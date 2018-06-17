米開朗基羅為什麼對肌肉情有獨鍾？

編按：擅長以詼諧筆法談藝術的顧爺，這次要介紹的是他最愛的時代──文藝復興！他在新書《世界太Boring，我們需要文藝復興》中介紹9位骨灰級的藝術大咖，他更盛讚米開朗基羅是有史以來最厲害的藝術家，並為他取了綽號「米肌」！看過這麼多藝術作品，為什麼顧爺對「米肌」如此情有獨鍾？米開朗基羅又為什麼被叫做「米肌」？首先，我們得先解答這個問題：為什麼米開朗基羅這麼愛畫肌肉人？

在文藝復興時期，有一種時尚，就是把土裡挖出來的古代雕塑洗洗乾淨，放在房間裡當居家裝飾。這種時尚也是麥第奇這種土豪家族帶動起來的。有需求，就會有市場，但不是人人都有機會挖到這種古代雕塑的，於是就有一些不法之徒靠製作假古董謀生。

當時有一個年輕人，做了一個古羅馬丘比特的贗品，甚至騙過了紅衣主教的眼睛。他的名字叫米開朗基羅。

我個人認為，米開朗基羅算是有史以來最厲害的藝術家。我們先從他的名字開始聊。

米開朗基羅．博納羅蒂（Michelangelo Buonarroti），這名字太長！我決定給他取個小名：米開朗肌肉，簡稱「米肌」。而米開朗基羅為毛那麼愛畫肌肉人？其實答案很簡單──時尚（fashion）。

每個時代都有一個標準身材，而文藝復興時期，流行的是「肌肉人」。那時候的歐洲人剛從病病歪歪的「黑暗時代」裡走出來，人的個子都很小，平均身高也就150公分。忽然有一天，他們發現自己的老祖宗（古希臘、古羅馬）雕塑裡的身材都很棒。

所以，我們就照這個來吧！（其實，就是復古時尚和今天潮人們的黑框眼鏡、爆炸頭差不多）梵谷稱這種身材為標準羅馬身材。

基本上，那時的雕塑裡男的都有六塊腹肌，女的都是C cup＋微胖身材。「米肌」正好又是玩雕塑出身的，當然也逃不過這種設定。

這也是西斯汀禮拜堂內部看上去像一個健身俱樂部的直接原因。試想一下，每當教會選舉新教宗的時候，下面坐著一群白髮蒼蒼的主教，但抬頭一看全是健美先生！真是別有一番滋味啊！

其實，西斯汀禮拜堂的天頂原本不是那麼浮誇的。當時的教宗朱力斯二世覺得「星空」天花板太過單調了，想要重新裝修一下。於是，他找來了當時紅得發紫的「米肌」。

誰都知道這是個吃力不討好的活兒，「米肌」當然不是傻子。當時的他，隨便搞個雕塑就能賺好幾百個金幣，遇到這種麻煩工程當然能推則推。但是，教宗就是教宗。沒辦法，「米肌」只能硬著頭皮上了，結果在這黑咕隆咚的小教堂裡一畫就是四年。而這兩幅畫反映了「米肌」當時的創作狀態。

Photo Credit: 書傳媒

創作過程中還有許多小插曲。傳說「米肌」畫到一半顏料用完了，可教宗當時正在戰場上打仗，「米肌」也不是什麼省油的燈，他居然直接騎馬跑到戰場上問教宗討錢！而且，還去了兩次！藝術家真不是好惹的⋯⋯

可能也正是因為這份執著，才能最終成就這個傑作！我們先來看看西斯汀禮拜堂牆壁上的這幅：

Photo Credit: 原點出版 《最後的審判》（The Last Judgement ，1536-1541）

這幅畫講的是世界末日來臨，耶穌降臨人間，決定誰上天堂，誰下地獄的故事。

先看畫中央的基督。這裡的基督並不是我們一直看到的那個頭戴荊棘冠、一把落腮鬍的中年男子，「米肌」刻意把耶穌畫成了年輕的阿波羅形象，正高舉著強壯的右臂進行審判。

這個光頭肌肉人叫聖巴多羅買，傳說他的殉道方式是被活活剝皮而死，所以他通常會以拿著一張皮的形象出現。注意他左手拎著的那張人皮，這其實是「米肌」的自畫像，而那個光頭肌肉人呢？畫的正是他的老東家──教宗朱力斯二世。

Photo Credit: 原點出版

可能這正是「米肌」的心情寫照：「給你打工，等於扒了我一層皮⋯⋯」

再看右下角，有一個被蟒蛇咬住小JJ的驢耳魔鬼，其實它的原型是教宗的司儀官。「米肌」的這幅畫一問世就被這個人狠狠地批判了一通。沒過多久，他的臉就被加了上去。注意，它所在的位置正好是禮拜堂入口的正上方。幾百年來，每當人們進入西斯汀禮拜堂時，只要一抬頭就能看到這倒楣蛋⋯⋯

Photo Credit: 原點出版

由此可見，千萬別得罪藝術家啊！

但是，話又說回來，這幅畫之所以會遭到抨擊，也實在是情有可原。因為這幅畫，原本是全裸的！在一個如此莊嚴的地方，居然畫著那麼多裸男，別說在那個時候，就是放在今天，相信也很難被接受⋯⋯結果，教宗還得另外聘請畫家給他們「穿內褲」：

Photo Credit: 原點出版

雖然有點兒違和，但再怎麼說，「健美中心」總好過「洗浴中心」吧。

本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航