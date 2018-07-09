北極星一千年後若被另一顆星取代，人類將如何迎接改變？

文：古陵霖（德州大學奧斯丁分校藝術及藝術史研究所）

當我們面對無垠無涯的天空，滿天的繁星讓人不知身在何處，但也充滿無限可能。過去人們創造了我們現在稱作「神話」的故事，以及不同星座試圖建構一個世界，而北極星在許多文化裡都是文學、音樂、藝術和現實裡的指標。只是過去以來我們所作為指標的北極星其實並非亙古不變的，數萬年來隨著歲差（axial precession 自轉軸進動）的關係不斷地在偏斜，如今天文學家指出，一千年內我們現今所認知的北極星位置將被另一顆星給取代。

當美國藝術家喬治・費南迪（George Ferrandi）發現這樣的事實後感到新奇又興奮：我們過去長久以來作為現實和隱喻的指標即將改變了！當該指標星改變時，地球上的環境想必也非現在所熟悉的樣貌，人類的生活也會跟著環境的改變而產生新的風貌。在地球上的我們，如何迎接這樣的改變？

費南迪從雷伊（H. A. Rey）的星座插畫得到靈感：雷伊是德裔美國插畫家，對於天文有相當的興趣，創作了一系列他自己根據既有的星座發明的替代星座和故事，試圖提供新的觀看方式和尋找新的星座可能（另一本他與妻子瑪格麗特〔Margret Rey〕合作的兒童插畫Curious George台灣讀者可能更為為熟悉）。

費南迪決定聯合各種不同領域的人來研究如何因應這樣的改變，並舉行一系列工作坊來創造各種未來的傳統，以及選擇位於美國中心的堪薩斯州為最後盛大慶祝會的地點，迎接北極星和各種改變的到來。她將該計畫命名為「Jump!Star」，是根據美國女天文學家安妮・坎農（Annie Jump Cannon）以及「Jump start」（汽車接電，後衍伸出注入新生命的意思）的諧音為名。

費南迪開始尋找適合的合作夥伴，透過漫長地打探和朋友們的輾轉介紹，終於找到了紐約自然史博物館工作的天文學者Jana Grcevich和紐約大學氣候科學助理教授Sonali McDermid，三人對宇宙星系、地球環境及藝術都充滿了熱情和想像，於是決定一起研究/想像未來的環境來提供藝術工作者研發未來的傳統。

爾後這個為期三年計畫獲得了美國國會的藝術獎助，於是在2017年開始執行如同星系般繁多的子計畫：第一個正式登上檯面的活動是2018年3月在堪薩斯州開跑的一系列表演、講座、工作坊、音樂和舞蹈，包含了與Alan Calpe, Jee Yong Sim, Mirah, Jherek Bischoff 根據該主題並研究傳統民族音樂、祭祀文化等創作的新舞蹈、交響樂（這個構想又獲得另一筆贊助）。

約瑟夫・博伊斯（Joseph Beuys）所提倡的社會雕塑（social sculpture）和日本的（青森）燈季對於費南迪的創作也有極大的影響：她曾在2013年前往日本學習傳統節慶燈籠的製作方式，因此同時間在過去一年半裡，費南迪和她的助手們運用在日本所學製作燈籠的技術和素材創作了12個大型的燈光雕塑，代表可能取代現有北極星的12顆新星，並根據不同文化關於北極星的神話傳說賦予不同的角色。

已經五十多歲的費南迪還是一個愛做夢的人，但也積極實現她的夢想，而這個龐大的計畫已經很接近夢想成真了。這樣反思傳統迎向未來、想像和現實考據併行的計畫引起不少共鳴，包括在堪薩斯州的Ulrich美術館和賓州的Zoller Gallery都主動提供場所和資源，當地的人也自行前往參與，這讓費南迪非常欣喜，因為沒有比這樣自動投入更具有意義了。值得一提的是，由於安妮・坎農本身是聽障人士，畢生奉獻給天文學，因此費南迪也特別注意每次的活動裡都有提供手語翻譯。