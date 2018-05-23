那些上了回收車，卻進焚化爐的塑膠垃圾

環境資訊中心記者 賴品瑀、彭瑞祥報導

目前各縣市清潔隊的回收車會收的塑膠垃圾大致有三類：環保署公告應回收 [1] 的塑膠容器、硬質塑膠為主的「雜項塑膠」、與乾淨的塑膠袋。

這些琳瑯滿目的塑膠垃圾，因為熱值高、含氯與重金屬成分的特性，如果進入焚化爐，不但減短焚化爐的壽命，也製造了戴奧辛等空氣污染。而真的能進入回收系統的塑膠，卻也因為回收處理時需要高溫熔融致材質劣化，只能降級再利用，面臨去化不順的困境。看守台灣協會秘書長謝和霖提醒，這些登上回收車的塑膠垃圾們，卻還是有大半最後進入了焚化爐。

塑膠垃圾處理成本高 回收業者也拒收

雖然塑膠製品琳琅滿目，但目前環保署有公告應回收的塑膠製品只有塑膠容器，這塑膠容器中又可大致分為瓶罐類，以及包括生鮮托盤、食品包裝盒等的「薄片容器」。其餘環保署沒有公告應回收（也就是其生產者不用繳交回收清除處理費）但清潔隊會回收的塑膠垃圾，則被稱為「雜項塑膠」，其回收仰賴自由市場機制，以比較會有人要的硬質塑膠為主，另外還有使用氾濫而被環保署要求應該要回收的乾淨塑膠袋。

謝和霖直言，目前實際上回收狀況較佳的還是只有寶特瓶、牛奶瓶等瓶罐類，其餘塑膠垃圾因為來源太多樣、種類複雜、物性不一，在回收處理業者眼中相當「難用」。除非單一性質、大量，否則塑膠垃圾的回收總是乏人問津，它們在回收廠等著等著，最終的下場還是進入焚化爐。謝和霖就曾聽聞，環保署回收基管會為解決乏人問津而堆積如山的薄片塑膠，補貼業者將其破碎為膠片，但沒有製成再生粒料，而是送進焚化爐。

目前全台有18家業者有能力處理塑膠回收，各自擅長的材質有所不同。相對於環團對於回收現況的失望觀察，環保署回收基管會所呈現的數據卻是，目前所有公告應回收的塑膠回收率，合計高達84%。

寶特瓶全台年回收54億支 台食安法規禁再製成寶特瓶

相對來說，寶特瓶、牛奶瓶等因為材質較為單一、數量夠大而較受青睞。據回收基管會的數據顯示，去年獲回收的寶特瓶達到54億支。環署回收基管會執秘許永興表示，寶特瓶材質是PET，回收的狀況更是世界名列前茅。雖然礙於當前的食安法規，寶特瓶在台灣回收後不能再製成寶特瓶，不過，PET造粒後外銷給可口可樂等飲料大廠相當受歡迎，做為毛毯、運動衣物都有不錯的效果。

Photo Credit: Mr.TinDC @ Flickr CC By ND 2.0 寶特瓶因為材質較為單一、數量夠大，相對來說較受回收業者青睞。

不過，謝和霖表示，由於塑膠再生會經過高溫熔融過程，會有分子鏈斷裂、變短的狀況，除了導致再生塑膠料發生黃化、色澤變差的現象，力學性能也變差，往往需要再加新料或是降級使用。例如要再製寶特瓶，就必須添加70%的新料，只能有30%的再生料。

飲料杯、便當、生鮮包裝材質多 分選是關鍵

針對使用於生鮮托盤與食品包裝盒的薄片容器，謝和霖指出，這些看似都是透明的塑膠片，目前實則有PS、PET、PVC、PLA等材質在市面上使用。回收後混合在一起，反而難處理，也造成業者回收意願低。即便未來有機械生物處理系統（MBT， Mechanical and Biological Treatment）等自動分選設備可以協助，他擔憂仍會因為互相套疊，恐怕誤判程度也不會太低。

許永興針對薄片容器的回收狀況表示，材質紛雜不是問題，關鍵就在於塑膠材質的分選。前年台灣的業者從德國引進「近紅外線」的設備，可以針對不同的塑膠設定頻譜，比起過去以人力分選，已是大幅增加速度與正確率。

在減少塑膠的使用上，除了目前政府展開限塑、民間也發起各種減塑行動，自備生活用品減少一次性塑膠製品的使用外，謝和霖認為，從政策上讓塑膠製品的材質走向單一化、除毒化，也是一種改善的作法。

舉例來說，在薄片塑膠的使用上，謝和霖建議可以從大型量販業者的「逆向回收」開始做起。大賣場、連鎖店可以將自家的生鮮食材包裝改採較耐用的材質，再請消費者拿回賣場回收。薄片塑膠容器經過物流回收後，便可再滅菌、消毒後重複使用。謝和霖認為，尤其生鮮食材，消費者購賣後仍需要烹煮，並非直接使用，因此只要有經過滅菌處理，薄片容器的回收再使用就不太會有安全衛生疑慮。

至於生物可分解的PLA[2]，目前全台僅有「大豐」一家業者有能力處理，不過謝和霖指出，若仍是與其他薄片容器混淆，那麼可分解的特性也就無實際發揮了。

轉做替代燃料， 髒塑膠袋、雜項塑膠、衣物比直接進入焚化爐划算

塑膠目前再利用的技術還在不斷突破中。謝和霖認為，最有利環境的作法，當然還是減少塑膠的使用。退而求其次，才是回收再利用。如果物質性的再利用欠缺效益，那麼至少應禁止含氯塑膠與含氯油墨的使用，降低重金屬等有害物質的添加，以讓這些沒有回收價值的廢塑膠可以無害地熱烈解成油品或燃氣，或送到工業用爐作為替代燃料，此舉至少比起進入垃圾焚化爐有較好的能源效率。

環保署廢棄物管理處處長賴瑩瑩則表示，目前塑膠袋回收的確是「乾淨才收」，若能作為替代燃料，髒塑膠袋、雜項塑膠、衣物等塑膠垃圾，也都多了一個再利用的去處。不過，國內目前僅有正隆、永豐餘、廣源等少數業者，主要是紙廠在使用替代燃料，環署還在向其他有使用鍋爐的業者推廣中。

要成為適合的替代燃料，謝和霖認為，就要讓塑膠去氯化並減少有害重金屬的使用。在日常生活上，食品包裝袋應是每個人最常使用與製造垃圾的塑膠製品。但謝和霖指出，不管是冷凍水餃、糕餅的包裝，為了追求氣密的效果，往往採用複合材質，尤其裡面常有一層含氯的PVDC膜，會在焚化時產生戴奧辛；而包裝上色彩繽紛、讓人食指大動的圖樣所使用的油墨，又可能含有氯及重金屬，焚化後也恐排出有毒空污。

Photo Credit: Reuters/達志影像 食品包裝袋為了追求氣密的效果，往往採用複合材質，增加了處理的難度。而包裝上色彩繽紛、讓人食指大動的圖樣所使用的油墨，又可能含有氯及重金屬，焚化後也恐排出有毒空污

謝和霖認為食品包材上，應由政府出面管制材質，例如要求使用無氯、無重金屬的材質。這樣一來，這些塑膠垃圾雖然無法回收，但是可以收集轉做替代燃料，比起進入垃圾焚化爐，兩者的能源產生效率有很大的區別。

據掌管焚化爐的環保署督察總隊統計，以2016年為例，進入焚化爐的垃圾合計有660萬噸，其中塑膠佔16%、紙類36%、廚餘39%、金屬0.5%、玻璃0.9%、其他佔8%。目前焚化爐的熱值大多設定為2200至2500 kcal/kg之間，不過塑膠的熱值卻約是4000至5000 kcal/kg。謝和霖指出，塑膠高熱值不但會降低焚化爐可處理廢棄物量，也會導致焚化爐受到高溫腐蝕；如果塑膠含氯，那麼不但燃燒會產生世紀之毒戴奧辛，更會產生大量鹽酸氣體侵蝕爐管，增加意外停爐維修機率，進而惡化空污排放，因為焚化爐於起停爐時，戴奧辛等空污排放是正常操作的好幾倍。

針對塑膠垃圾「熱值高、能處理量就小」的描述，環署督察總隊總隊長吳盛忠也確認在焚化爐操作的實務上的確如此。他進一步表示，未來垃圾處理的改善，在末端的確是朝向替代燃料。運用機械在破碎、分選後，將金屬、玻璃先分出，後續再把剩下的塑膠、廚餘、紙類則脫水乾燥後造粒，製作為替代燃料，甚至轉為氣化替代燃料。

中文名稱為聚乳酸，又名玉米澱粉樹酯。 為加強資源有效利用，減少廢棄物產生，環保署依據廢棄物清理法第15條第2項規定，公告應回收廢棄物項目分為容器與物品兩大類，細分13類33項。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航