提升對話力的精準表達術：要靠天賦還是刻意練習？

文：速溶綜合研究所

對話力是天賦？刻意練習能提升

很多人學習「思考力」是因為它能告訴你如何思考；學習「時間力」是因為它能告訴你如何合理地利用時間。

但似乎很少有人會去學習「對話力」，因為多數人認為說話這件事情其實是靠天賦的。然而這個被大家認為需要靠天賦的對話力，其實也是有等級之分的。

通常我們將對話力分為幾個等級：第一至二級是對話的初級水準；第三級是很擅長對話的水準；第四級則屬於高水準了。

提高對話力的前提，是能準確地把握自己對話力的等級，這樣我們才能根據不同的等級有針對性地進行表達技術的學習。

例如在日常生活中，我們常會遇到一呼百應的人。小廣就是同事中的意見領袖，從小組討論的方向到午餐的選擇，每當大家七嘴八舌毫無頭緒的時候，小廣幾句話就能說到重點，提出一個讓大部分人都滿意的好決策。透過這些我們可以看出，小廣雖然是新人，但其實是屬於有領導潛力的人。

對話力與思考力其實一樣重要，能不能說好話，並且利用這一點獲得成功或利益，也是判斷一個人能力強弱的基礎準則。

Photo Credit：方言文化

該如何確認自己的對話力處於哪個等級呢？以下，我們把對話行為具體化。

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入門級：一對一說話也緊張

處在這個階段的人，通常是在生活中有溝通困難的人。我們建議你樹立信心、大膽開口、多加練習，唯有克服心理上的障礙，才能為對話力的提高打好基礎。

等級一：能開口，但講的話很難懂

我們在生活中常常會遇到處於這個階段的人，與他們的對話總會因為各種原因而難以順暢地進行。這些人的問題在於沒有弄清對話的主旨，以及自己的表達能力有待提高。

等級二：能把話說得簡單易懂

能夠言簡意賅地表達是擁有高對話力的體現，要達到這個階段，有很多鍛鍊的方法。初期可以試著把要說的話先寫下來，也可以學著在心裡先打草稿，總之，做到了胸有成竹再開口。

等級三：能根據對方的反應說話

這個階段更加注重對話中的互動。對話不僅是自己想法的表達，更應該是雙方思想的溝通。如果你和對方有棋逢對手的默契感，說明你已掌握了第三級的技能。

等級四：能讓對方感同身受

這是對話的最高境界，能在對話中讓聽者如沐春風，與你產生共鳴、達成共識，達到皆大歡喜的對話效果。

搞懂自己的對話力處於哪個等級，就能更快速地知道自己對話力的不足在哪裡，然後有針對性地去提高。

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作者：速溶綜合研究所

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航