【圖輯】手搖杯茶飲有多夯？台灣茶又外銷到哪裡？

文：黃齡誼

你是選擇自己在家泡茶，還是你仍對手搖杯茶飲愛不釋手呢？2015年陸續爆發連鎖茶飲店茶葉農藥超標事件，但手搖杯飲料店仍林立台灣街頭，一間收了一間又起；雖然曾興起自家調理茶飲的風潮，但對講求效率的台灣人來說，這股潮流似乎並不持久。

台灣區製茶工業同業公會估計，目前台灣茶產業總產值共約1,500億，其中在餐飲業、泡沫飲料（手搖飲料店）約達1,000億（約67%），罐裝飲料業約有250億（約17%），內銷禮品及小三通180~250億（12～17%），外銷則約13億（0.8%）。而食品工業發展研究所2015年出版的研究估計，2013年台灣茶葉市場的總流通量為4萬3434公噸，其中2萬4797公噸（約57%）的茶葉被加工成包裝茶飲料或手搖茶飲料；1萬853公噸（約25%）的茶葉以出口或遊客伴手禮的形式流出台灣；剩餘的7783公噸（約18%）則是作為包裝茶葉、袋茶、茶粉等茶葉產品，或食品原料被國人消費。

此外，據經濟部工業產品群統計調查，近25年來，台灣茶葉（精製茶）的產量減少許多，2015年生產量僅剩1991年的35%，但產值卻成長為1991年的140%，顯示台灣茶葉走向高單價；同時，內銷比例也越來越高。

但因經濟部所調查之「內銷」欄位也包含委託或販售給國內貿易商的「間接外銷」部分，僅能看出「直接外銷」與「內銷＋間接外銷」兩者比例，而沒辦法看出確切的「外銷（含直接外銷＋間接外銷）」與「內銷」之比例；因此《食力》再比對農委會統計之出口量數據與經濟部統計調查之銷售量數據，計算出實際上出口量佔銷售量之比例，由1991年的27.1%上升至2015年的84.1%，出口（外銷）的比例應是有顯著的提升；比對經濟部調查中，直接外銷比例極低的情況，表示台灣茶葉多由貿易商或代理商出口，由茶葉生產廠直接出口的比例極少。而茶葉在早期出口有半數銷至日本，近年則是以出口到中國的量最多。

另一方面，從經濟部調查中也可知，台灣茶飲料的生產量25年來增加了7倍，且幾乎全為內銷，即使以出口量除以銷售量的比例來看，外銷也不到1%。而2002至2010年大量出口至關島的期間，為台灣茶飲料出口高峰期，但即便是該時期，出口量在總銷售量中的佔比仍是極低；而目前則以香港為最大出口國。

除了出口至國外的部分，據食品工業發展研究所估計，2013年做為伴手禮由外國旅客帶出境的茶葉有7千公噸左右，約與經濟部調查統計之台灣精製茶生產量相當，但因台灣茶總量不太可能全由外國遊客買走，因此推測應是兩者估算方式各有不同導致的誤差。而近4年來，雖然日本遊客在台灣購買茶葉的費用略有成長，但中國遊客的茶葉消費額下降，整體外國遊客在台灣購買茶葉的費用呈微幅下降。

雖然上述各項資料統計基準略有不同，數據上有些落差，但仍可看出台灣茶產業目前是以茶飲料為最大的市場。而在茶飲料中，根據「EOLembrain東方快線」2014年調查發現，僅有21%的受訪者在想喝茶飲時會優先考慮在便利商店購買，但有58%的受訪者會優先考慮連鎖茶飲店，其中高達7成表示選擇手搖飲的原因是因為能夠客製化冰量、甜度。這也顯示了手搖杯茶飲已成為台灣人最普遍的飲茶方式。

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參考資料

本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航