【大人學】婚姻，是一個很多人搞錯玩法的遊戲

文：張國洋

最近被朋友推薦看了《北京女子圖鑑》。每晚這麼看個幾集，到了今天終於也看到第十四了。

這部片子算是很有意思的，因為其中對於生活與戀愛刻劃相對比較真切。一般的偶像劇大都還是走那種「天道酬勤」的味道──只要努力、奮鬥、熱血、拼命，最後在戀愛與生活上就能獲得好結局。但真實人生卻未必總是如此。很多時候，能不能看懂遊戲規則，能不能好好把手上的牌打好，會比單純熱血來得更重要。必要時甚至還得退走停損，保留將來相見的空間。這些進退挪移的思維，往往才是普通人更值得去搞懂之處。

所以這部夠劇的很多面向上確實反映了真實的深刻，有些概念甚至是迂迴的，搭配上戀愛的知識實在值得好好討論一番。也因此，我邊看也就邊順手記錄了幾處值得深談的地方，然後就打算抽空寫個幾篇我的思考。

這次是第一篇。

那要先講的是，寫文的議題跟劇情順序沒有關係，純粹是我對這議題的感覺。所以每篇聊的內容，可能對應到的集數會有點跳躍。

再來，這系列文章不是寫影評，所以文中不談演技、不談劇本、不談表演，只談戀愛的分析。而且既然是分析，當然免不了會有劇情「暴雷」之處，所以建議你看完了該集再來看我的分析，免得失去了看劇的樂趣。

這第一篇呢，我打算先從第十四集談起。

（以下開始有雷）

第十四集是演到女主角陳可與何志的婚姻。從前面的集數可以看出來，何志從來就不是女主角的優先選擇。有帥哥同時邀約導致約會撞期了，就先調後了何志。生病了要找人陪，也是找了一輪找不到人才想到他，甚至猶豫再三後還自己去了醫院。

只是最後實在是恐慌於自己年紀、看著周圍姊妹陸續都踏入了婚姻、又渴望能有北京戶口的資源，剛好身邊有這人，就選擇了與他結婚。

這看起來理性的決策，但其實背後卻是一個完全不理性的思考脈絡。事實上我一直都最反對這種婚姻。倒不是我這人道德高尚，而是站在女人的角度而言，這種婚姻對女人其實是最慘的一種婚姻。女人可以為了愛而結婚、可以為了夢想結婚、可以為了逃離原生家庭而結婚、甚至可以為了錢而結婚，但絕對不應該只是為了年齡到了而結婚。

圖片來源：《北京女子圖鑑》

雖然大部分女人在講到婚姻時，腦中常是浮現出白紗蛋糕香檳氣泡等等粉紅色的夢幻想像。但就真實而言，婚姻恐怕是女人的人生中最艱困的一場戰鬥！為了愛（甚至為了錢、為了過上好生活）而進入這場戰鬥，這或許值得。但為了結婚而結婚，最後除了每況愈下的失望與痛苦外，很難真有什麼美好的東西。

就劇中的走向而言，也確實出現了這種每況愈下的慘境。兩人剛結婚的初期，是這段婚姻最好的時刻。對方雖然是個媽寶，家事什麼幫不上忙，但最少管接管送的也算是甜蜜。而分歧點發生在她回鄉時。男方帶了群朋友來打麻將，一開始女方覺得不好意思反應，所以忍耐不發作。但男生看這樣沒問題，所以第二日就又把朋友找了來。最後每天打牌就變成了常態。在家吵鬧喝酒抽菸賭錢一整晚不說，還張狂地要求陳可準備消夜。

圖片來源：《北京女子圖鑑》

我周圍的女生常常搞不懂，為何那個之前追自己時特別認真用心、靦腆老實的男人，婚後居然會一百八十度的態度轉變。怎麼才不過一下子，男人就變得懶散、變得無趣？女生常以為是自己運氣不好的特例。但卻沒發現，這其實是常態，也是既有婚姻制度下的必然。

婚姻到底是個怎樣的遊戲？

我最常講的概念是這樣：世界上任何的制度，都有背後的原始理念，以及因此衍生的遊戲規則。你想玩的好，就得搞懂你在玩一個怎麼樣的遊戲。因為你若搞錯了遊戲，例如明明大家在下圍棋，你卻抱著五子棋的規則，最後一定是失望的。

婚姻似乎也是一個很多人搞錯玩法的遊戲。

但這卻也不能怪大部分人，實在是在現在的世界中，婚姻被過度美化過了。小時候，哪一則童話故事不是把婚姻的描繪得非常美好？公主跟王子結婚後，就自然而然過上幸福快樂的日子。戲劇也都是把婚前的愛恨情仇過份誇大，又把結婚當成所有戀愛成功的結局。所以誰都覺得只要成功結婚，就是幸福到手。

如果只是戲劇洗腦也罷了，女性長輩也總是憂慮妳若不結婚將來會孤單終老，搞得好像女人唯一的幸福就是走入婚姻。甚至一些女生還以為，婚姻制度是一種對女生的保障。以為只有男生才會千方百計排斥結婚。但這些認知其實剛好都全部相反。婚姻制度從一開始就跟愛情毫無關係，本來就是父權社會為了保護男人所做出的設計。

傳統婚姻的第一重保障，在於確保繼承

你綜觀東西方，婚姻在任何社會中，首要目的都在於確認子嗣以及戶口統計。無論東方西方都有姓氏與財產繼承的概念。換句話說，婚姻首要確保的是小孩的名份，以及小孩能繼承哪些東西。這目的跟戀愛、跟女性保障其實壓根沒關係。甚至大部分的傳統婚姻中，妻子反而常不是能優先繼承財產的那個人。

古代很多貴族間的通婚，唯一考量的也是家族之間怎麼整併資源，讓兩方的下一代能繼承彼此權力與財產的好處。甚至也不過百年前，媒妁之言的通婚也還是大宗。所以很顯然，大家從來就沒有把愛情、或是女孩子的利益考慮在其中。

傳統婚姻的第二重保障，則是協助男人避開「求愛受阻」的困境

女人可能不知道，對大部分男人而言，人生最恐懼也最尷尬的一件事情，不是死亡、不是辛苦，而是遭受女人的拒絕。性慾是男人一輩子都在對抗的問題。從十幾歲開始，男人就不斷跟這慾望對抗。但這慾望並不是可以輕易壓制。唯一的滿足，還是得仰賴與女性的實質互動。

在一個男女平等，女性有選擇權力的社會環境中，女人最讓男人焦慮的一項權力，就是她們能自由選擇要把性跟誰分享。大部分的男人在這樣的狀態下，得忍受焦慮──焦慮於自己喜歡的女人拒絕自己、以及焦慮於自己無法完全壟斷式地掌握女性。而且更慘的狀況在於，一個男人若不具備吸引力，不理解怎麼討好女性的狀況下，他會不斷地被女人拒絕。

對很多男人而言，求愛受阻是非常痛苦的經驗。而且還常常是一個惡性循環形的挫折。因為被拒絕不單單只是慾望無處發洩，還包含了自信心的挫敗，以及找不出問題點的挫折感。而這份挫折感很可能會變成後續社會問題的根源。（四月份多倫多的廂型車衝撞攻擊，據說就是這麼的一個起源。求愛受阻的年輕人化成強烈的仇女心態，並用暴力的方法來化解他的挫折感。）

所以你如果綜觀歷史，在大部分傳統的社會環境中，男人的做法很簡單。他們彼此共謀起來，讓自己的族群避開這部分的受挫。尤其如果社會很小，每個男丁都是社會組織的重要力量，更是如此。因為如果其中有人整天煩惱著性慾的問題，這群人一方面無法成為戰力，更可能有高度的對內攻擊性、會破壞優勢者的社會狀態（如用武力染指他們的妻妾）。

所以最合理的方法，就是大家擁護一個制度，讓男人可以合法地獲取一個或是多個女人，而且法律保護他，讓別人不能隨意來觸碰。至於他擁有的妻妾，這男人則有絕對的權力可以做出任意的要求。於是求愛受阻這件事情就徹底地被消滅了。

甚至為了要讓這制度更穩固，讓女性自願踏入這制度中，男人在後續的社會環境中還盡一切的力量創造這樣的氛圍。努力透過先天差異以及後天的制度設計，讓女人不得不極度仰賴婚姻。

圖片來源：《北京女子圖鑑》劇照

比方說，男人讓女人無法自我謀生（如不讓她們受教育、讓她們不識字、讓女人拋頭露面變得不道德、或類似阿拉伯國家那樣，必須透過保護人才能辦理任何官方事務）。後天創造出她們生理上的缺陷（如裹小腳，因此無法跑快、無法耕作）。用環境的不穩定、讓她們得隱藏一切可以產生性誘惑的部分（如擔心面臨強暴的風險，導致女性傾向保守的服裝規範）。透過教育與宗教告誡她們性是邪惡的（讓女性產生性是羞恥的認知）、甚至讓他們根本上就沒有性的快感（如非洲國家常見的性器割禮）。

不然就是讓她們在原生家庭不快樂，而促使女性渴望走入婚姻（如重男輕女的繼承制度，讓女人渴望建立自己家庭）。或是從薪資結構下手（就算是高度現代化的美國與日本，同樣職位的女性薪資還是低於男性）。久而久之，女性被制約了，覺得唯有仰賴男人、唯有走入婚姻才有活路。

換言之，在幾千年的歷史中，男人精心設計了一個困境，讓女人把婚姻當成人生唯一的出口。傳統女性自然就會得出：唯有在自己年輕漂亮時，把自己嫁出去，仰賴男人才有活路。但類似的陷阱思維，其實不該再出現在男女逐漸平權的現代世界中。

你能活下來，是因為你有了能力

當然，扭轉大家的思考需要時間。畢竟男女平等也是這數十年的事情，而且也只在真正進步的少數地方。大部分上一輩的女性，還沒有真正獲得一個夠平等的環境，所以他們也還帶著「不結婚」就會很辛苦的經驗，並很努力地想把這經驗灌輸下來。

但在目前這時代，住在現在化大城市的女人，其實已經獲得足夠的獨立與自主。受過教育、能進行高度創意的工作，養活自己是絕對綽綽有餘，能擁有自己的財產、能靠自己的力量擁有自己的家，能在法律的保障下自由選擇自己喜歡的男性，而不需要面對父權暴力與強暴的威脅。

在這狀況下，若只是為了「年紀到了」而隨意結婚，其實是非常無謂的。因為這份恐懼，等於是自願放棄了手上的武器。當男人不知道他能不能得到獎賞，無法有求必應，男人才會給予女人尊重、禮貌、以及平等的態度。讓男人有微微的求愛受阻的焦慮，才是真正男女平等的關鍵。

如果對此你還有疑惑，其實你應該去多問問結了婚的女人。你會訝然發現。男人進入婚姻後，很高比例其實就徹底崩壞了。很少人還會像追求階段那樣。因為踏入婚姻後，男人的權益被保障了，當然他就不用演了。

甚至很多女人不知道的是，其實條件一般的男人通常都是很願意結婚的。因為結婚後，他的人生責任未必有大幅度的增加。他還是做著一樣的工作、保持一樣的嗜好、過著一樣的作息、甚至還住在父母附近。但是他的權益卻大幅提升了。他可以不再需要忍受求愛受阻的尷尬，他可以有小孩（但卻未必需要自己帶）好跟宗族交代，他可以在社會上讓別人知道他是個正常的男人（很多時候，已婚反而提高了男人的吸引力），他可以有乾淨的居住環境，常常吃到熱食，有換洗衣物，就算打電動打麻將一整晚也有東西吃……就算他對這女人沒有愛，他也沒有真正吃虧（當然，買房壓力或許是唯一一個。只是房子買了，反正他自己也在住，也稱不上是多慘的責任）。

女人能從一段「沒愛的婚姻」中，得到什麼？

越獨立的女人，從婚姻中獲得的東西其實相對就越少。因為她很可能原本已經有了房子車子及不錯的收入，擁有美貌還有身邊圍繞的眾多男性。可是一旦走入了婚姻，物質未必有增加、責任卻一定增加。尤其若碰到的是吃定了妳的男人、是媽寶、是來自於保守傳統的大家庭、擁有難搞的婆婆、或是渴望你留在家裡照顧小孩不要出去拋頭露面的老公，必然就是伴隨來一大堆犧牲。最後事業女性的蠟燭兩頭燒，累壞自己卻無人感激，這並非少見。

當然，為了愛、為了喜歡、為了想跟這個人共同養育小孩，那這些犧牲未必真是犧牲。但如果一開始根本沒有愛、甚至也沒有獲得實質的資源回報，只是純粹為了年紀到了該結婚，那這很顯然絕對是不值得的一項投資。因為好的長期關係，高度仰賴找到一個對的人。但隨意找來的一個人，絕對不會是那個對的人。這樣胡亂踏入別人的遊戲，卻又期待能因此過得幸福。那這期待絕對就是大錯特錯了。

圖片來源：《北京女子圖鑑》

所以，回頭重新看一遍陳可跟何志這一段婚姻關係。你該要能從劇中看透，男女在婚姻中的期待落差。以及要能看懂，一段純粹為了結婚而結婚的結果，對女人而言是多大的受傷。最終留下來的，必然只有失望而已。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航