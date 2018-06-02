不合理的反論：為什麼回答沒有錯，女朋友卻不開心？

文：速溶綜合研究所

不合理反論的解決之道

現實生活中大多數的男性會遇到這種情況，女朋友或妻子向自己抱怨身體不舒服，這個時候如果回應「多喝水啊」、「叫妳不要穿那麼少不聽啊」、「都說了讓妳不要亂吃東西吧」等常用的語句，一定會換來女朋友（妻子）的一句「你都不瞭解我」，最後等待你們的很有可能就是一場「腥風血雨」。

很多時候，大部分人都不理解，明明這樣的回答沒有錯誤，女朋友或妻子卻不開心，還引發了爭吵，於是就會出現「我認為對方是不合理反駁」的觀點。其實他們錯就錯在沒有瞭解對話背後的意義，而是按照自己所理解的內容去進行對話，這樣就導致不合理的反論出現了。

其實遇到這種情況，正確的做法是以儘量客觀的態度去評價對話雙方的觀點，反思是否因為主觀的情感、狹隘的經驗等讓自己誤會對方是「不合理」的。其次，看對方的觀點是否有事實的支撐。而對於那些暫時無法定性，或是不存在絕對對錯概念的問題，就以寬容的姿態允許其存在，待日後再研究。

「不合理的反論」在爭吵中經常會出現，當出現這種情況的時候，首先要考慮對方的「反論」中是否話裡有話。

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反論可以分為理性反論和感性反論，「不合理反論」屬於感性反論。理性反論很好理解，對方肯定是「有備而來」，反論的內容符合邏輯、有道理。而出於感性的反論則有一個明顯的特徵，你會感覺到對方反駁的理由並不是明確的，有時一聽就覺得情理上不符合邏輯。這說明了對方內心的矛盾存在於其他地方，比如性格習慣、對話隱情之類的。這時候不要繼續講道理，多瞭解對方的想法，待到對對方的思路有了大概的認知之後，再一一進行有效的化解。

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對話也往往是展現情緒智商的時候。比如和前文的例子相似的情形，很多女人會抱怨男人不懂自己，因為很多時候男女之間爭吵的芥蒂並不在於爭論的那件事，而是在說話的態度等枝微末節上。「我生病了你為什麼不關心我？」也許一位妻子會這樣對丈夫撒嬌，丈夫此時卻不以為然地說：「多喝熱水就好了。」這樣的回應很可能就會讓這位妻子勃然大怒，於是搬出那句經典台詞：「你根本就不關心我。」此時丈夫會覺得妻子是在進行「不合理的反論」，然後一場爭吵就在所難免了。

其實丈夫只要細想一下，妻子此話背後的意義—只是想在生病的時候獲得丈夫溫柔的安慰，沒想到得到的卻是敷衍的回答，於是產生了「不合理的反論」。所以下一次，當你感覺到對話時出現了不合理的反論，從別處著眼想想原因，或許就能找到出路。

大道理誰都會說，但是誰都不喜歡聽。產生不合理反論的原因很有可能出現在你的身上。

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作者：速溶綜合研究所

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航