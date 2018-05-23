校內「性平」演講連兩次臨時喊卡，瑞祥高中學生高舉彩虹旗抗議

高雄市瑞祥高中傳因學生家長質疑生命教育課程邀請同志來校分享，校方以自編教材未經審議為由，臨時暫停演講課程，引發學生異議，在22日朝會時拉起彩虹旗抗議。這也是該校第二次因故臨時取消「性平」講座，校內老師也出面，提出質疑。

《自由時報》報導，瑞祥高中高一生命教育課程原定15日邀請同志諮詢熱線南辦的4位志工分享生命故事，疑因家長和民代關切，校方臨時取消講座，引發師生不滿，昨天在校區大樓及高一教室外掛出彩虹旗抗議，而學生拉起彩虹旗的照片在臉書上發酵，事件引發關注。

還沒下課就收到投訴電話

同志諮詢熱線南部辦公室主任陳威竣表示，原預計上週（5/14 - 5/18）到瑞祥高中，每班各一堂課的生命故事分享。

不過在上周一（14日）做完第一次的分享，當日下午校方就接到投訴電話，表示內容有講到性，不太適合。而打電話來的是高雄市家長聯盟召集人洪志和。

陳威竣說，洪志和是福山國中的家長，不是瑞祥高中的學生家長，怎麼會是由他打申訴電話？他也質疑，演講是2點結束、學生是下午5點放學，怎麼學生還沒放學回到家，家長就知道今天上了什麼？

隔日（15日）就表示，承辦老師說演講內容沒有經校方審核，學校決定先暫停。

校方：程序問題，重送課發會審議

（中央社）瑞祥高中教務主任朱美瑰今天在學校接受媒體採訪指出，校方是在15日接獲家長質疑生命教育課程是否有經學校審議，學校調閱105學年度課程發展委員會會議紀錄，確認相關課程未經審查，程序確有不足，所以學校決定暫停生命教育課程。



她表示，學校利用22日升旗時間向學生說明暫停生命教育課程，引起部分學生的反感，有學生拿出彩虹旗抗議，要求學校還給學生生命教育課程，也希望校方說明。

朱美瑰解釋，學校先在14日接獲家長反映，聽聞其他學生在上完高一生命教育課程後，心理不舒服，擔心孩子隔天上生命課程也會受影響。她說，學校有說明釋疑，家長願意讓孩子嘗試。



她坦言，課程未經審查，確有程序不足處，所以學校暫停課程。她表示，學校尊重學生朝會持彩虹旗的做法並未制止，允諾將生命教育的相關課程提課發會審查，以完備程序。學校預計30日還會再開會審查。



朱美瑰強調，學校關注的是課程內容的合法程序，無關同志講座。她說，此事件單純是課程審議過程受質疑，希望事件趕快落幕，還給學生學習空間。

高雄市家長聯盟召集人洪志和表示，正式課程的內容依法需要送課發會審查，家長關切的是合法性，反對有心者鼓勵民運，促外界不要抹黑聯盟反同，他強調聯盟反對的是不適當的教材。



高雄市政府教育局股長施麗琴則表示，依據普通高級中學課程綱要的實施通則規定，生命教育課程或相關正式課程要回到課發會審查，並針對教材內容討論，適宜才能依課程上課。

不過，舉辦此講座的謝佩珊老師在臉書上指出，她在瑞祥超過20年，擔任多屆課發會委員，「但都未曾審查過任何自編教材，」相當好奇高一高二現行好幾科多元選修課程的「自編教材」內容，「都有送課發會逐一審查過嗎？我怎麼會都不知道？」

生命教育是什麼？誰有權能審查？

根據教育部資料，台灣自1997年開始推動「中等學校生命教育計畫」，為了宣示對生命教育的重視，還在2001年宣布該年為「生命教育年」，並將生命教育納為從小學到大學16年一貫的課程計畫中。自99學年度起，更明訂高中三年選修課程中，生命教育類至少修習1學分，使生命教育正式成為單一科目。

生命教育教的內容是什麼？根據教育部「103至106年之生命教育推動方案」，將透過正式課程、非正式課程及潛在課程等方式，結合品德教育、情感教育、服務學習、體適能活動等相關方案共同推動，加強關懷特殊與弱勢族群，並與國際分享與交流。時常引發反同、挺同兩方爭議的「性平教育」也包括在其中。

高雄教育局特教科施小姐表示，關於這次的事件，是學校程序不完備，自編教材照理要送到學校課發會審查，不過學校疏忽，沒有將自編教材放進來一起審。至於審查通不通過，決定權則在課發會，教育局這邊只會備查課發計畫，而針對審查結果的合適性，教育局會不會介入？施小姐則說，教育局不回應假設性的問題，將於明日發布新聞稿做說明。

不過，這已經不是瑞祥高中第一次發生同志教育講座臨時喊卡的事件。

前年性平演講也臨時喊卡 校方：「和球賽撞期」

《公視新聞網》報導，參與學生說，「學校已經不是第一次這樣刻意打壓性平課程，這已經是在我們在學校三年內第二次，我們覺得我們再不有所作為，學校會覺得說學生可能沒有意見，就讓事情這樣沉下去，所以才想讓他們知道，我們也有想法。」

《PNN 公視新聞議題中心》2017年報導，瑞祥高中原訂計劃在2016年12月23日舉辦的講座，是輔導室依《性別平等教育法》規劃的性別教育課程。講座在該年9月左右敲定，學校知情講者是同志並簽核同意。但在講座即將舉行之際，傳出家長看到演講傳單而向市議員陳信瑜投訴，學校在受到議員與教育局關切後召開緊急主管會議，以聽講人數不足為由取消講座，引發學校遭受外力不當施壓的質疑。

不過校方解釋，取消演講是因演講時段剛好也舉辦班際籃球賽，經過人數調查，報名聽講的學生不到十人，學校才臨時喊卡。

不過學生表示，原以為講座是因活動太多而延期舉辦，沒想到是直接取消。

「我們講的內容，就是什麼是同志、自己的認同、和家人的關係，沒有特別突出性的部分。」被取消分享的陳威竣解釋，高中生對於性很好奇，會問很多問題，但他們也不會在現場完全回答，只能針對有興趣的人，提供熱線的聯絡方式。

為了表達對學生受教權、教師專業自主權的支持，並捍衛性別平等教育法的落實，同志諮詢熱線南部辦公室明日也將偕同其他關心性別教育的公民團體，前往教育局表達抗議。

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核稿編輯：楊士範