Bollinger：深植英國人心，難以撼動的經典香檳

它的出現,每每伴隨著響徹廳堂的一聲清脆,金黃的色澤彷彿打亮了整個空間、不知榮耀著誰的豐功偉業,而剔透別緻的氣泡則點燃了情緒、活化了氛圍,然後就這麼揭起了一場盛宴的序幕。它就是香檳,全世界最知名(沒有之一)的葡萄酒。

香檳這個名詞行銷地如此成功,成功到甚至全世界都理所當然的認定了它是慶祝的代名詞,少了它的慶功宴或派對就有如吃粽子卻發現忘記買甜辣醬般,一切是那麼的索然無味(遠目)。然而,在眾多的香檳品牌當中,卻僅有一個成功在英國人的心中刻劃下了無可取代的深刻烙印,而它,就是那不斷在龐德電影客串演出的Bollinger香檳。

深植英國人心的經典香檳

自1884年開始被英女王維多利亞選為皇室御用的香檳後,Bollinger那獨樹一格的英式優雅瓶身線條便逐漸走入英國人的生活當中,但真正使其成為「英式香檳」的代名詞的主因並非女王的加持,而是那在大銀幕上唯一可與隔壁棚的伊森杭特相提並論的英國最強諜報員:James Bond。

Bollinger香檳第一次出現在007電影中可回朔至1973年的Live & Let Die(台譯:鐵金剛勇破黑魔黨。別笑你老爸當年應該覺得這片名酷炫到不行)。自此以後,總計24部的龐德電影中Bollinger以各種形式(台詞或是實際現身)出現在螢幕上的次數更是高達17次。

但這樣的組合搭配並非空穴來風,詹姆斯.龐德,身為英國最強諜報員007,他的動作果決洗鍊卻又充滿著英國紳士特有的優雅韻味,一如Bollinger香檳在品質上不容分說的堅持;而Bollinger香檳那穩重的瓶身線條中所承載的溫柔風味也與007那剛毅堅決的面容下隱藏的纖細靈魂不謀而合。因此,要說哪一支酒能夠定義007的品味,Bollinger可說是除了Vodka Martini以外的最佳詮釋。

Bollinger的經典風味

Bollinger於40年代在傳奇女莊主Lily Bollinger大刀闊斧的改造下奠定了如今難以撼動的地位。在同級的香檳大廠當中,Bollinger經典的Special Cuvée無年份(NV)酒款無論是瓶身設計或風味都顯得獨樹一格。由於含有極高比例的Pinot Noir紅葡萄,Bollinger香檳擁有其他酒莊難以匹敵的顯著果香以及溫柔細緻的順滑口感;加上嚴格的品質控管,使其風格在比起其他香檳顯得更為圓潤細緻的同時,仍然保有無懈可擊的酸度及架構。

即便年產量高達250萬瓶,Bollinger絕大部分的葡萄酒仍循傳統在舊橡木桶中進行發酵及陳年。這樣的釀造方式除了使其酒液因微氧化而產生沾染了酸梅粉的芭樂香氣外,其年份酒款(Grande Année及R.D.)更因此比起一般香檳增添許多陳年醇香的異國情調。而酒莊內3,000個以上,平均年齡50歲的陳舊橡木桶,更是毎年吸引無數酒客到此朝聖。

而立於上述Bollinger酒款之顛的是年產量僅3,000-5,000瓶的Vieille Vignes Françaises。這款Blanc de Noir (以紅葡萄所釀造的白色香檳)採用的葡萄是100%未嫁接的老藤Pinot Noir。一瓶數萬元的身價無論是品質或稀有度,與其它頂級香檳相比也毫不遜色。對Pinot Noir情有獨鍾的Bollinger還生產在香檳區極為少見,以100%Pinoit Noir所釀造的Coteaux Champenois La Côte aux Enfants紅葡萄酒。使用的雖然經典是香檳瓶,但當中承載的卻是紮紮實實,無氣泡的紅葡萄酒。

經典之所以成為經典

即使提到龐德電影,絕大多數人所聯想到的都是Aston Martin英式超跑或Walther PPK特勤專用手槍,然而Bollinger香檳卻默默伴隨著龐德走過了好長一段歷史,一如英國紳士般絕不張狂,卻又恰到好處地演繹著自己存在的份量。與龐德個性如此契合的行銷暗示,終使Bollinger那"the most British of all Champagnes."形象,隨著007的推陳出新逐漸深植於人心,即便在英國氣泡酒崛起的今日,Bollinger在英國人心中的所代表的意義仍是一時間難以撼動的。

即便在英國氣泡酒崛起的今日,Bollinger香檳仍在英國人心中占有極為重要的一席之地。

TNL溫馨提醒:「飲酒過量,有礙健康」

本文經英倫酒哥說說酒同意授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航