《無現金時代》：九張圖瞭解「互聯網金融」全貌

文：肖璟

互聯網金融全貌

互聯網金融（Internet Finance）是最近幾年火爆的話題之一，作為新創事物，目前它還沒有權威定義。互聯網金融概念最早的提出者謝平教授，曾在《互聯網金融模式研究》中提道：「在這種金融模式下，支付便捷，市場訊息不對稱程度非常低；資金供需雙方直接交易，銀行、券商和交易所等金融中介都起不了作用；可以達到與現在直接和間接融資一樣的資源配置效率，並在促進經濟增長的同時，大幅減少交易成本。」

而在當下，一些媒體只要看到互聯網企業提供金融服務，或是金融機構提供互聯網服務，就會把這些業務歸為「互聯網金融」。不管是媒體人，還是分析師，對於互聯網金融都有自己的一套標準，謝平教授在之後的著作《互聯網金融手冊》中也重新梳理了互聯網金融的構成。在我看來，這些還未能概括互聯網金融的全部。依據「彼此獨立，互無遺漏」（Mutually Exclusive Collectively Exhaustive，簡稱MECE）原則，本書將從最基本的金融需求出發，用簡潔明瞭的圖表，為讀者呈現互聯網金融的全貌。

最基本的金融需求

互聯網思維的一個關鍵要素，是從客戶需求出發去思考問題。那麼，我們不妨首先思考一下，客戶最基本的金融需求是什麼？

要回答這個問題，首先要了解「金融」是什麼。我大學時的一位教授給金融下了一個簡單且易於理解的定義：「金融，就是所有與錢有關的東西」。我們不妨沿用這個定義。

從客戶需求的角度出發，互聯網金融和傳統金融其實沒什麼差別，同樣是為了滿足客戶的三大基本金融需求：投資、融資、支付。

投資：資金充裕的人想讓錢生錢（存錢、買保險等）。

融資：資金缺少的人需要錢，融資要付出成本（如借貸的利息和手續費），其實是用錢買錢。

支付：資金的流動。

下面我用圖0-1給大家一個更直觀的解釋。

Photo Credit: 先覺出版

投資和融資是相輔相成的一個整體。投資是資金充裕者想用錢生錢，融資是資金短缺者想用錢買錢。一個投資者需要找到對應的融資者才能把錢投放出去，一個融資者也需要找到對應的投資者才能得到短缺的資金。

相應地，支付可以脫離投資和融資活動，自成一體。舉個例子，我們平時網購時的支付，整個過程就沒有涉及投資和融資活動。不難發現，這三大基本金融需求對應的是銀行的三大基本業務—存款、貸款、匯款。

了解這三大基本金融需求後，下一步，我們將進一步探尋互聯網金融的全貌。

滿足投融資需求的業務模式

在介紹投融資領域的業務模式之前，我們得看看最基本的投融資流程，如圖0-2所示。

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如圖0-2所示，資金充裕者將資金給予資金短缺者，資金短缺者要麼投資虧損，無法償還所有本金，要麼給予資金充裕者投資報酬並償還本金。

傳統金融機構通常被稱為金融中介（financial intermediary），負責為金融市場提供流動性。比如銀行，資金充裕者將資金存入銀行賺取利息，銀行將資金貸給資金短缺者（即融資者），融資者支付利息。

傳統金融機構雖然被稱作金融中介，其實也包含在最基本的投融資流程中。以銀行為例，在資金充裕者存款的交易中，傳統金融機構份演資金短缺者的角色；在資金短缺者融資的交易中，傳統金融機構則是資金充裕者的角色，如圖0-3所示。

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在最基本的投融資流程中，有時候由於資訊不夠透明，需要投融資雙方以外的第三方介入，以促成供需資訊配對，完成投融資活動。此外，由於投融資活動存在各種風險，且每個投融資主體有不同的風險承受能力，這時，資訊對稱顯得格外重要。

以系統性風險（systematic risk）為例，投融資本身受到很多因素的影響，如政治、經濟、社會、科技以及行業本身的影響。全面掌握這些資訊將更能夠讓投資者了解不同項目的風險及報酬，讓融資者清楚不同融資管道的成本，從而直接影響資金充裕者的投資決策和資金短缺者的融資決策。完整的投融資流程，如圖0-4所示。

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看到圖0-4，可能有讀者會提出疑問：傳統金融機構是不是屬於圖中的第三方？針對這個問題，我將進一步解釋第三方在投融資流程中扮演的角色。

第三方並不吸收或出借資金，而僅作為「媒人」，撮合投融資雙方，投融資雙方是一一對應的。傳統金融機構也有可能是第三方。以銀行代銷基金產品為例，基金公司是資金短缺者，零售投資者是資金充裕者，銀行則是第三方。用金融業的術語來講，第三方只是一個「通道」。

弄清楚了投融資的流程，下面我們介紹互聯網金融在投融資領域的三種業務模式—自有產品、金融服務中介和資訊供應與分析，如圖0-5所示。

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自有產品

在第三方缺席的投融資過程中，自有產品是互聯網金融的主要業務模式。因為大部分投融資產品（包括存款、貸款、基金、信託、保險等）都需要傳統金融機構持有牌照，才能設計、投放市場。互聯網金融的自有產品主要是傳統金融機構的互聯網化，即媒體常說的「金融互聯網」。

除此之外，也有不少互聯網公司、電商企業進入傳統金融業：阿里巴巴、蘇寧、百度、京東、歐浦紛紛設立小額貸款公司，阿里巴巴和騰訊參股的民營銀行也接連獲得批淮。在這個領域裡，表現出眾的是電商系小貸公司和民營銀行。

還有不少金融機構和互聯網公司密切合作、相互融合，共同開發互聯網金融產品：例如，2013年阿里巴巴收購天弘基金51%股權。同年，旗下關係企業螞蟻金服，與中國平安、騰訊聯合成立的第一家互聯網保險公司—眾安保險。

自有產品主要有以下三種表現形式：

金融機構互聯網化：金融機構架設線上平台，既提供投資產品也提供融資產品，如電子銀行、網路保險銷售。

互聯網公司金融機構化：要做金融產品，互聯網公司必須獲得相關牌照。在這個前提下，一些電商系小貸公司借助電商平台收集交易資料，從而挖掘線上商家的融資需求，並利用大數據控制信用風險，經營小貸業務，如螞蟻微貸（原阿里小貸）；一些互聯網公司參股成立民營銀行（如微眾銀行、網商銀行等）。

金融機構與互聯網公司合作開發：金融機構與互聯網公司在股權層面進行合作，建立合資企業並獲得金融牌照（如眾安保險），共同設計、包裝、生產投融資產品。

上述內容，我會在後面的章節一一詳細說明。

金融服務中介

金融服務中介扮演投融資過程中「第三方」的角色。

其實，投融資的過程和實物交易的過程無異，即需要有買家（提供資金的投資者）、賣家（出售股權、債權或其他權益的融資者）和商品（股權、債權或其他權益）。

在研究金融服務中介之前，我們可以總結一下電子商務的主要市場參與者，如圖0-6所示。

在這裡，我們還需要花點兒筆墨解釋一下圖中的B2C。

B2C在這裡指的是非自有品牌B2C，主要有兩種：一個是平台B2C（B2B2C），即可以讓商家進駐並向C端客戶出售產品的電商平台，例如天貓、轉型後的京東商城等；另一個是非平台的零售商B2C，即進貨後向客戶銷售，自身不製造商品，比如京東的自營部分、1號店等。

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我們只研究這兩種B2C，像凡客等自有品牌的B2C網站在此不討論（前文我們提到自有產品的阿里小貸等，其實就可以類比為自有品牌B2C 網站）。

導購平台則從客戶需求出發，匹配適合客戶的商品，把客戶引導至商家處。

了解了電商的業務模式後，我們還必須知道金融市場和電子商務的兩大不同點：

首先，金融產品不是消耗品，且價格會有波動，所以金融市場需要能讓參與者進行交易的流通市場（也就是金融界常說的「次級市場」）滿足交易需求，這個角色通常由交易所（exchange）扮演。

再來，金融次級市場通常需要有經紀人（broker）的參與，這樣可以提高市場效率，並對交易方的資訊進行保密。經紀人還可以為投資者提供融資融券等額外服務。

除經紀人外，交易所還有一個角色—造市商（dealer / market maker）。中國的A股市場暫時還沒有造市商機制，但新三板（股權交易平台、不限制現金流量、淨資產和股本總額）和其他OTC市場（櫃台交易市場）已經有造市商機制的存在。不過造市商並不是第三方，它需要將金融產品買下再賣出，利用買低賣高賺中間價差，因此它在交易過程中扮演的是資金充裕者或資金短缺者的角色。

我們可以將上頁圖0-6的概念平移到金融服務中介的範疇中，如圖0-7所示。接下來，我將進一步解釋圖中的六種金融服務中介。

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F2F：作為第三方，連接金融機構或金融機構從業人員。金融機構間的交易大多一對一直接進行，但也存在不少交易平台，比如銀行間交易市場。F2F模式大多由監管機構主導，或以交易所（如陸金所的F2F 業務Lfex）的形式存在。

F2N：包括平台F2N 和非平台F2N，客戶可以直接在F2N 上購買基金、保險等金融產品，進行投資理財。

平台F2N是一個線上的金融產品市場，金融機構可以進駐該平台並直接向客戶銷售金融產品，金融機構作為直接銷售方，如螞蟻財富、淘寶保險等。最有名的餘額寶僅僅是平台F2N的變種。此外，還有微信公眾號，不少金融機構透過微信，以服務號的形式提供內容與服務。

非平台F2N銷售的產品不是自己生產的，它只是代銷，一般以從金融產品的生產商（基金公司、保險公司等）收取傭金的方式賺錢，如天天基金網、好買基金網、小雨傘保險特賣平台等。

客戶除了購買投資產品外，還可以申請貸款，如互聯網供應鏈金融模式：電商平台與銀行合作，為電商平台的供應商提供供應鏈金融服務。京東商城、蘇寧易購、eBay等都與銀行合作，發展這項業務。原打算在2014年3月由騰訊、阿里巴巴、中信銀行合作推出的網路虛擬信用卡，其本質也是信用卡產品銷售管道的新拓展，只是最終這個計畫被喊卡。

N2N：以眾籌平台（或稱群眾募資平台）為代表，有融資需求的個人或機構可在眾籌平台發起項目，以股權、債權、預售或團購等方式向投資者募集項目資金。要注意的一點是，P2P借貸平台其本質是以債權為基礎的眾籌平台，這部分內容我會在後文詳細解釋。中國的市場參與者有天使匯、36氪股權眾籌、陸金所、小贏理財、拍拍貸、眾籌網、京東眾籌等。

導購平台：也就是金融流量分發網站（也被稱為「金融垂直搜尋」）。根據客戶的金融需求，導購平台會匹配適合客戶的金融產品（包括貸款、信用卡、理財產品等）。中國的市場參與者主要有融360、好貸網、我愛卡、百度金融商城等。

經紀人：在股票交易市場中，經紀人的角色是由劵商承擔的。

交易所：金融產品和大宗商品交易的次級市場。除了股票交易所，大部分人可能都不知道，中國的大宗商品電子交易所在2013 年多達近100 家（2012 年高峰時候，中國交易所甚至超過900 家，後來在商務部、央行和證監會的聯合整頓下，中國交易所的數量有所減少）。與此同時，在北京、重慶等地有近20 家金融資產交易所。近年來，互聯網金融交易所也在慢慢崛起，如各P2P 借貸平台的次級交易市場（債權轉讓）、各地方性金融資產交易所等。大家可能會注意到，在圖0-7中，交易所涵括了前面的幾種交易類型，這主要是因為大部分交易所承擔了初級市場的發行功能。

資訊供應與分析

談完自有產品和金融服務中介這兩種主要業務模式，我們簡單介紹一下投融資領域的最後一種業務模式—資訊供應與分析。

這個領域的市場參與者為客戶提供即時有效的資訊並進行分析，以促成投融資活動，如挖財記帳、彭博社、財經門戶、騰訊操盤手、雪球財經（北京雪球資訊科技有限公司前身）等。

滿足支付需求的業務模式

投融資需要支付，網上消費也需要支付。第三個基本金融需求的覆蓋面似乎比投融資更為寬廣。

仔細想想我們平時支付的過程，我們會發現支付的流程其實很簡單。如下頁圖0-8所示，支付方使用擁有支付功能的媒介，直接付款給收款方，或透過第三方間接付款給收款方。

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所以，互聯網金融企業要想在支付領域下功夫，只有兩種方法：要麼成為第三方，要麼成為媒介。相應地，互聯網金融在此領域有兩種可以實現的業務模式：

電子支付：作為買賣雙方以外的第三方，為客戶提供桌面端或行動端的電子支付、轉帳及繳費等服務，如網路銀行支付、支付寶、微信支付等。

虛擬貨幣：以電子形式存在、在網路上流通具有標價及消費等功能的非法定貨幣，如Q幣、比特幣、平安萬里通積分等。

我將在後文詳細探討上述兩種業務模式。

綜上所述，圖0-9總結互聯網金融全貌。值得注意的是，圖中互聯網金融的各種業務模式是按實現的功能所畫分，現有的市場參與者逐漸向多個領域滲透。例如陸金所，雖然是債權眾籌平台（P2P 借貸平台）起家，但它現在同時代銷基金和保險（F2N），也具備交易所的功能，為客戶提供次級市場的服務。

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書籍介紹

本文摘錄自《無現金時代：互聯網金融新商機》，先覺出版

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作者：肖璟

當現金逐漸從我們的生活消失，誰也無法迴避互聯網金融。

除了思考如何應變這個衝擊，更重要的是抓住這股趨勢，趁勢搭上紅利列車。

小米科技創辦人雷軍說：「站在風口上，豬都會飛。」

互聯網金融是無現金時代的風口，你站對又佔好位置了嗎？

當Apple Pay、支付寶和比特幣充斥日常生活，即使尚未嘗試互聯網理財或貸款，我們都正在經歷這個時代的巨變——錢包裡的現金慢慢變少，進入一個無現金時代。貨幣變成帳戶上的數字，手機上簡單幾步操作就能增加帳戶裡的餘額，投資、融資、支付，從來沒有像現在這麼方便。在這樣的時刻，對互聯網金融的不當認識和評估，將使企業和個人錯失大好商機，甚至付出無法承擔的代價。

互聯網金融究竟是什麼？它包括哪些業務模式？

它創造哪些創業機會？摧毀那些當前職業？

互聯網金融的風險是否可控？又將帶來哪些更顛覆性的改變？

作者肖璟為前麥肯錫分析師和連續創業家，長期研究互聯網金融的發展，擅長用大眾聽得懂的語言普及金融知識。本書深入淺出地為讀者梳理思路，以61張簡明圖表輔助說明，解讀互聯網金融。無論你是金融產業工作者，或者是一般投資人，電商公司的產品開發企劃，或是財金學系的老師和學生，都必須正視這個新時代的趨勢。《無現金時代》將帶你了解互聯網金融的過去、現在和未來。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航