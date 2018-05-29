判決書如天書？「白話文系統」協助法官用白話寫判決書

文：法操司想傳媒

判決書艱澀難懂一直都是受到全民詬病的司法問題，也是阻擋人民親近司法的高牆，判決書的改革也是司法改革國是會議的改革重點之一。為了回應司改國是會議的決議，挽救人民對於司法的信任，司法院全力推行判決書通俗化。

鑒於法官已經寫了十幾年的文言文，突然要法官改變會有些困難，所以司法院從源頭著手，建立判決書白話文系統，在繕打的過程中，如果出現艱澀難懂的文字，系統就會自動識別變成藍底白字，並顯示白話的替代語詞，希望可以讓法官用字遣詞更貼近社會。

判決書白話文系統 vs. 判決書用語辭典

但目前司法院的系統，只提供給法官在撰寫判決書的時候用。民眾在看過去以做成的判決書時，並無替換文字可以選擇。針對艱澀難懂的文字，民眾只能透過司法院的「判決書用語辭典 資料庫查詢系統」進行搜尋。

但這兩個系統其實有些不同，能查到的東西也不同。判決書自動偵測系統，是以白話文的方式代替，即便是連接詞的部分，也有文字可以替換。但判決書用語辭典就是辭典，當文字並非詞語時，就會找不到資料。例如查詢「可徵」，會發現找不到資料。

Photo Credit: 法操

但如果查「爰」，又可以查到他的解釋，及其適用的法領域，爰的意思為「因此、所以、於是」。適用於行政、刑法、民法。另外針對法律專有名詞，也可以找到非常詳細的名詞解釋。例如查詢「上訴不可分」可以找到相當詳盡的定義。雖然此名詞解釋的用語，仍是用其他法律名詞構成，但仍可以看到司法院的用心，除了文謅謅的解釋外，還有舉例，希望藉由實際的案例讓民眾更能了解。

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針對沒有納入的詞語，可以在選擇適用的法領域後，推薦納入詞語內。小編實際以「可徵」去嘗試，發現只有小編一人推薦。司法院會在評估詞語內容，若經司法院採納的字詞，會在一個月內盡速完成解釋完成。

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司法院願意針對判決書改革，令人讚賞。但在判決書白話文後，就是判決書改革的終點嗎？判決書除了文言文外，還有那些問題呢？撰寫方式又有哪些地方需要改革呢？快快進入下篇文章一探究竟吧！

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航