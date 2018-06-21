我把人生賣給了國家，最後卻被當成肥貓 ——專訪八百壯士吳斯懷

軍人年改昨（20）日深夜在立法院三讀通過，從2017年2月21日起，在立法院外「埋鍋造飯、護憲維權」的退伍軍人團體八百壯士，經過一波又一波的抗爭後，也宣布將拔營轉型，這場485天的抗爭之路，八百壯士「損失」了一名夥伴繆德生，軍人年改仍在衝突抗議中付委、初審、黨團協商一路到院會三讀通過，將在7月1日和公教年改一起上路。

每次抗議的現場唱軍歌、揮中華民國國旗、強調「保衛祖國、兩岸統一」等言行，和年輕世代的認同與文化相差太遠，使得他們看起來與現實脫節；幾次大型陳抗和媒體、警察激烈的肢體衝突，更讓他們被批為「暴民」；從成立至今，八百壯士的抗爭大多都未獲社會大眾認同，反而遭致更多批評。

《關鍵評論網》專訪從街頭走向釋憲「法律戰」的八百壯士副指揮官吳斯懷，談談四百多天的抗爭歷程：

帶頭抗爭不是為了錢，那是為了什麼？

早在年改前，吳斯懷就積極參與各種政治活動，在他的臉書上可以看到，從抗議日本核食進口、「我愛國旗」嘉年華、反黨產會直到近期的反年改，幾乎「無役不與」，他支持國民黨洪秀柱、反對台獨，日前被更被網友踢爆月和30多名退役將士跑去中國參加孫中山誕辰活動，聽習近平演講，即使言行充滿爭議，吳斯懷仍積極組織八百壯士，是軍人反年改的核心成員。

白天組織動員，晚上寫文章投書媒體，四百多天下來，吳斯懷曾因抗爭行動過激烈心臟病發送醫，年近七十歲的他，一年多來的抗爭也累得他身體吃不消。他說，和總指揮官吳其樑從參加國是會議開始，到現在出來號召抗爭，不是為了自己退休金少多少，而是看不過去在年改推動的過程，民進黨政府仇視軍人，包含立委、名嘴、媒體、網路，天天諷刺羞辱他們，

「當了44年的軍人，因為身為軍官，規定重點節日要留守，回家過年的次數不到10次；家庭父母沒照顧到，孩子長大也沒陪伴到，結果現在一天到晚被罵是米蟲、肥貓，情何以堪？」

日前曾被批評「為了退休金少一萬多，帶大家上街鬧場」吳斯懷說，他個人不想再去辯駁什麼，事實上對他來說，就算少三五萬，他的生活也沒太大影響，他兩個女兒都長大出社會工作了，女兒曾跟他說，「爸爸沒退休金也沒關係，我會養你的」他聽了心裡寬慰，「有這兩個女兒，我這輩子就值得了。」

每天都要排班輪值的八百壯士，加上中間幾次大型遊行集結，動員人次超過十萬，這些來參與行動的人當中，吳斯懷說，有三分之一的軍人其實沒終身俸、也沒18%，這次的年改和他們根本沒關係，為什麼他們還是願意站出來？吳斯懷認為，大家是為了軍人的「榮譽和尊嚴」。

除了不滿軍人被污名化，吳斯懷也說，過去的老長官，很多都八九十歲的老袍澤了，剩沒幾年可活，也不太可能上街頭，在這場改革的大戰當中，基於道義他不能在戰場上拋棄袍澤，即便再多的波折，吳斯懷還是想堅持下去，「退伍的將士好幾千人，我不站出來，誰站出來？」

「八百壯士」因何而起？

回顧整個軍公教年金改革，吳斯懷說，打從一開始就認為，2016年蔡英文上台後才出現的任務型機構年改會是「違憲的黑機關」，軍公教人員的退休應是考試院銓敘部的業務職掌，總統府卻獨立設置年改會，不在五院之內，本質上就不合乎憲法。推動的過程，年改會即使開過數十場的委員會、論壇、分區諮詢會議、公聽會，他們還是感覺「很粗糙」。

吳斯懷和幾位八百壯士的核心成員包括吳其樑等，從分區論壇就代表軍人團體參加年改會，過程中有過拍桌子、提出相關數據理性表達也有，然而超過二十場會議後，換來的僅有一句「軍人脫鉤處理」。吳斯懷認為，溝通過程不管他們說了什麼，最後幾乎都沒被採納，同時民進黨的立委、媒體越來越多對軍人的污名；在這些對立不斷激化下，也使得對話空間更加緊縮。

不過，對於八百壯士一直對外聲稱「沒溝通」的指控，退輔會曾發聲明稿澄清，他們從2016年6月至2018年3月辦理超過600場座談會、拜會50個全國性退伍軍人社團，過程有超過2萬4千人次參與；去（2017）年軍人退撫新制（草案）重點公布後，退輔會也規劃「客服機制」，不分平假日對退伍軍人溝通說明歷時一個月，當中服務溝通的人次達13萬4,634人次。退輔會認為，最後出爐方案，都是透過與退伍軍人團體不斷溝通後所獲得的意見，及具體回應的成果。

而退輔會某位不具名科長也透露，很多退役軍人都打電話詢問過自己的方案，包括八百壯士幾位核心成員，退輔會都曾幫忙計算後進行溝通，其實私底下大家都知道，受的影響不如媒體上講得那麼多，但衝突仍然不斷，年改被說成是「鬥爭」，令人十分無奈。

吳斯懷則忿忿不平地強調，公教的年改法案剛推出時，蔡英文當時也曾公開呼籲立委黨團不要偏離年改會通過的版本太多，結果法案送到立法院，在段宜康等幾位民進黨立委主導下，「硬是又再往下砍，最後通過的版本其實也打了蔡英文和年改會一巴掌」。就是因為他們不信任蔡英文政府，也才有了八百壯士，試圖用街頭抗爭的方式來爭取退伍軍人的權益。

八百壯士為何如此「脫序」？

2017年2月21日開始，八百壯士在立法院外搭起帳篷，揚言日日圍城，立法院外從此天天被拒馬蛇龍圍住，即使大多數日子裡，八百壯士的帳篷裡僅有幾個人在值班、更多時候是退伍軍人聚在一起聊天敘舊，警方也一直持續戒備。然而八百壯士看起來就像一般的聯誼社團，偏偏幾次集結行動，不但跑到獨派團體公投盟的帳篷砸場、更發生圍毆路人、打警察的情況，暴力衝突也使得抗爭越來越失焦。

面對八百壯士的暴衝行為，吳斯懷感嘆，會有如此嚴重的對立，起因是國家政策對軍人的不尊重，從推動年改以來，軍人的形象變成不事生產的米蟲、吃垮國家的肥貓，不願共體時艱的既得利益者，把年輕世代未來吃掉......，吳斯懷說，在美國軍人待遇是台灣的平均三倍，軍人也備受尊敬，在台灣現在大家都認為不會發生戰爭，想到國軍就覺得救災才會派上用場，「這是整個文化的問題。」

退輔會在4月30日到立院報告時也坦言，退伍軍人走上街頭「爭尊嚴，護權益」，其訴求並非全然是年改因素，而是過往軍中所發生個人軍紀、管理問題，常被擴大為對整體軍人形象之質疑與撻伐，並損及其尊嚴與榮譽，上述原因實為長期累積的結果。

吳斯懷承認，眼前軍人的退撫基金破產是事實；國家政策從1996年開始精簡軍隊人力，很多人被迫退伍，現役繳費的人減少，領退休俸的人變多，退撫基金收支失衡，但吳斯懷仍堅持「國家政策改變、基金破產，難道是退伍軍人該承擔的嗎？」

對軍人而言，選擇這個職業就像和國家簽訂了「人生契約」，推動年改讓他們當初相信的承諾、人生和財務規劃等，都被迫改變，法條中的「滾動式檢討」，更讓他們擔心這次改完還有下一次，這也是八百壯士不斷強調「不溯及既往、信賴保護原則」的原因。

八百壯士的下一步？

吳斯懷說，現在立法院多數的民進黨團不聽他們的，接下來把要戰場轉移到司法院，選擇走向訴訟和釋憲是長期抗戰的策略。

依照釋憲程序，等法案通過才能釋憲，現在八百壯士先提出公教人員（包含警消）年改的釋憲，並於6月13日送到司法院，由司法院書記處處長接下聲請書。

吳斯懷說明，去年公教年改法案通過後，公教團體的釋憲聲請並不順利，八百壯士這一年多來，私底下花了非常多心血和在野黨的立委遊說溝通，找到38位立委連署達到釋憲門檻，包括國民黨、親民黨以及無黨籍的高金素梅，連李來希都承認「八百壯士比我們（公教）強太多，真的要謝謝他們幫忙！」除了幫公教年改釋憲連署外，更承諾答應軍人年改三讀通過，會再幫忙連署提出釋憲。

八百壯士也在去年底就成立社團法人，並通過內政部核可，名為「八百壯士捍衛中華協會」，以「捍衛中華民國、恪遵憲政體制；堅持不溯既往、維護軍人尊嚴」為宗旨，

吳斯懷表示，協會的任務不僅限於退撫軍人制度的改革，他們未來會持續關注退役軍人的相關權益，將在6月30日召開會員大會，廣邀更多退役軍人加入，並持續協助後續的釋憲訴願、訴訟，每天會安排志工輪值負責協助退伍軍的人的諮詢需求。

如今年改通過了，吳斯懷面對將來的新戰場，還不願鬆口談後路，只表示現階段將全力衝刺釋憲，更有媒體報導他們將在年底選戰中擔任「攻擊手角色」。這場八百壯士的反年改運動即使一路走來諸多挫敗，吳斯懷仍然堅持，如果政府繼續「看不起軍人」，會影響的絕對不只是退伍軍人的退休金，而是整個台灣的軍心士氣，造成「國安問題」。

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核稿編輯：羊正鈺