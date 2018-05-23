教練告訴他「粉碎」對手來換上場，日本美式足球員：「我不夠堅強說不」

日前一場日本大學美式足球賽中，一名美式足球員在比賽惡意擒抱對手，造成對方受傷住院。違規的球員宮川泰介昨（22）日在電視直播記者會上公開致歉，不過他也坦承，自己的攻擊行為是遵從總教練的指示。

（中央社）這起事件發生在5月6日一場比賽中，關西學院大學一名四分衛在結束傳球後，竟被日本大學的20歲防守球員宮川泰介從後方惡意擒抱撞倒在地，衝撞過程影片從賽後就不斷在日本各大電視台播送。

法新社報導，宮川泰介在東京召開的記者會上表示：「我對於造成對方嚴重受傷並帶來許多麻煩深深致歉。」他深深地彎腰鞠躬很長一段時間，周圍的媒體閃光燈閃個不停。



他說，自己最近沒能成為球隊先發陣容，是因為「缺乏勇氣」。



宮川泰介指出，隊上一名教練告訴他，如果他「撞倒對方的四分衛」，總教練內田正人就會讓他上場。



《朝日新聞》報導， 宮川表示，他在比賽前不久提出要求：「我會擊潰對方，請讓我上場」，內田總教練則說：「不做的話就沒意義了」，教練也叮囑他說：「不是說辦不到就沒事了，你懂吧。」



事件透過影像在網路上延燒，內田正人也於19日宣布辭去私立日本大學總教練職務。



而當宮川被媒體問到未來發展時，他回答說：「當然，我沒有權利繼續打美式足球，我也無意打球了，我不知道該怎麼辦。」

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教練要我「粉碎」對手，而我不夠堅強說不

《朝日新聞》報導，宮川泰介表示， 比賽前幾天，他從校隊中被除名。他的教練認為他「變得不那麼積極」了。

教練 說，如果他想留在比賽中，必須在第一場比賽中「幹掉」對手的四分衛。

《 日本時報》報導，宮川補充說，教練告訴他，如果 關西學院在秋季沒有四分衛的話，這對日本大學 鳳凰隊是有好處的。

在美式足球運動中，四分衛是整個進攻組的核心，他可以遞傳或拋球給跑衛（Running Back，RB）、外接手（Wide Receiver，WR），或自己持球衝鋒。而指示中鋒開始發球的口令也是他喊出的——也就是說，進攻行動實際上都是由四分衛發起。

「我認為這是一個暗示，我需要用強大的意志來做，來粉碎（對手的四分衛）。而我確實需要這樣做。」宮川也被內田告知退出6月在中國舉辦的世界大學錦標賽，為國家隊效力 。

「 我覺得我沒有選擇，並且處於痛苦之中。」

在開球前， 宮川 告訴他的教練 ：「 請讓我參加比賽，我會粉碎他。」

在第一場比賽中，關西學院的四分衛在傳球失敗後開始減速。宮川則繼續全速奔跑，從後面擒抱住該名四分衛，把他撲飛到場邊。而根據關西學院，該名四分衛右膝和腰部都受傷，需要 三週的時間才能痊癒。

宮川留在比賽中，但在第五場時因三次違規，被判出局。

《紐約時報》報導， 宮川 回憶說，在他被帶出比賽後，他進入了一邊的帳篷，並哭了起來。他的教練卻告訴他，他很軟弱。「 你太天真了」，教練說：「 你為對手感到愧疚，是不是？」

「我沒有強到去說不。」宮川在記者會上表示，他只有20歲，而他的律師則陪伴在旁。「雖然我被教練命令，但我本可以拒絕的。這是我的弱點。」宮川說。

報導指出， 這次的事件凸顯了「權力騷擾」（ 當權者強迫下屬違背他們的意願做事 ），以及日本高度重視的服從權威，以及在團體中堅定不移的忠誠。

捲入爭議的總教練內田正人，19日向媒體宣布他將辭去總教練一職。｜Photo Credit：AP／達志影像

總教練內田 正人 在5月19日前往兵庫縣向受傷的四分衛及其父母道歉。會後，他告訴記者，他將辭去總教練一職。

「所有責任都在我身上」，內田表示，但 他 拒絕回應日本大學對這起「骯髒遊戲」的抗議。

「我的球隊有150名球員」，他告訴記者。「 每個人都有自己的想法。」

內田在書面文件中表示，該球員的行為，是誤解他「在場上表現強硬一點」的意思。日本大學也表示，教練都在規則許可內，教導球員「強硬」，校方也表示，球員和教練認知的「強硬」有所差距。

不過日本大學的另一名球員表示，像內田這樣強勢的教練，沒有球員敢向他發出異議。「我希望校方能說出真相，的確有從總教練那來的指示」「我們不是教練的棋子。」 該球員還表示，如果球隊下一次關於事件的報導中隱瞞真相，他將退出球隊。

與此同時，日本大學教職員工協會21日也向學校管理層發出聯合聲明，要求他們揭露真相，因為事件繼續損害學校聲譽。

已有足球隊取消與日本大學的比賽，其他15所擁有美式足球隊的大學連同發布了一個聲明，表示他們會公平比賽，不犯下這種暴力違規。而 監督大學比賽的協會已經開始調查這起事件，而宮川除了被足球協會無限期停賽，受傷的四分衛的父親也向大阪府的警方投訴宮川。

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核稿編輯：楊士範