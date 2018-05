王室成員明明是「富二代」，為什麼英國大眾卻那麼尊重他們？

文:David Tang

英國的哈利王子(Prince Harry)跟美國女星梅根・馬克爾(Meghan Markle)5月19日結婚了,吸引了數以萬計的大眾老遠的跑到倫敦市郊的溫莎城堡(Windsor Castle)去夾道祝賀。

前幾年英女王90歲生日跟登基60週年,以及威廉王子(Prince William)的婚禮,一樣吸引大批國人夾道祝賀。But why?

英國王室成員明明是「富二代」,一出世就不愁衣食,更不用參選就有機會當終身國家元首,在注重公平民主的西方,理應十分「乞人憎」才是,為什麼英國大眾卻那麼尊重他們?是不是英國也立了條類似《國旗法》的《王室慶典法》,迫令英國人尊重,否則要拉要鎖?

當然不是了。

英國權貴相信一句話,就是「With great privilege comes great responsibility」,即是有特權就有義務。

就好似哈利王子,以他的出身,他大可以拉拉關係做點生意,安安樂樂過日子,但他跟隨英國王室傳統參軍,當上陸軍軍官。他曾兩次遠赴阿富汗前線服役,駕駛美製阿帕契武裝直升機殺敵,歷時好幾個月,不是做一兩日show那種。這是個開不了玩笑的險,畢竟,數也數不清有多少恐怖份子希望把英國王子公開斬頭了。

哈利王子的皇叔安德魯王子(Prince Andrew)也有同樣經驗。1980年代初英國跟阿根廷為了福克蘭群島打起仗上來,沒有美國支持下,英國打得很苦,死了很多人。而其中一個在槍林彈雨下駕駛SH-3海王直昇機奔走的,正是安德魯王子。

再數數遠一點,二戰之時,納粹德國空軍瘋狂轟炸倫敦,更有隨時登陸之勢,那時的首相邱吉爾(Winston Churchill)力勸王室撤至加拿大,當時的國王正是現任伊利沙伯女王的老爸喬治六世(George VI),即香港叫的英王佐治六世。

但喬治六世兩公婆不但沒有撤到加拿大,更為了穩定人心,不理被炸死的危險,安坐在倫敦市中心的白金漢宮。

勸不動國王,英國官員又說,至少把兩位公主送到加拿大吧。喬治六世的老婆,即伊莉莎白王后(Queen Elizabeth),卻簡單的說:「The children won't go without me. I won't leave without the King. And the King will never leave.」,伊莉莎白王后於是也留守在英國,為後勤服務而奔走。

說到二戰,很多人都知道邱吉爾帶領英國打贏那場仗,但大家又知不知道,他出身顯赫政治世家。同樣地,本來只要拉拉關係做點生意,就能安安樂樂過日子, 但他卻選擇當陸軍軍官,曾多次在前線出生入死。而且邱吉爾不過是其中一例,很多在一、二戰戰死沙場的軍官,正正是貴族子弟。

如果英國王室學某大國的權貴一樣,一邊訓令別人愛國,一邊把子女跟來歷不明的巨富送去王室口中的反英勢力,然後還要天天大講風涼話的話,那麼,哈利王子的大婚,就無人捧場了。

除了言行合一以外,英國王室懂自制。時至今日也好,法律上英王還是有很大很大的權力,理論上,英王可以隨意挑自己喜歡的人當首相,國會通過的法律,英王也可以隨意否決。

換作是某個英國在遠東的前殖民地,英王早已「依法辦事」,有權用到盡了,但幾百年沉澱下來,英王卻有權不用,緊跟民主選舉的結果辦事,而且在公開場合一律封口,放棄其議政的「言論自由」,當然更不會動不動出律師信,恐嚇要告人誹謗,又或者被人嘲笑兩句就一哭二鬧三上吊了。這就是所謂的Royal,皇家氣派也。

那麼上不了戰場的王室成員又在做什麼? 除了忙於慈善以外,就是當英國的首席公關經理了,奔走於各種外交場合,沒有職業自由以外,也幾乎沒有退休的這個選項。

還是那一句,「尊重」這回事,不是奉旨要給你的,「You have to earn it.」要怪責別人不尊重你之前,請先問一問自己,有沒有值得別人尊重的地方。

本文經作者授權轉載,原文刊載於此

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航