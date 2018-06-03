印度流亡藏人的返鄉之路抑或是獨立之路，同樣遙遙無期

文：林汝羽

2011年深秋，在SOS西藏兒童村學校大學資助生宿舍的圖書館裡，高大俊朗的W（化名）坐在我對面，接力自我介紹：「1993年到1994年，我父親從監獄中被釋放，帶著當時五歲的我和11歲的哥哥從西藏西南邊的一個小村出發，在山裡走了半年多的路。白天我們父子三人並行，容易引人注目，所以大半路是在夜晚爬山，由父親背著我跨過了中印邊界，他帶我去見尊者（即第十四世達賴喇嘛），然後我被安置在學校，父親返回西藏。此後直到現在，我再也沒有見過他或任何一位家人。」

W獨自在寄宿制的難民學校中長大，多年來，由於中國政府與流亡政治團體的控制與影響，他和家人的聯繫始終不穩定。許多和他一樣的年輕人，是從流亡學校生活中的老師、同儕、朋友得到精神上的支持、生活上的指導和重要的情感陪伴。某種意義上來說，學校生活創造了這群流亡在外的年輕人心靈上的歸屬。

這種特殊的學校文化以及所伴隨而生的社會關係，隨著交友圈和歷練在進了印度的大學後不斷擴充。W積極地參與各種使用藏語的聯誼團體集會，因此發展出和印度社會甚至是尼泊爾、不丹同語種人群的深刻友誼關係。W的生命版圖隨著他父母親為他做的遷移決定而有了和境內藏人不同的軌跡。他所受的教育與社會歷練也使得他的思想和眼界更加國際化。

作為流亡藏人，像W一樣的年輕人思考身分認同和公民歸化的處境，受到在印政治難民身分的限制。居住在印度，如果因為政治立場的因素而選擇不歸化為印度公民，W就必須面對一年一度或五年一度必須要到警察局更新住居登記證的繁瑣、不友善的手續，以及將來法規更改的不確定性。

在求職時，這些年輕藏人經常遇到雇主會因為他西藏難民的身分而選擇將他排除在工作機會之外——不是每個雇主都有經驗，或者有興趣去了解這類身分的特殊性與限制。此外，或許更深刻，以及更困擾這些完全有能力自立、對自己的生命與他人做出貢獻的年輕人的是，一直被視為是「擁有不確定的未來的他者」這個刻板印象。

如同所有身分認同成形與轉型的狀況，流亡學校教育的意識形態與流亡社群當中濃厚的民族主義思想，加乘日常生活中時不時被歧視的待遇，可能會激進化，變成一種有力的論述結構，將一切的不幸歸咎於當初侵略西藏的中國。然而，身處於海外，只有有限的主權行為，雖有號召力但缺乏資金和軍事影響力的藏人，目前無法撼動這個已然崛起的世界新強權——返鄉之路抑或是獨立之路，遙遙無期。

我們無法假定每個從流亡逆境中成長的孩子都有像W一樣的意志與機會。在孩子走出學校之後，離開了強制性的規訓與保護，有的人選擇進入印度社會尋找更佳的生存機會，不管是上大學或者是工作，或者回流難民社群貢獻所長；但有的人卻因為文憑格式不符或者經濟條件不足，因此只能做流亡社群與印度社會的邊緣人。處理難民遷移與安置的問題向來嚴峻，因為施政或國際發展工作面對的是一整個社群，在極度脆弱的狀態下堅持求生，然而有限的資源卻經常只能或只願關注其中最弱勢的人群：像是孩童、女性和老人。年輕男性難民在脆弱性的尋常定義向度上沒有具體的定位。

流亡藏人社群在印度的人口，目前大約有一半以上（數量還在繼續成長）是出生在顛沛流離中的下一代。著名作家與社會運動者丹增宗智（Tenzin Tsundue）用英文書寫的作品〈我的那種流亡〉（My Kind of Exile）一開頭就寫出了一個民族從戰爭流亡後在異地出生成長的後代面臨複雜的身分認同，他說：「除了我典型的西藏人相貌以外，我更像一個印度人。」

丹增宗智在文章當中描述了作為一名在印度成長的西藏人的生命樣貌：不斷地遷徙、為了求學或者謀生，家族成員亦散居不同城市。單獨生活的個體持有特殊的身分登記：他的藍皮書說明他是一個沒有領土的國家的國民，綠皮書則表示目前正居住的這個國家所認定的難民。多重語言使用代表他生活的多重軌跡與多樣化混雜（hybridity）的偏好或者習慣。或許也因為孤獨與自視其命運的飄搖，所以更顯得驕傲。

回家路迢迢

我認識許多出生與成長在難民定居營區的第二或第三代都奮不顧身地投入了西藏自由運動，在政府或非政府組織擔任要角。丹增宗智或許是最具代表性的人物——他在自己的頭上紮了一條代表抵抗的紅頭巾，他曾在2002年爬上孟買飯店的樓頂只為了放布條向來訪的中國總理朱鎔基嗆聲。他被逮捕又釋放後仍然持續公開抗議行動與發表聲明，以人權為訴求要求國際社會與印度政府正視藏人在中國境內所受到的壓迫。他發誓在流亡西藏終於能夠返回故土的那一天來臨之前，他將永遠不會摘下頭上的紅布條。

近年來印度政府有條件開放印度出生的藏人能夠申請成為印度公民，使得藏人是否應該拒絕歸化維持政治難民身分的討論趨於熱烈。丹增宗智與其他自由運動的領袖也曾經公開宣示，若流亡藏人大量取得印度的公民身分，西藏自由運動恐將失去合法性基礎。

西藏自由運動的領導角色與未來的走向仍然未明，但團結成為最主要的旋律。第十四世達賴喇嘛年事已高，在2010年正式卸下政治領導人身分之後，各方仍然關注他的轉世動向，因為他的宗教地位仍然對境內外的藏人、乃至於內外蒙古以及全球的藏傳佛教信徒，有著極大的影響力。至於接棒政治領導人身分的民選藏人行政中央總理是否有能力號召海內外，在國際政壇鞏固這份職銜的影響力，也仍在各方考驗下被檢視。

以公關行銷的角度分析西藏自由運動的發展始末，我們無法忽略從80年代末期以來這位被《紐約時報》稱之為「暮年的偶像」的資深出家人，以他極具領袖魅力與美好純真的道德姿態，吸引到大量的關注與雄厚的資金投入在紓困他的人民，以及所有世上正在承受不正義的苦難的大眾身上。特別是近年，這位走過戰爭、流亡、政治協商和解或破裂，也會見過多位全球領袖的老和尚，以他的智慧與歷練對全球化時代下的倫理課題提出見解——他思考的角度和規模已經遠遠超過他經歷過的災難和民族，他已經成為世界的導師之一。

達賴喇嘛不再只是藏人的領袖。誰能夠代表流亡者的聲音，實現多數流亡者的心願，成為流亡西藏民主制度重要的課題。

藏人面臨的「回家」問題遲遲未解，但是社會融合的問題卻一一浮現。現今在印度的藏人，或者還留在西藏境內的藏人，貧窮與生計已經不再是最主要、最難突破的問題。事實上，在達蘭薩拉以及許多地方我們都可以從房屋與穿著等方面觀察到，儘管投資置產多受限制，這些西藏難民已經獲得了比一般印度人都還要優渥的經濟地位。自海外直接投資在南印藏人定居點當中那些雄偉寺廟和豪華建築的金錢足以使人眼紅；從印度政府分配的磚瓦房已經搖身一變成為別墅，裡頭甚至雇請了印度家務工。

在爭取自由的政治運動上，藏人們普遍受到印度群眾的尊敬與崇拜，以及印度政府在考量自身利益之下最大程度的容忍。然而在為了求生存而獲取利益方面，那些充分利用了本身的跨國網絡連結獲取社會與經濟資本，並且罔顧印度環境保護與法規的投機者，不僅造成了整個社群持續生存在印度社會的壓力，也在日常生活當中演變成衝突。諸如非法變賣土地使用權、利用人頭經營跨國金流牟利，甚至小至違反農業法規使用化肥造成土壤或地下水污染等情形，對於同處弱勢的印度鄉村地區的居民，以及西藏難民整體來說，這些衝突都會造成他們的處境更加弱化。

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書籍介紹

本文摘錄自《看見南亞：從孟加拉、印度，到巴基斯坦，台灣人在亞洲次大陸的發現之旅》，八旗文化

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作者：林汝羽、林念慈、陳牧民、曾育慧、黃佩玲、蔡百蕙、鄭欣娓

《看見南亞》由中興大學「南亞研究中心」主任陳牧民教授與孟加拉媳婦曾育慧統籌，收錄了七位台灣人在南亞的體驗、觀察與貢獻。他們同時兼具志工、學生、學者、記者、旅人、社運分子、情人、女性等多重身分，足跡涵蓋南亞五國，關注的焦點從國際政治、公共衛生、難民、教育、音樂、性別、環保、階級、族群，到市場與商機。讀者們將看到孟加拉人濃厚的家庭觀念與熱情的奶茶文化、巴基斯坦的伊斯蘭音樂與封建痕跡、斯里蘭卡激烈的總統大選與中國強勢的布局、尼泊爾以大地為師的傳統生態智慧與女性啟蒙，以及印度的城鄉差距、童婚問題、流亡藏人、教育困境，還有在地耕耘多年的台商經驗談。

林汝羽、林念慈、黃佩玲、蔡百蕙、鄭欣娓，以及上述兩位，他們在書中記錄了南亞繽紛燦爛、錯綜複雜的人文景觀，也展現了台灣人遼闊的視野與走向世界的決心。七位作者前往南亞的動機各異，共同的則是大膽前往未知的異鄉的勇氣，以及努力欣賞不同文化的胸襟。儘管曾經面臨各種險阻，簽證不過、語言不通、水土不服、被歹徒當街行搶、被嘟嘟車司機坑錢、與死亡車禍擦肩而過，也曾被當地人誤解、質疑、排斥，但他們終於都靠著耐心與毅力贏得接納，融入當地社會。

最終，在「看見南亞」的過程中，七位作者不僅讓世界看到了台灣，也看到身上另一個自己。如詩人向陽所云，「雙腳所踏都是故鄉」，來自台灣的種子有著強韌、靈活的生命力，只要有土壤，在異鄉也能落地生根、開花結果。

Photo Credit:八旗文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航