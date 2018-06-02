《親情救贖》：為什麼女兒的厭食症，必須由母親治療才行？

文：高橋和己

女兒的厭食症治癒後，母親卻罹患了「憂鬱症」

平井由希子，四十八歲，從事會計工作。她與二十歲的獨生女理沙一起生活。

三年前的某天，當時還是高中生的理沙突然吃不下飯，體重也轉眼間就掉到三十四公斤。理沙的身高有一六一公分，任誰來看都覺得瘦骨嶙峋。女兒的異常消瘦讓由希子大吃一驚，她買了好幾本厭食症的書來讀。書上寫著：「厭食症是家庭疾病，追本溯源是母女之間的問題，如果母親不改變就無法治癒。」於是由希子帶女兒去看精神科，她自己也接受諮商。終於在「纏鬥」了兩年之後，女兒痊癒了。

女兒目前很健康地在工作。

由希子在八月某個炎熱的日子來我的診所接受治療，目的是想徵詢關於「憂鬱症」的第二意見。

從那年的二月開始，由希子的工作突然變得很忙碌，把身體搞壞了。不久之後，她開始失眠、失去動力，人也瘦了一些。即使如此，她依然努力撐過五月的工作難關，但是身體狀況卻沒有恢復，心情也依然沉鬱。她在同事的建議下，前往公司附近的精神科診所接受治療，醫師診斷她是「憂鬱症」，開給她抗憂鬱藥與安眠藥。然而到了七月，症狀還是沒有改善。活潑積極的由希子仍然沒有回來。

「我接受了大約三個月的憂鬱症治療，但狀況沒有好轉。朋友建議我『要不要考慮一下第二意見』，所以才來這裡看診。」由希子開始說道。

我仔細聽她描述這半年來的經過與症狀的消長。

由希子確實在今年春天左右出現了嚴重的憂鬱症狀。但是這些症狀都自然而然地逐漸改善，到了由希子拜訪精神科診所的五月左右，「憂鬱症」已經減輕了。這個時候反而更像是身心都累積了慢性疲勞的狀態（疲憊狀態）。而由希子在這時開始服用抗憂鬱藥物，導致身體狀況變得更差。這是我的解讀，我為了確認而向她提出幾個問題。

「五月開始服用抗憂鬱藥物的時候，妳覺得有效果嗎？」

「沒什麼明顯的效果。」

「身體是不是反而變得更倦怠了？」

「是啊，一開始有點頭重腳輕的感覺。」

「那個時候，妳覺得早上與傍晚哪個時段心情比較沉重？」

「上午還有點精神，下午就越來越消沉，到了傍晚我就覺得自己快不行了。現在也還是這樣。」

我繼續提問，好確認她的狀態如下。簡單來說，我看不到她的情緒有因為服藥而改善；換言之，抗憂鬱藥的主作用沒有發揮，只出現副作用（倦怠），而且疲勞感比抑鬱感更明顯，一天當中疲勞感與抑鬱感出現的模式與憂鬱症相反（如果是憂鬱症的話，上午的狀況會比下午更差）。於是我告訴她結論。

「因為妳想尋求第二意見，所以我就直截了當的說囉。我認為妳的憂鬱症在五月時已經自然減輕，現在的狀態與其說是『憂鬱症』，還不如說是慢性疲勞。」

我根據由希子到目前為止的經過，說明憂鬱症與疲勞狀態的差異，也告訴她有關藥物效果的意見。由希子專注地聽我說明。說明結束之後，由希子露出安心的表情：

「原來如此，我懂了，這樣好像比較能放心了。」 接著她問我：

「接下來該怎麼做才好呢？」

「簡單來說就是減少服用的藥物。我想只要慢慢來，身體也會一點一滴地恢復。」

她決定來我的診所看診，而當天的診療就在減藥方式的說明當中結束。

兩週後。

「結果我把藥全部停掉了。我覺得身體變輕盈，心情也變得比較輕鬆。」

「一下子全部停掉嗎？」

「是的⋯⋯對不起。」

「這樣啊，不過能變輕鬆真是太好了。」

「嗯，真是太好了。不過我還是沒辦法變得像以前一樣正向積極。」

「這部分或許暫時會花些時間。現在最重要的就是休息。請妳盡可能放慢前進的腳步。因為妳至今為止的人生，可能衝得太過頭了。」

「欸，你怎麼知道？」

「上次聽妳描述工作方式時，我就覺得是這樣。

「這時不要急，可以放慢腳步整理情緒。但是『放慢腳步』其實是很難的⋯⋯」

由希子接著說了一下身體與工作的事情，診療的時間就結束了。

「對了，我聽說這裡也接受諮商，我可以來嗎？」

「當然。我想諮商對於整理心情會有幫助的。」

平井女士於是展開了人生第二次的諮商。三年前的諮商是為了女兒，而這次的諮商應該是為了自己。

Photo Credit：depositphotos.com

「媽媽過的不是自己的生活，是外婆的」

由希子在新展開的諮商中談論自己的人生。當然也提到女兒的疾病，因為這在由希子的人生當中，是非常重大的事件。大致描述完女兒的厭食症與治療經過後，我簡單表達自己的感想。

「原來如此，妳也經歷了很多事呢。妳的女兒能夠痊癒真是太好了。

「畢竟厭食症必須由母親治療才行。治療厭食症百分之百得依靠母親的力量。」

由希子在這一瞬間露出困惑的表情，接著沉默下來。

接著過了一陣子，她的眼裡突然浮現淚光。

「啊，對不起⋯⋯」她說。

或許是想起了與女兒一起對抗厭食症的那兩年吧？隔了一會兒，由希子開始說話。

「我現在想起來了。三年前，女兒開始吃不下飯的時候，曾說過這句話：『媽媽過的不是自己的生活，是外婆的⋯⋯』

「我忘記她曾經對我這麼說，但是現在清楚回想起來了。女兒說了這句話之後，就變得吃不下飯。」

「⋯⋯她說過這樣的話啊？」

「那個時候我聽不懂她在說什麼，但是現在突然想起來了⋯⋯

「啊，時間已經到了吧？我今天本來想說別的事情的，結果女兒的事情說一說時間就到了。」

第一次諮商就這樣結束了。

女兒以從母親學習來的忍耐而生活著

兩週後的諮商。

由希子談起不可思議的體驗。

「上次諮商的回程路上，發生了一件不可思議的事情。

「我一邊走去車站一邊思考。

「醫生你那句『厭食症必須由母親治療才行。治療厭食症百分之百得依靠母親的力量』，一直在腦海裡揮之不去。還有，女兒的病明明已經治好了，為什麼我還會想起她在三年前說過的話呢？想起這句話的時候，我又為什麼會哭呢？我在路上思考著這些事情。

「我雖然情緒穩定，但是卻湧上悲傷的心情，眼眶又滲出淚水。

「於是我停止思考，茫然地往前走。

「結果周圍的景色看起來彷彿離我遠去，只有我一個人被留在那裡。景物看起來比平常更清晰。

「女兒的事情突然像跑馬燈一樣，從我腦中流洩而出。譬如她出生時的情景，以及與她小時候有關的記憶。

「她小學三年級的時候，總是在放學之後來到我工作的地方。以孩子的腳程，學校與公司的距離大約要花上一小時，真虧她就這樣走過來。我的工作到六點才結束，這之前她就在附近的小學玩。那所小學屬於隔壁學區，我想她在那裡應該沒有朋友，總是自己一個人玩。時間差不多了，她就在公司前面等，當我的身影出現時，她就跑到我面前。我清楚看見這幅光景。我想著晚餐的採購、菜色的安排、明天工作的準備⋯⋯還有日後的事情，並沒有看到她跑過來時的表情。她在身旁抬頭看著我說：『媽媽，今天學校啊⋯⋯』她好像開始說些什麼，但我滿腦子都是家事與工作，並沒有聽她說話。她不知不覺就沉默下來，跟在我後面走。

「我也有工作上的責任，有時候會因為加班而較晚離開公司，這時候只好讓她在公司門口多等一段時間，但是她未曾抱怨，總是帶著笑容等待。

「我覺得自己完全沒有去問她的心情。

「我看見母女倆往前走的身影。我走得稍微快一點，她就一邊小跑步跟在身後。

「那時候我總是繃緊神經。

「女兒小學五年級的時候，在運動會中跌倒受傷了。我沒有去運動會，她回來之後讓我看包著繃帶的腳，跟我說『不會痛的』。

「我想起三年前，她在念高一時，罹患厭食症那段時間形銷骨立的身影。她骨碌碌的大眼凸出眼眶，而且完全無視於我的擔心，行為舉止都很開朗。

「時間一下子就過了十幾年。

「等我回過神來，已經走到車站了。

「真的是一場不可思議的體驗。」

腦中儲存的記憶，會與當時的感情連動。愉快或悲傷的情緒，都會與當時發生的具體事件緊密相連。如果當時的情緒因為某種理由而被壓抑，沒有表現出來，與之相關的記憶也同樣會因為被壓抑而塵封。一旦在諮商中鬆動了壓抑的情感，記憶就會回來。當感情流洩而出，記憶一口氣恢復時，就會出現類似「跑馬燈」的狀況。

「我回到家之後就一直發呆，連晚餐都沒有準備。所以女兒回來時詫異地問我：『媽媽，你怎麼了？』我看到她穩定的目光，想起小學時候的她。我心想，這孩子也是拚了命活過來的啊，就覺得自己很愛她。」

由希子大致報告完狀況後，便問我：

「醫生，你之前說過『百分之百得依靠母親的力量』，這句話是什麼意思呢？我了解厭食症之後，覺得自己必須改變才行，所以沒有對女兒說三道四，靜靜等待她康復。我覺得應該把主導權交給她。之前的諮商也說我對她過度干涉。母女的距離太近，導致她無法獨立，這就是厭食症的原因，所以我也學到必須對女兒放手才行。」

「原來如此。這也是有可能的。我覺得對孩子放手也是不錯的想法。

「但是狀況也有可能反過來。也就是母女的距離太遠了。如果換個說法，就是妳對女兒太認真了⋯⋯」

由希子「欸？」地露出驚訝的表情，但安靜地準備聽我說。我便繼續說下去。

「妳這次不可思議的體驗非常有趣，妳不覺得自己與女兒更親密了嗎？妳說『覺得自己很愛她』，我想就是這種親密的感覺。關於女兒的病情，妳不需要太認真地覺得自己應該做這個或做那個，因為只要母親滿懷愛意緊緊抱住孩子，孩子的病很快就會治好。還有，請對孩子表達謝意，譬如對她說：『謝謝妳，媽媽在養育妳長大的過程裡很開心。』基於這層意義，我才會說『孩子的病百分之百得依靠母親的力量』。妳覺得自己愛孩子，所以她的病就算治好了。」

書籍介紹

本文摘錄自《親情救贖：孩子的心病是為了拯救父母》，究竟出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：高橋和己

譯者：林詠純

不僅父母愛著孩子，

孩子也用他們的方式守護著父母。

原來，情緒的陰影和黑洞中，有出於親緣關係裡深深的愛……

拒絕上學的駿一說：「為了讓媽媽發現自己的痛苦，必須更過分才行……」

罹患厭食症的理莎說：「媽媽過的不是自己的生活，是外婆的……」

因家暴離婚的優希說：「看見女兒臉上出現我所造成的瘀青，小時候對父母的恐懼全部回來了……」

父母的生活模式，竟是孩子痛苦的根源！

精神科醫師揭開「親與子」驚人的真實面貌！

讓做父母的感動：原來我是這樣深深被孩子愛著。

讓做孩子的得救：儘管父母不完美，我卻不再為此受苦了！

對孩子而言，父母是自己依靠的守護者，所以他們會竭盡全力，冀望成為父母的助力。

但如果他們連同父母的矛盾與痛苦一起承擔，就會在渴望自立與對家人的依戀間不斷拉扯，而形成繭居在家，拒絕上課或上班、吃不下飯、不自覺使用暴力、無法獲得存在感等等「心病」。

本書作者身為精神科醫師，以書中觸動人心的諮商案例故事，精準解析親子關係的心理之謎，幫助每個「受傷的孩子」克服心病，成為獨當一面的大人，而「壞掉的大人」也能藉由讀懂孩子的心病，解決內心的矛盾，在人生的後半段重生。

Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航