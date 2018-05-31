記憶橡皮擦：解開阿茲海默症之謎

2015年有部感人的電影《我想念我自己》（Still Alice），故事描述一名哥倫比亞大學女教授愛莉絲（Alice）罹患阿茲海默症後，處於對疾病、工作、家庭的困苦掙扎。女主角茱莉安・摩爾（Julianne Moore）以精湛的演技詮釋患者的困惑、驚恐及無力感，榮獲2015年奧斯卡金像獎最佳女主角獎。

目前隨著醫療技術快速發展，平均壽命提高，高齡人口增加也伴隨著老化疾病的到來。阿茲海默症即俗稱的老年失智症，是一個跟年齡非常相關的疾病，而近代最有名的莫過於前美國總統雷根。他在1994年公開表示自己罹患此症，也積極地面對之後的人生。以下讓我們一起了解此疾病的相關資料。

阿茲海默症（Alzheimer’s Disease，AD）在1906年由德國醫師阿茲海默（Alois Alzheimer）發現，因此以其命名；此症是一種不可逆的慢性腦退化疾病，會導致思考、記憶和行為發生問題。

AD約占所有失智症病例的60-70％，為最常見的失智症形式。在台灣，依據衛福部及台灣失智症協會統計，2017年失智患者約27萬人，佔全國總人口1.1％，亦即在台灣每100人中即有1人罹患失智。而在美國2000-2014年期間，中風導致的死亡人數約下降21％，心臟病下降14％，前列腺癌下降9％，AD所導致的死亡人數卻上升了89％。根據美國2017年的統計顯示可能有70萬人死於AD，為第六大死亡原因。目前美國有超過550萬人罹患此症，每66秒就有新的病例，相關醫療支出超過2,590億美元，而隨著65歲以上人口比例不斷增加，罹患AD的人數將逐年增長。預測到2050年每33秒就有新的病例，台灣將有80萬，美國將有1400萬，而全球將有超過一億人口罹患此症。（註1）

由於一般在病患確診後，存活期約為5-10年甚至更長，相關的社會和醫療照護成本是非常可觀的，由此可見阿茲海默症的預防和治療是非常重要的議題。

病因

阿茲海默症可分為早發型和晚發型二種；早發型AD約占5％，發生於60歲之前，與家族遺傳基因有關，包括攜帶APP，Presenilin 1&2基因，《我想念我自己》片中描述為此類型；超過90％患者為晚發型AD，發生於65歲之後，與攜帶APOE-ε4基因有關。若以危險因子而言，遺傳基因因素約占70％，環境因素則是30％：包括抽菸、心血管疾病及環境毒素，如空氣或重金屬汙染（註2）。

神經元（neuron）是大腦運作的基本單位，藉由神經傳導物質（neurotransmitter）將訊號傳遞到各個神經元，從而產生記憶、認知及思考。而最主要導致AD的二個物質為：β-類澱粉蛋白斑塊（Aβ）及神經纖維纏結Tau蛋白。此二種蛋白累積於大腦的學習、記憶和認知區塊：前額皮質（frontal cortex）和海馬迴（hippocampus），過多的累積破壞這些區塊訊息傳遞，進而造成神經元死亡和大腦萎縮（註3）。

以下是美國阿茲海默協會（Alzheimer’s Association）所建議的 10個警訊：（註4）

健忘進而影響日常生活 計劃和解決問題有困難 在家、在工作中時完成熟悉的任務有困難 對時間或地點感到困惑 對了解視覺影像和空間關係有困難 在說話或寫作用字上出現困難 將東西放錯地方，並失去回頭尋找或重做的能力 判斷力下降或減弱 退出工作或社交活動 情緒和個性的變化

診斷

此症會隨時間惡化，在上述10個警訊中，大多數人注意到的第一個症狀是健忘。而與一般老年人健忘的主要差別在於正常人在之後會回想起忘記的事情，患者則是完全記不起。

此症的初步診斷需由神經內科醫師作智能測驗MMSE（Mini-Mental State Examination）。醫師會針對病患的時間與定向能力、注意力與算術能力、短期記憶、語言視覺能力等認知功能作評估，測驗約5-10分鐘。最高得分30分，得分越高、認知能力越好。由於老年人常有視、聽力障礙，須以較粗黑的線條和較大的字體呈現，音量以受試者可以聽到為準。測驗時須使用受試者最熟悉的語言（中、台、客語、英語或西班牙語，母語尤佳），若受測者有語言上的限制，可以請家屬或翻譯人員協助以達最有效的測試（註5）。

另外，早期檢測有助於病程的控制：1.高危險群基因篩檢，如家族有遺傳性早發型患者。2.腦成像攝影技術，如正子攝影（PET），核磁共振影像（MRI）。3.生化指標（biomaker）檢測，如腦脊髓液中Aβ、Tau蛋白濃度測定。

藥物治療及預防

AD的疾病進展是不可逆的，市面的藥物並無法根治，僅能延緩症狀惡化。以下是美國FDA核准使用的藥品。乙醯膽鹼（acetylcholine）是對記憶和學習重要的一種神經傳遞物質，以下三種藥物可維持乙醯膽鹼較高的濃度：1. Donepezil、2. Rivastigmine、3. Galantamine 可治療輕微到中度AD。另一種藥物，Memantine可抑制Glutamate的活性（Glutamate會導致神經細胞過度興奮性活化而使神經細胞死亡），此藥獲准使用於治療中度到重度AD。目前藥物研發大多致力於降低前述Aβ斑塊和Tau蛋白的產生，進而改善病患的記憶認知功能。

隨著工業化社會的進步，環境因素也逐漸扮演重要的角色。空氣及重金屬汙染（如銅、鐵、鋁、鉛）會增加腦部發炎反應，在短期間不適的症狀可能不顯著，一旦長時間曝露下，發炎反應會加速Aβ斑塊的累積，相關因素已有研究引證（註2）。

例如以銅離子而言，會與Aβ斑塊結合可誘導發炎因子產生，所以腦中清除斑塊的效率降低而導致斑塊的過多累積。在美國，銅離子每日攝取量約是1-2 mg。一般而言，銅離子對人體是必須的，大部分由食物和飲水攝取量是足夠的。貝類食物和動物內臟含有較高的銅離子，不宜食用過多。通常保健食品或綜合維他命額外添加過多的銅離子1-2mg，對於老年人而言，長期攝取是不宜的，建議一般不添加額外金屬離子的綜合維他命就好；除非在特殊醫療情況下，有醫師的指示服用額外的金屬離子補充劑。

而飲用水的重金屬過量，通常是老舊的排水管系統導致，一般民眾很難察覺更換，建議早上先打開水龍頭讓自來水流通15-30秒，藉此降低較高沉澱含量的金屬離子；老舊生鏽的鍋碗瓢盆也建議適時地更換。金屬離子可能造成腦部發炎反應，也有研究利用抗發炎或抗氧化物質降低氧化自由基對神經細胞的傷害。遺傳基因的變異是一般人所無法改變的，因此降低環境因素的曝露，有助於預防此症的發生（註6）。

照護考量和建議

隨著病情的發展，中度至重度患者腦功能逐漸喪失，常伴隨挑戰性的變化，包括激動、具攻擊性及睡眠障礙。通常觸發因素是因為環境改變，此時盡量讓病患處在熟悉的照護環境。由於AD需要多年的照護，其中藥物費可依台灣健保署對相關症狀規範獲得給付。不論在美國或台灣，最大的負擔皆為長期照護，超過整體費用的80％。

由前述美國對此症醫療支出可看出，平均每年的個人照護費用約4.7萬美元，建議居家照護為最經濟且讓患者可處於熟悉的環境；若到專業護理之家，雖有更專業的護理人員，不過一般費用則超過7萬美元（註7）。在台灣，每個月照護費用約5萬台幣（60萬/年），整體病程費用可能高達500-600萬台幣。

照顧患者的家人最終可能會出現高度的情緒緊張和倦怠感，此時自己身心的調適是很重要的；可尋求其他朋友或當地護理資源、阿茲海默症支援小組會議、協助熱線等。當患者漸漸發生情緒和行為變化時，調適自己接受它們；提前計劃和諮詢律師，在適當時機，家人應和患者共同參與討論法律、財務問題。正面思考自己在積極的時刻出現，盡力而為，不要因為無法做得更多感到內疚，應該感到自豪此時就在患者身邊幫助他們。

再次強調，預防重於治療。相關研究顯示，AD與心血管疾病及糖尿病有關聯，控制三高（血壓、血糖、血脂），多吃蔬果類及規律的運動是保持健康、預防中風或相關疾病的基本原則；老人家可多參加一些社交活動以增進腦部活力。另外，大家都應避免運動傷害——腦震盪或頭部外傷引起的腦血管病變。當您發現家人有症狀時，應諮詢神經科醫師的診斷；若確診後，想瞭解相關護理服務資訊，在台灣可聯絡縣市失智照護中心或台灣失智症協會，在美國可聯絡當地的阿茲海默症協會（Alzheimer's Association）分會，以提供持續協助。希望大家都能自我管理健康的生活以預防此疾病的發生。

註解：

Alzheimer's Association. 2017 Alzheimer's disease facts and figures.Alzheimers Dement. 2017;13（4）:325-373. Yegambaram M, Manivannan B, Beach TG, Halden RU. Role of environmental contaminants in the etiology of Alzheimer's disease: a review. Curr Alzheimer Res. 2015;12（2）:116-46. Mattson MP. Pathways towards and away from Alzheimer's disease. Nature.2004;430（7000）:631-9. Alzheimer's Association, Alzheimer's disease - 10 warning signs（https://m.alz.org/10-warning-signs.asp?sp=true） Taiwan Dementia Society, MMSE（http://www.tds.org.tw/ap/download_view.aspx?bid=17&sn=788083f7-2afe-4716-80fb-c4a36fec698a） Hsu HW, Bondy SC, Kitazawa M. Environmental and dietary exposure to copper and its cellular mechanisms linking to Alzheimer's disease. Toxicol Sci. 2018 Feb 2. Samus QM, Black BS, Bovenkamp D, et al. Home is where the future is: The BrightFocus Foundation consensus panel on dementia care.Alzheimers Dement. 2018;14（1）:104-114.

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航