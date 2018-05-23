王室成員明明是「富二代」，為什麼英國大眾卻那麼尊重他們？

文：David Tang

英國的哈利王子（Prince Harry）跟美國女星梅根・馬克爾（Meghan Markle）5月19日結婚了，吸引了數以萬計的大眾老遠的跑到倫敦市郊的溫莎城堡（Windsor Castle）去夾道祝賀。

前幾年英女王90歲生日跟登基60週年，以及威廉王子（Prince William）的婚禮，一樣吸引大批國人夾道祝賀。But why？

英國王室成員明明是「富二代」，一出世就不愁衣食，更不用參選就有機會當終身國家元首，在注重公平民主的西方，理應十分「乞人憎」才是，為什麼英國大眾卻那麼尊重他們？是不是英國也立了條類似《國旗法》的《王室慶典法》，迫令英國人尊重，否則要拉要鎖？

當然不是了。

英國權貴相信一句話，就是「With great privilege comes great responsibility」，即是有特權就有義務。

就好似哈利王子，以他的出身，他大可以拉拉關係做點生意，安安樂樂過日子，但他跟隨英國王室傳統參軍，當上陸軍軍官。他曾兩次遠赴阿富汗前線服役，駕駛美製阿帕契武裝直升機殺敵，歷時好幾個月，不是做一兩日show那種。這是個開不了玩笑的險，畢竟，數也數不清有多少恐怖份子希望把英國王子公開斬頭了。

哈利王子的皇叔安德魯王子（Prince Andrew）也有同樣經驗。1980年代初英國跟阿根廷為了福克蘭群島打起仗上來，沒有美國支持下，英國打得很苦，死了很多人。而其中一個在槍林彈雨下駕駛SH-3海王直昇機奔走的，正是安德魯王子。

再數數遠一點，二戰之時，納粹德國空軍瘋狂轟炸倫敦，更有隨時登陸之勢，那時的首相邱吉爾（Winston Churchill）力勸王室撤至加拿大，當時的國王正是現任伊利沙伯女王的老爸喬治六世（George VI），即香港叫的英王佐治六世。

但喬治六世兩公婆不但沒有撤到加拿大，更為了穩定人心，不理被炸死的危險，安坐在倫敦市中心的白金漢宮。

勸不動國王，英國官員又說，至少把兩位公主送到加拿大吧。喬治六世的老婆，即伊莉莎白王后（Queen Elizabeth），卻簡單的說：「The children won't go without me. I won't leave without the King. And the King will never leave.」，伊莉莎白王后於是也留守在英國，為後勤服務而奔走。

說到二戰，很多人都知道邱吉爾帶領英國打贏那場仗，但大家又知不知道，他出身顯赫政治世家。同樣地，本來只要拉拉關係做點生意，就能安安樂樂過日子， 但他卻選擇當陸軍軍官，曾多次在前線出生入死。而且邱吉爾不過是其中一例，很多在一、二戰戰死沙場的軍官，正正是貴族子弟。

如果英國王室學某大國的權貴一樣，一邊訓令別人愛國，一邊把子女跟來歷不明的巨富送去王室口中的反英勢力，然後還要天天大講風涼話的話，那麼，哈利王子的大婚，就無人捧場了。

除了言行合一以外，英國王室懂自制。時至今日也好，法律上英王還是有很大很大的權力，理論上，英王可以隨意挑自己喜歡的人當首相，國會通過的法律，英王也可以隨意否決。

換作是某個英國在遠東的前殖民地，英王早已「依法辦事」，有權用到盡了，但幾百年沉澱下來，英王卻有權不用，緊跟民主選舉的結果辦事，而且在公開場合一律封口，放棄其議政的「言論自由」，當然更不會動不動出律師信，恐嚇要告人誹謗，又或者被人嘲笑兩句就一哭二鬧三上吊了。這就是所謂的Royal，皇家氣派也。

那麼上不了戰場的王室成員又在做什麼？ 除了忙於慈善以外，就是當英國的首席公關經理了，奔走於各種外交場合，沒有職業自由以外，也幾乎沒有退休的這個選項。

還是那一句，「尊重」這回事，不是奉旨要給你的，「You have to earn it.」要怪責別人不尊重你之前，請先問一問自己，有沒有值得別人尊重的地方。

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