時下創客（Maker）風潮席捲全球，日常遭遇到的困難，都可透過結合科技、「動手做」解決問題，許多有創意、有想法的臺灣青年投入創建Maker space來激盪創意、實現心中企劃，卻常遭遇到產品無法優化、找不到資源協助量產的困境。但這些問題未來都將迎刃而解！在經濟部工業局的指導下，財團法人資訊工業策進會 （下稱資策會）宣佈創建「物聯網智造基地Hub」，已分別在全臺北、中、南三地提供「一站式服務」，讓全臺所有創客們都能持續創新研發，持續擦亮MiT招牌。

有創意還不夠 智造基地提供「一站式服務」讓臺灣創客紮穩馬步

「看過很多Maker，走到一半走不下去，無法商業化⋯⋯讓Hub（物聯網智造基地）能協助持續串連，幫他（創客）真正實現目標」，經濟部工業局電子資訊組呂正欽副組長，日前出席北部物聯網智造基地記者會上，心有所感地說出這段話。呂正欽副組長表示，他發現全臺各地都有蓬勃的創客能量，但卻發生太多案例，都是因為面臨到資源的缺乏、商品量化的困難，導致創客無法延續創意能量。確實，翻開資策會最新的統計數據，目前全臺共有262家創新育成空間（機構），其中探訪的161家機構，發展物聯網產品就達56件，而實體基地以外的潛力案件也隱藏在各個角落，這也充足說明臺灣的軟硬整合創意構想豐富，急需「對症下藥」的資源協助，得以加速臺灣創客成長茁壯。

photo credit : 資策會 經濟部工業局電子資訊組呂正欽副組長表示，渴望注入產學經驗，讓更多臺灣年輕創客能一同攜手「智能創造」。

然而全臺創新育成空間散落各地，水平資源豐富但無法有效統合；換句話說，全臺目前最缺乏的，正是能垂直性整體串連：資金、技術資源、軟硬體設備與專業媒合的總體機制。看準這點，經濟部工業局與資策會在臺北數位產業園區、臺中逢甲應諾創客社區與高雄軟體園區三地，分別設立「物聯網智造基地」，同時也籌措「智造服務團」 （也就是專家智囊團），來協助有潛力的創客優化產品構想，再進入雛形製造、量產媒合，最後走向國內外通路上架銷售。

資策會服創所何偉光主任特別舉例提到，若要評估該項產品量產的能力，專家可透過協助分析目標群眾、是否有相同競品、若要量產要找哪家IC廠商，以及最重要的利潤空間。目前資策會已籌組到29家可協助小量試製、系統整合、產品設計、市場拓展的產業夥伴，未來會持續擴大合作名單，讓臺灣創客能延續創意能量。

資策會創研所何偉光主任分享到，不少創客為了尋找資源，時常難以實踐創意，但透過提供資源媒合的機制，不僅能減少溝通磨合的時間，還能加速智能製造產業發展。

臺灣的創造潛力無窮！先從現場的「小罐子」、和「筆」這兩個產品說起

而臺灣的創意能力到底有多強？從北部物聯網智造基地記者會現場，就可以感受到蓬勃的能量！當天有多家臺灣潛力商品展示，其中有一個以輕巧「小罐子」的商品，吸引許多民眾上前詢問。原來為解決空氣污染問題，互動創新公司設計一款不超過可樂罐大小的「空氣清淨機」，運用奈米光觸媒技術來過濾空氣，再加上終生免耗材、可隨身帶著走、USB插著就可充電的特性，讓他們走上國際募資平台，藉此走入世界市場。

現場攤位中有打著「帶著走的空氣淨化機」功能的「Luft空氣淨化器」，輕巧、多色系的展示吸引許多民眾上前詢問。

而現場攤位當中，最為不可思議的就是用一支筆，就能掃瞄讀出書本上的字、或是同步上傳你所書寫的字詞！現場的松翰科技股份有限公司運用臺灣最為自豪的晶片科技，研發「OID光學辨識技術」，現場展示只要拿著特製筆就可以讀出英文教材的英文字母，方便學童透過簡單方式就能聽英文。而這項技術順利搭起印刷物與數位系統之間的便捷橋樑，讓紙本和數位零距離，並獲得全球各國客戶的歡迎。

整合資源、人才 可望擦亮MiT「智能製造」品牌

從各家廠商的產品設計與應用，可看出臺灣的創意、人才豐沛，但如何立足臺灣、攻下全世界市場，則實為另一難題。然而隨著全臺物聯網智造基地、智造服務團的設立，將更多的資金、技術、產業經驗導入青年創客的創意，相信擦亮MiT「智能製造」品牌，將會是指日可待。

延伸閱讀

經濟部工業局 廣告