爸。

7. 現在你就可以拒絕跟他通電話、也可以拒絕跟他出去或過夜︰

但是，這不會是太好的方法。如果他還有盡扶養義務（給錢），代表他還愛你。你或許該告訴他，你已經開始討厭他，如果他不改變，以後你會拒絕跟他出門。他如果拿監護權來壓你，你不妨直接告訴他，這可以改，而且你可以建議法官照你的意思作，請他不要自以為是。

8. 請媽媽一定要跟他要扶養費︰

如果他不付，以後當他不能維持生活時，依法你可以不用照顧他。扶養孩子是父母的義務，雙方都得要衡量自己的能力照顧孩子。

9. 媽媽跟你都要勇敢，如果媽媽不願意去法院更改監護權，你只能等到十六歲︰

一般而言，在十六歲以後，法院就會完全尊重孩子與父親的會面交往意願，這部分你可以放心。

10. 天下有不是的父母，而且很多︰

孩子，不要隨便說「放棄自己的生命」這種話。有事跟我說，我會盡力幫你解決的。

相關書摘 ►《孩子，我聽你說》：人正真好，顏值到底多重要？

書籍介紹

本文摘錄自《孩子，我聽你說：為什麼孩子寧願問陌生人問題？呂律師深談那些青少年不願說的真心話》，三采出版

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作者：呂秋遠

這些孩子，為甚麼寧願問陌生人問題？身為父母的你想過嗎？

呂律師的青春非正式對話：自我、學業、交友、人際、家庭、未來

別讓親子成為熟悉的陌生人！

小學生問：

為什麼很多人都不喜歡我？

我覺得人生沒有意義，我該怎麼做？

國中生問：

考試壓力和家人壓力真讓人自暴自棄！

該如何不用忍氣吞聲？以及保有隱私權？

高中生問：

怎麼拒絕一個容易受傷的人的告白？

我不想念大學卻也沒有勇氣改變現況，可否給我建議？

學業的無助、人際關係的困惑、愛情的到來，

以及來自親子關係間的壓力、未來的迷網……

這些孩子們的問題，父母是否曾站在孩子的角度理解與傾聽？

呂律師將孩子們的問題，以最擅長的邏輯思維轉化成文字，

期盼化解親子間的對立，重啟親子間的瞭解、互動與對話。

世界上沒有問題孩子，只有孩子的問題，

推薦給父母親與孩子們共讀！

在理解和陪伴中，孩子將因而有面對世界的自信與勇氣！

律師不僅解決許多婚姻問題，也面對10-18歲孩子/青少年的問題。許多孩子不願與父母親或師長說的事，卻在律師臉書留訊息詢問或求救。律師不是教養專家，所以這不是一本教養書，本書只想藉此化解親子間的對立，鼓勵親子試著站在對方的角度思考、多傾聽彼此的內心......孩子們也將因為父母的理解與陪伴，更有自信與勇氣度過青春期。

呂麗絲精選金句

自我：你的存在不是為了消失，你的出生更不是為了死亡，因為中間有過程。

人際：適當的友誼，是三分甜，而不是全糖。擴充到任何的關係其實也都是如此。

家庭：一個人如果只剩下另一個人，不管他是說說而已，還是認真的，你都只需要同情他，但不需要同意他。

未來：你們可以有選擇，選擇成為一個好人，這個好人，不是很有成就的人，而是找到自己的天賦，照顧好自己與身邊的人。

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九