解決少子化，發錢真的有用嗎？

作者：皮諾丘

為解決台灣少子化的危機，行政院長賴清德宣布擴大發放育兒津貼。今年八月起，綜所稅率未達20％的家庭，家長沒有領取育嬰留職停薪津貼，以及小朋友未接受公共或準公共化服務者，每月可領兩千五百元，即一年將可領三萬元補助，第三胎以上每月再加發一千元。明年八月起，發放對象還將由目前零到二歲延長為零到四歲。

賴神端出這道牛肉，試圖解決少子化的問題，大部分的網友卻不領情，有人說一罐奶粉就1000元，2500元根本是杯水車薪；有人說誰會為了四年可以領12萬而去生一個小孩；更有人說選舉快到了，這根本是政策綁樁，姑且不論賴清德直接發錢救少子化的動機為何，就算是為了選舉好了，一個月花2500元，可以讓台灣的低生育率止跌，甚至反轉拉個幾根紅K棒，那可真的是功德無量。但要解決少子化，發錢真的有用嗎？

目前世界各國皆面臨民眾不婚不子的社會問題，導致年輕人不想生小孩的主要原因有高房價、低薪、政府的托育政策不夠完善….等等，社會型態的改變，目前的家庭型態從以前農業社會的大家庭結構，多生一個小孩，就代表多一個人力可以幫忙，父母無暇照顧小孩也不用煩惱托育的問題，大家族內的長輩可以互相幫忙。

筆者還記得1980年代的生育政策是「兩個孩子恰恰好」，那時候的政府不但不用煩惱少子化的問題，反而還要幫忙踩剎車，怕大家一直升小孩，一發不可收拾，筆者讀國中的時候，一班差不多有50人，全校有40幾班，30年過去了，一個班剩20幾人，全校不到20班，總人數大概只有30年前的五分之一，這樣的數字變化叫人看了怵目驚心。

年輕人為了就業，紛紛往都會區移動，低薪高房價買不起房子，只好賃屋而居，家庭型態由以往的大家庭轉化成小家庭（核心家庭），最大的缺點便是家中年幼子女可能缺乏照料、父母年老後可能面臨安養照顧問題。對因非正式雇用、年金問題等而對未來懷有不安的年輕世代來說，結婚生子已經不是理所當然的事，而是奢侈。年輕人即使想生小孩，卻沒有多餘的心力可以負擔。

這樣的負擔又豈是一個月2500元，4年12萬元可以解決的了。

photo credit: 行政院

政府有心要救少子化是好事，但一味的撒錢，而沒有同步的針對低薪、高房價、托育…..等社會問題做好相關的配套，只是頭痛醫頭腳痛醫腳。我以為這樣的生育津貼對本來就想要生小孩的家庭來說不無小補，沒魚蝦也好；對於本來就不想生的家庭來說，根本就起不了任何作用；對於想生卻因為經濟因素裹足不前的家庭而言，只能無奈苦笑，為了12萬元去生一個小孩，可預期的是往後的生教養總費用至少幾百萬起跳，生活品質可能會大受影響。

精算之後，賴神的這份好意，大概也只能心領了。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

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