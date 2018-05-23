不只監測車流、還有人臉辨識：台北市推「多功能」智慧路燈，最晚2021年「全市擴散」

台北市宣布，將在明（2019）年投入1.4億新台幣，在內湖科學園區、南港軟體園區、信義計畫區、松菸文創園區等處，設置共1萬2600盞「多功能」的智慧路燈，未來功能不只是照明，更升級到可以監控車流、人流，不過這樣的功能，也引發資安的疑慮。

（中央社）台北市資訊局及工務局召開「智慧路燈策略與實證計畫」記者會，台北市副市長林欽榮、工務局等官員及資通訊業者都出席。

林欽榮受訪時說，為讓台北市邁向智慧化城市，規劃整合號誌、監視器等多功能的智慧路燈計畫，先在松山區健康路周邊設4盞多功能智慧路燈，經實證結果，成效良好。

智慧路燈功能包含人車流偵測器、停車收費等科技，能融合警方所需要的監視畫面。另外也能偵測空氣品質、主動回報故障等功能，外型力求乾淨，所有設備都融合在路燈內，路燈懸掛顯示器不僅有跑馬燈功能可及時提供訊息，公園內設置的智慧路燈也有手機充電服務。



林欽榮說，為讓更多資通訊業者可和市府合作，預定明年起，選在內湖科技園區、南港展覽館、南港軟體園區、信義計畫區、松菸文創園區設置1萬2600盞智慧路燈，若外界反應不錯，將會擴展到全市設點，數量可達16萬盞，歡迎業者可和市府洽詢。

根據市府規劃的期程如下：

2019年：東區精華區域（內湖科技園區、南港軟體園區、信義計畫區、松菸文創園區等地區），建置1萬2千盞路燈

2020年：五行政區（內湖、南港、信義、松山、中山區）全面覆蓋，建置約9千盞路燈

2021年：全市規模化擴散，把全市境的路燈全面智慧化，估計到該年還剩下9萬多盞路燈要蓋

Photo Credit: 林欽榮 臉書

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而為了讓台北市邁向智慧城市，無人小巴也會和智慧路燈結合，今年8月將在仁愛路公車道進行實測。

分析集遊安全、協尋失蹤人口，路燈會不會變「天眼」？

《蘋果日報》報導，林欽榮表示，智慧路燈未來有幾個重要功能，首先是迎接5G時代的來臨，路燈可以供各電信業者放置接受器；此外路燈有車牌、人臉辨識功能，有助交通改善、分析與集會遊行安全調疏管理；路燈本身也有節電功能，未來也可以在上頭建置空氣盒子，測試PM2.5。

林欽榮強調，未來路燈會創造更多商業模式，與電信業者、ICT產業業者、學校機關等合作，例如學校要找失蹤孩童，或是協尋失蹤老人，就可以利用智慧路燈的資源。至於合作模式目前尚未定案，但如果做得成功，可以將整個模式輸出到南向各國。

不過由於路燈未來具有人臉辨識功能，也被質疑是否有違反個資的疑慮？林欽榮表示，政府將遵守《個資法》，也會和簽約廠商有明確規範，濫用將依法進行開罰。

監測還是監控？英國組織警告：大數據產生新的「公民戰場」

而中國在各大城設置「天網」監控系統，監視器已達到無孔不入的程度。英國《BBC》報導，到2017年為止，全中國共有1.7億個監視器，未來3年會再增加4億台，加起來將有近6億台監視器，民眾的一舉一動都被拍攝下來。

《蘋果日報》報導，中國正在建置號稱全球最大的影像監控網絡「天網」，能即時辨識路上的車輛種類、顏色，以及行人的年齡、性別、衣著等，甚至可以根據臉上的特徵，檢查資料庫，找出是否被警方通緝。

除了飯店、商場、劇院等公共場所，就連巴士、地鐵、計程車等都滿佈鏡頭，能在行人過路處拍下違反交通規則的民眾，將資料公開。中國廣東深圳也利用這系統，自動向違規司機開罰單。

網友說，當局藉此科技打擊犯罪、維穩的同時，也完全侵犯民眾隱私。

而不只是中國，英國警方也靠著監視器和數據資料庫，在大型活動如國殤紀念日（Remembrance Day）上，搜索被列入精神健康觀察名單上的人。警方也計畫在未來的音樂節等大型活動，使用這項技術。

不過，英國南威爾斯（South Wales）警方也透過人臉辨識技術，在2017年5月到2018年3月期間認出了2685名「通緝犯」，但在調查後卻發現當中有2451人都是誤認，成功識別的僅有234人，錯誤率高達91.3%。

《衛報》報導，英國非營利組織《Big Brother Watch》報告警告說，人臉識別技術，已將無辜的英國公民變成「行走的身分證」。

雖然一些警務人員認為，人臉辨識是執法工作的下一個大躍進，不過也有人認為，它是公民自由的下一個大戰場，因為國家有效地要求放棄一定程度的隱私以換取更安全的承諾。

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核稿編輯：楊之瑜

