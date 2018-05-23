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因「愛」聞名、卻對愛恐懼：創作台北101「LOVE」藝術家印第安納辭世
我們想讓你知道的是
「在他成長過程中，（愛）這個詞從未出現在他的家中。他與這個詞有著複雜的關係。」
（中央社）
曾經出現在台北101門前，也曾現身紐約第六大道街頭，以「愛」（LOVE）英文字母排列而成的流行創作、原創藝術家印第安納日前病逝於緬因州家中，享壽89歲。
這位藝術大師的律師布瑞南（James Brannan）對媒體證實，印第安納（Robert Indiana）由於呼吸道衰竭，19日病逝於緬因州維諾爾海文島（Vinalhaven Island）家中。
不只現身台北101，印第安納打造全球風靡的「LOVE」
1965年，印第安納為紐約現代藝術博物館（Museum of Modern Art）設計耶誕節賀卡時，首度推出以英文字母LOVE排列而成的造型圖樣。1973年，他的這款設計獲得美國郵局採用，推出「愛」系列郵票。
過去半世紀以來，來自印第安納原創的LOVE英文字母雕塑，曾經以大型公共藝術展覽品的形式，在世界各地不同角落亮相。
哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，印第安納晚年過著隱居生活，不喜歡與外界打交道，親友由於很久沒有他的消息，對他的健康狀況感到憂心。根據紐約法院紀錄，就在印第安納過世的前一天，法院還收到一件與印第安納有關的訴訟，原因是這位藝術家刻意過著與世隔絕的生活，拒絕讓人照顧。
一個找不到愛的藝術家
光鮮亮麗的作品背後，其實藏了一個找不到愛的藝術家。
印第安納的雙親在他十多歲以前就離婚，《美聯社》報導指出，他成長在一個從不說「愛」的家庭，而且他也從未有過長久的感情。紐約惠特尼美術館策展人哈斯克爾（Barbara Haskell）說：
「在他成長過程中，（愛）這個詞從未出現在他的家中。他與這個詞有著複雜的關係。」
報導指出，他對孤獨的渴望是出了名的。
印第安納的一位朋友形容，「他隱遁、詭異、有時很難相處。但他是一個非常忠誠，充滿愛的人。他是愛的建築師。」她也說，她希望他被人們記住為一個古怪、鼓舞人心的藝術家，而不是像一個拒絕朋友於工作室之外的人。
印第安納通過他的藝術和公眾的崇拜找到了愛。但是哈斯克爾表示，對印第安納來說，真正的愛情是一種「危險的商品」，燒盡之後，會造成失望。
「LOVE」太有名，連藝術家都「自我剽竊」
馬來西亞《星報》報導，印第安納最知名的作品就是以五顏六色的大寫字母呈現的「Love」，4個英文字母排2列，右上角的O傾斜。這項作品自1960年代誕生後，常出現在海報、唱片封面、衣服和珠寶上。連創作者印第安納都說，這是20世紀「最被剽竊的藝術作品」，包括美國小說家席格（Erich Segal）1970年的暢銷小說《愛情故事》（Love Story）封面。
《路透社》報導，一直到藝術家晚年臥床不起時，他的經紀公司都還在四處追逐偽造品、為他打官司。
作品走紅的程度，甚至連藝術家自己，也創造出不同版本的「LOVE」，不同的「LOVE」雕塑，從美國印地安納州、到東京都可以看得見，也因不同的地方，變成不同的拼音組合，包括了希伯來文的「Ahava」和西班牙文的「Amor」。
而印第安納也在1976年，替美國民主黨（當時總統候選人為卡特），將「LOVE」轉換成「VOTE」（投票）；2008年，他替歐巴馬打造「HOPE」系列作品的大型雕塑，並授權將圖像複印到歐巴馬競選活動的T-shirt、鈕扣和限量版文宣上。
印第安納經常抱怨說，「LOVE」的成功，毀了他在紐約藝術界的聲望。藝評家們批評，他數十年來毫無羞恥的改造自己的作品。
不過，美國達拉斯藝術博物館館長安德森（Maxwell Anderson）在2008年時評論印第安納說：「他常常被誤認為，是個『一片成名』的藝術家。」儘管他的標誌性「LOVE」，掩蓋其他作品。
《ARTNEWS》報導，印第安納製作的藝術品，以大而醒目的標誌、清晰的顏色聞名，就像在高速公路旁的廣告標誌。不過它的作品不是用來銷售商品，反而以簡單的文字，反映在經歷大蕭條後的美國社會的黑暗面。
〔印第安納作品中反映出的美國社會，包含了擁抱、吃、犯錯和死亡四個核心價值。〕
新聞來源：
- LOVE雕塑創作者印第安納辭世 享壽89歲（中央社）
- Robert Indiana, creator of LOVE sculpture, dead at 89（星報）
- Robert Indiana, the Artist Behind the Iconic 'LOVE' Series, Dies at 89（美聯社）
- Robert Indiana, Pop Purveyor of Love, Hope, and American Darkness, Dies at 89（ARTNEWS）
核稿編輯：楊士範