因「愛」聞名、卻對愛恐懼：創作台北101「LOVE」藝術家印第安納辭世

（中央社）

曾經出現在台北101門前，也曾現身紐約第六大道街頭，以「愛」（LOVE）英文字母排列而成的流行創作、原創藝術家印第安納日前病逝於緬因州家中，享壽89歲。



這位藝術大師的律師布瑞南（James Brannan）對媒體證實，印第安納（Robert Indiana）由於呼吸道衰竭，19日病逝於緬因州維諾爾海文島（Vinalhaven Island）家中。

Photo Credit：AP／達志影像

不只現身台北101，印第安納打造全球風靡的「LOVE」

1965年，印第安納為紐約現代藝術博物館（Museum of Modern Art）設計耶誕節賀卡時，首度推出以英文字母LOVE排列而成的造型圖樣。1973年，他的這款設計獲得美國郵局採用，推出「愛」系列郵票。



過去半世紀以來，來自印第安納原創的LOVE英文字母雕塑，曾經以大型公共藝術展覽品的形式，在世界各地不同角落亮相。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，印第安納晚年過著隱居生活，不喜歡與外界打交道，親友由於很久沒有他的消息，對他的健康狀況感到憂心。根據紐約法院紀錄，就在印第安納過世的前一天，法院還收到一件與印第安納有關的訴訟，原因是這位藝術家刻意過著與世隔絕的生活，拒絕讓人照顧。

一個找不到愛的藝術家

光鮮亮麗的作品背後，其實藏了一個找不到愛的藝術家。

印第安納的雙親在他十多歲以前就離婚，《美聯社》報導指出，他成長在一個從不說「愛」的家庭，而且他也從未有過長久的感情。紐約 惠特尼美術館策展人哈斯克爾（ Barbara Haskell）說：

「在他成長過程中，（愛）這個詞從未出現在他的家中。他與這個詞有著複雜的關係。」

報導指出，他對孤獨的渴望是出了名的。

印第安納的一位朋友形容，「 他隱遁、詭異、有時很難相處。但他是一個非常忠誠，充滿愛的人。 他是愛的建築師。」她也說，她希望他被人們記住為一個古怪、鼓舞人心的藝術家，而不是像一個拒絕朋友於工作室之外的人。

印第安納通過他的藝術和公眾的崇拜找到了愛。但是哈斯克爾表示，對印第安納來說，真正的愛情是一種「危險的商品」，燒盡之後，會造成失望。

「LOVE」太有名，連藝術家都「自我 剽竊 」

馬來西亞《星報》報導，印第安納最知名的作品就是以五顏六色的大寫字母呈現的「Love」，4個英文字母排2列，右上角的O傾斜。這項作品自1960年代誕生後，常出現在海報、唱片封面、衣服和珠寶上。連創作者印第安納都說，這是20世紀「最被 剽竊的藝術作品」，包括美國小說家席格（Erich Segal）1970年的暢銷小說《愛情故事 》（Love Story）封面。

《路透社》報導，一直到藝術家晚年臥床不起時，他的經紀公司都還在四處追逐偽造品、為他打官司。

作品走紅的程度，甚至連藝術家自己，也創造出不同版本的「LOVE」，不同的「LOVE」雕塑，從美國印地安納州、到東京都可以看得見，也因不同的地方，變成不同的拼音組合，包括了希伯來文的「Ahava」和西班牙文的「Amor」。

而印第安納也在1976年，替美國民主黨（當時總統候選人為卡特），將「LOVE」轉換成「VOTE」（投票）；2008年，他替歐巴馬打造「HOPE」系列作品的大型 雕塑， 並授權將圖像複印到 歐巴馬 競選活動的T-shirt、鈕扣和限量版文宣上。

印第安納經常抱怨說， 「LOVE」 的成功，毀了他在紐約藝術界的聲望。 藝評家們批評，他數十年來毫無羞恥的改造自己的作品。

不過，美國達拉斯藝術博物館館長安德森（ Maxwell Anderson）在2008年時評論印第安納說：「他常常被誤認為，是個『一片成名』的藝術家。」 儘管他的標誌性 「LOVE」， 掩蓋其他作品。

《ARTNEWS》報導， 印第安納製作的藝術品，以 大而醒目的標誌、清晰的顏色聞名，就像在高速公路旁的廣告標誌。不過它的作品不是用來銷售商品，反而以簡單的文字，反映 在經歷大蕭條後的美國社會的黑暗面。

Robert Indiana seemed thoroughly American in his belief that the core of human existence — eat, hug, err and die— worked well as a road sign. RIP. pic.twitter.com/JCbwiLaZdn — Deborah Solomon (@deborahsolo) May 22, 2018

〔印第安納作品中反映出的美國社會，包含了擁抱、吃、犯錯和死亡四個核心價值。〕

印地安納2007年作品「1-0」，展於台北市信義區市府路。阿拉伯數字雕塑除表達人從出生、成長到凋零的生命循環外，也象徵金融中心數字交易的實質行為。｜Photo credit: 文化部

Photo Credit: Wikipedia CC BY 2.5

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核稿編輯：楊士範